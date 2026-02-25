¿Habrá boda? Luis Carlos Origel responde si quiere casarse con Andrea Legarreta

El romántico San Valentin en San Miguel de Allende de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

Durante su encuentro con la prensa, Luis Carlos Origel habló sobre la escapada romántica que disfrutó junto a Andrea Legarreta en San Miguel de Allende, donde ambos aprovecharon para desconectarse de la rutina y pasar tiempo de calidad juntos para fortalecer su relación.

Andrea Legarreta y su novio Luis Carlos Origel

(Instagram)

“Padrísimo, increíble, estuvimos en San Miguel de Allende y muy, muy, padre, muy contento”, expresó durante frente a los reporteros a su salida de Televisa San Ángel.

Luis Carlos se mostró orgulloso de haber visitado uno de los lugares preferidos del estado de donde es originario: “Ambos ya conocíamos y es un lugar que nos encanta, además nos recibieron de una manera increíble, el cariño de la gente. Caminamos por las calles de San Miguel que son únicas y es un lugar que siempre es maravilloso visitar, mi estado de Guanajuato, por supuesto”, recalcó

Andrea Legarreta contó cómo reaccionaron Erik Rubín y sus hijas a su nueva relación con Luis Carlos Origel (Instagram)

Finalmente, Luis Carlos Origel también habló sobre cómo ha sido su convivencia con las hijas de Andrea Legarreta, Mía Rubín y Nina Rubín , fruto de su relación pasada con Erik Rubín: “Yo les tengo muchísimo cariño a ellas, son unas niñazas y son seres humanos extraordinarios”.

Además, aseguró que mantiene una relación muy cordial con todo el entorno familiar de Andrea, incluido Erik Rubín, ya que desde el inicio todo ha fluido de manera natural y en muy buenos términos: “Son personas que yo quiero muchísimo y admiro además, y la verdad todo increíble desde siempre, muy buena la relación con ellos”, aseguró.