¿Habrá boda? Luis Carlos Origel responde si quiere casarse con Andrea Legarreta

Hace unos días, Andrea Legarreta vivió un Día de San Valentín muy especial y diferente. Por primera vez, celebró la fecha junto a su novio, Luis Carlos Origel, con quien hizo pública su relación apenas semanas atrás.
Aunque la conductora del programa Hoyya había compartido algunas imágenes del festejo en redes sociales, posteriormente reveló el destino elegido para la ocasión: una escapada romántica a San Miguel de Allende, donde disfrutaron juntos de esta celebración dedicada al amor.
Publicidad
Luis Carlos Origel, el novio de Andrea Legarreta, aclara si ya se quiere casar
El novio de Andrea Legarretacontó algunos detalles de la escapada romántica que vivieron juntos, un viaje en el que aprovecharon para relajarse y desconectarse del trabajo. El influencer fitness habló del cariño que siente por la conductora de Hoyy también reaccionó a la pregunta inevitable: si ya están pensando en dar el siguiente paso y llegar al altar.
“No, no, ahorita estamos tranquilos, estamos muy felices, estamos disfrutando mucho, estamos muy felices y contentos”, reveló entre risas ante la pregunta.
Luis Carlos Origel habló sobre su nueva etapa sentimental y la manera en la que está construyendo su relación desde la calma y la madurez emocional, dejando claro que su prioridad es la felicidad y el bienestar mutuo.
“La relación que al menos nosotros tenemos es desde una madurez importante. No es que queramos ser ejemplo de nada ni que lo seamos, simplemente, desde nosotros lo que nos toca es vivirlo de la forma en que podemos hacerlo, ser felices, estar contentos y hacerlo desde una forma sana”, aseguró.
Publicidad
El romántico San Valentin en San Miguel de Allende de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel
Durante su encuentro con la prensa, Luis Carlos Origel habló sobre la escapada romántica que disfrutó junto a Andrea Legarreta en San Miguel de Allende, donde ambos aprovecharon para desconectarse de la rutina y pasar tiempo de calidad juntos para fortalecer su relación.
“Padrísimo, increíble, estuvimos en San Miguel de Allende y muy, muy, padre, muy contento”, expresó durante frente a los reporteros a su salida de Televisa San Ángel.
Luis Carlos se mostró orgulloso de haber visitado uno de los lugares preferidos del estado de donde es originario: “Ambos ya conocíamos y es un lugar que nos encanta, además nos recibieron de una manera increíble, el cariño de la gente. Caminamos por las calles de San Miguel que son únicas y es un lugar que siempre es maravilloso visitar, mi estado de Guanajuato, por supuesto”, recalcó
Finalmente, Luis Carlos Origel también habló sobre cómo ha sido su convivencia con las hijas de Andrea Legarreta, Mía Rubín y Nina Rubín, fruto de su relación pasada con Erik Rubín: “Yo les tengo muchísimo cariño a ellas, son unas niñazas y son seres humanos extraordinarios”.
Además, aseguró que mantiene una relación muy cordial con todo el entorno familiar de Andrea, incluido Erik Rubín, ya que desde el inicio todo ha fluido de manera natural y en muy buenos términos: “Son personas que yo quiero muchísimo y admiro además, y la verdad todo increíble desde siempre, muy buena la relación con ellos”, aseguró.