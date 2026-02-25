La inesperada opinión del hijo de Justin Trudeau sobre Katy Perry

Xavier Trudeau, hijo de Justin Trudeau, habla sobre Katy Perry

El hijo mayor del ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, apareció en un video del influencer G Hobs. Allí probaron la colaboración de McDonald’s con la marca de ropa del rapero Drake, OVO. Durante el mismo video, Xavier reveló que sí conoce a la novia de su papá, Katy Perry, y que ha hablado durante horas con ella sobre música.

Xavier Trudeau es el hijo mayor de Justin. (Instagram - @xavtrudeau_)

“Ella es genial, es linda”, describió Xavier a Perry. El joven agregó que la cantante le ha dado consejos musicales porque él está formando una carrera como músico: “Hemos hablado durante horas sobre mi música, me dio consejo y los siguientes pasos que debo seguir y cosas así”.

Xavier mencionó que Katy es muy linda. (Instagram - @katyperry)

Xavier también fue cuestionado sobre si ha hablado con Katy respecto a su viaje al espacio con la empresa Blue Origin de Jeff Bezos: “No le hablé sobre eso. ¿Acaso ella siquiera fue a la Luna?”, dijo.

