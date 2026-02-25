Xavier Trudeau, hijo del ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau, habló en una reciente entrevista sobre Katy Perry , quien inició una relación con su poderoso papá en diciembre de 2025. Xavier, quien está comenzando una carrera como artista, describió a la cantante como alguien 'muy linda' que le ha dado consejos sobre su música.
La inesperada opinión del hijo de Justin Trudeau sobre Katy Perry
El hijo mayor del ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, apareció en un video del influencer G Hobs. Allí probaron la colaboración de McDonald’s con la marca de ropa del rapero Drake, OVO. Durante el mismo video, Xavier reveló que sí conoce a la novia de su papá, Katy Perry, y que ha hablado durante horas con ella sobre música.
“Ella es genial, es linda”, describió Xavier a Perry. El joven agregó que la cantante le ha dado consejos musicales porque él está formando una carrera como músico: “Hemos hablado durante horas sobre mi música, me dio consejo y los siguientes pasos que debo seguir y cosas así”.
Xavier también fue cuestionado sobre si ha hablado con Katy respecto a su viaje al espacio con la empresa Blue Origin de Jeff Bezos: “No le hablé sobre eso. ¿Acaso ella siquiera fue a la Luna?”, dijo.
¿Quién es Xavier Trudeau?
Xavier Trudeau, además de ser hijo de Justin Trudeau, es un músico de R&B conocido como Xav. El año pasado publicó canciones en Spotify, YouTube, Apple Music y otras plataformas. Forma parte del sello discográfico PATHWAY MUSIC GROUP y su canción debut fue Til The Nights Done, que estrenó el 21 de febrero de 2025.
Es el hermano mayor de Ella-Grace, de 17 años, y Hadrien, de 11, quienes también nacieron del matrimonio entre Justin Trudeau y Sophie Grégoire. En un capítulo del podcast The Brandon Gonez Show, Xavier declaró que su familia lo ha “apoyado desde el inicio” y agregó que “están felices por mí, están felices de que escoja mi propio camino en la vida”. El mismo Justin ha participado en videos para promocionar la música de su hijo.
En el mismo programa, declaró que comenzó una carrera musical porque “siempre he amado la música, ya sea crearla, escucharla, siempre tuve una pasión por ella”. Agregó que desde niño sus padres lo inscribieron en clases de música, un factor que también contribuyó a su decisión.
La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau
Fueron vinculados como pareja a partir de julio de 2025, después de que fueron vistos cenando en Montreal y de que Justin asistiera al concierto de la cantante. En octubre del mismo año fueron vistos en un yate en California, así como festejando el cumpleaños de Katy. Ese mismo mes, Katy dijo en uno de sus conciertos que estaba saliendo con alguien.
Fue hasta diciembre de ese año que Justin Trudeau y Katy Perry oficializaron su noviazgo a través de Instagram cuando la intérprete de Dark Horse publicó fotografías con el ex primer ministro de Canadá.
Desde entonces, han hecho apariciones públicas y continúan mostrando su relación a través de la cuenta de Katy Perry, quien ha compartido más fotografías de ellos. Con la declaración de Xavier, se ha comprobado que el noviazgo entre Katy y Justin también ha involucrado a los respectivos hijos de cada uno, a Daisy Dove, en el caso de ella y a Xavier James, Ella-Grace y Hadrien, en el de él.