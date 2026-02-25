John Davidson enfrenta la polémica: explica sus comentarios ofensivos en los BAFTA

John Davidson y los BAFTA

John Davidson tomó la decisión de asistir a la premiación pues consideraba que tenía el mismo derecho que cualquiera de ir, sobre todo siendo un proyecto que se inspira en su vida, y del cual es productor ejecutivo. Además, consideraba que los votantes habrían visto I Swear y estarían mejor informados sobre el síndrome de Tourette.

El activista habla sobre cómo la noche inició siendo una de las mejores de su vida: “Me emocionó ver que esa noche todos, incluidas algunas de las personas más respetadas y famosas del mundo del cine, vitorearon mi nombre y aplaudieron.” Para él, fue un momento de aceptación finalmente. Sin embargo, la forma en la que terminó, lo hicieron darse cuenta de que aún falta mucha concientización más en torno a la condición. “Los premios fueron, sinceramente, simplemente una versión intensificada de mi vida cotidiana y son la razón por la que, durante muchos períodos de mi vida, tuve miedo de salir de casa, porque estoy muy ansioso y nervioso por lo que podría hacer y cuál podría ser la reacción de la gente".

John Davidson junto a Robert Aramayo, el actor que lo interpreta en la película. (Getty Images)

Una de las declaraciones que más sorprendieron a los usuarios en redes fue que Davidson afirmara que los premios BAFTA avisaron que editarían las groserías para que no se escucharan. No obstante, eso no sucedió. También mencionó que a pesar de estar sentado alrededor de 40 filas lejos del escenario, había un micrófono frente a él, lo cual lo hizo cuestionar la decisión de los organizadores, pues sabían de antemano que él podía tener tics en cualquier momento.

“Esperaba que la BBC controlara físicamente el sonido en la ceremonia de premios del domingo. Estaba muy lejos del escenario. Por la falta de respuesta de los primeros presentadores hacia mis tics, y sin que nadie se girara a mirarme, asumí, como todos los demás, que no me oirían en el escenario”, afirma Davidson. Sin embargo, se dio cuenta de que sus palabras sí estaban siendo captadas cuando vio la reacción de Michael B. Jordan y Delroy Lindo, por lo que se salió al poco tiempo para continuar viendo la premiación desde un cuarto privado con un monitor que los BAFTA le consiguieron.

El equipo del activista aclaró que él se acercó al estudio de la película Sinners para disculparse directa y personalmente con Jordan, Lindo y la diseñadora de producción Hannah Beachler por las molestias que pudieron haber surgido a raíz de sus tics.



La entrevista de John Davidson reabre el debate sobre el síndrome de Tourette y sus implicaciones, colocando en el centro una discusión compleja: por un lado, las molestias y el impacto que pueden generar ciertas palabras, aún cuando no son pronunciadas con una intención consciente, y por otro, la falta de concientización, el estigma y el rechazo que aún enfrentan muchas personas que viven con esta condición.