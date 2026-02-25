Hilary Duff habla por primera vez sobre la polémica del “grupo de mamás tóxicas"

Hilary Duffreaccionó finalmente al ensayo viral que Ashley Tisdalepublicó en The Cut, donde la actriz de High School Musical confesó que decidió alejarse de su grupo de amigas mamás al considerar que la dinámica se había vuelto tóxica.
Aunque Tisdale nunca mencionó nombres directamente, en redes sociales comenzaron a circular antiguas fotografías en las que aparecía junto a otras celebridades que también son madres, entre ellas Hilary Duff, Meghan Trainor y Mandy Moore, lo que desató especulaciones entre los fans sobre quiénes formaban parte del círculo al que hacía referencia Ashley en su texto publicado en a revista The Cut.
Publicidad
Hilary Duff se pronuncia sobre el drama sobre el “grupo de mamás tóxicas"
Hilary Duffdecidió hablar públicamente luego de que el ensayo deAshley Tisdale se volviera viral a inicios de este año. La cantante participó en el episodio del podcast Call Her Daddy, donde la conductora Alex Cooper le preguntó directamente sobre la polémica generada por el texto publicado en enero con el titulado Breaking Up With My Toxic Mom Group.
Durante la conversación, la también actriz abordó por primera vez el tema que desató especulación en redes sociales sobre la supuesta ruptura dentro de su círculo de amigas:“ De verdad que me sentí muy triste”, admitió la actriz Lizzie McGuire. “Me sentí bastante desconcertada y simplemente triste”.
"Así que creo que simplemente pensé: '¡Guau!'", añadió. "Es horrible leer algo que no es cierto”, recalcó.
Duff también abordó la polémica respuesta de su esposo Matthew Koma a Tisdale. En su cuenta de Instagram, la músico publicó una foto en la que recreó la portada de revista para burlarse de lo que dijo Ashley, calificándola como “egocéntrica”: "Cuando eres la persona más egocéntrica y sorda del mundo, otras madres tienden a centrarse en sus hijos pequeños", escribiendo su propio titular.
Hilary, quien comparte tres hijas con Koma dijo que no sabía que su esposo iba a publicar esa respuesta: "La verdad es que todo lo que hace me hace reír. Así que pensé: '¡Dios mío!’. Pero tampoco lo censuro ni le digo qué puede o no publicar. Es muy duro conmigo, y lo adoro por eso".
Publicidad
Durante su aparición en el podcast, la cantante mencionó que tanto a Mandy Moore como a Meghan Trainor todavía se mantienen en buenos términos con ambas: “Meghan Trainor me envió un mensaje el otro día y me dijo: 'Cariño, este lanzamiento ha sido impecable. ¿Estás bien?'”, dijo Duff sobre su colega.
Hilary Duff prefiere concentrarse en su vida familiar
Anteriormente, Hilary Duffhabló sobre el impacto de la exposición mediática en una entrevista con Los Angeles Times. La actriz explicó que, desde que se convirtió en mamá, procura no prestar demasiada atención a lo que se dice sobre ella en internet.
Según comentó, muchas de las historias que circulan en medios y redes sociales no reflejan la vida real de una persona común, situación que se ha intensificado con creadores de contenido en TikTok que buscan generar clickbait. “Es difícil porque piensas: ‘Esa persona no sabe de qué está hablando’”, señaló.
Al ser cuestionada sobre si logra ignorar el ruido digital, Duff respondió que “depende del día”, aunque explicó que encuentra equilibrio en su vida familiar. “Saber que puedo abrir las puertas traseras, jugar al fútbol en familia, tomar un jacuzzi e ir a buscar nuestros huevos de gallina, ese es el propósito de la vida”, añadió. “Cuando hay alguna locura, voy a casa y silencio el ruido”, concluyó.