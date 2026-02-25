Hilary Duff habla por primera vez sobre la polémica del “grupo de mamás tóxicas"

Hilary Duff se pronuncia sobre el drama sobre el “grupo de mamás tóxicas"

Hilary Duff decidió hablar públicamente luego de que el ensayo de Ashley Tisdale se volviera viral a inicios de este año. La cantante participó en el episodio del podcast Call Her Daddy, donde la conductora Alex Cooper le preguntó directamente sobre la polémica generada por el texto publicado en enero con el titulado Breaking Up With My Toxic Mom Group.

Ashley Tisdale comparó la dinámica del grupo con la de la “escuela secundaria”. (Instagram)

Durante la conversación, la también actriz abordó por primera vez el tema que desató especulación en redes sociales sobre la supuesta ruptura dentro de su círculo de amigas:“ De verdad que me sentí muy triste”, admitió la actriz Lizzie McGuire. “Me sentí bastante desconcertada y simplemente triste”.

"Así que creo que simplemente pensé: '¡Guau!'", añadió. "Es horrible leer algo que no es cierto”, recalcó.

Ashley Tisdale se enteró que el grupo se reunía sin ella (Instagram)

Duff también abordó la polémica respuesta de su esposo Matthew Koma a Tisdale. En su cuenta de Instagram, la músico publicó una foto en la que recreó la portada de revista para burlarse de lo que dijo Ashley, calificándola como “egocéntrica”: "Cuando eres la persona más egocéntrica y sorda del mundo, otras madres tienden a centrarse en sus hijos pequeños", escribiendo su propio titular.

Matthew Koma Ashley Tisdale (RRSS)

Hilary, quien comparte tres hijas con Koma dijo que no sabía que su esposo iba a publicar esa respuesta: "La verdad es que todo lo que hace me hace reír. Así que pensé: '¡Dios mío!’. Pero tampoco lo censuro ni le digo qué puede o no publicar. Es muy duro conmigo, y lo adoro por eso".