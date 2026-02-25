Hija de David Bowie revela: fue internada en rehabilitación a los 14 mientras su papá moría de cáncer

A través de su cuenta de Instagram, Lexi Jones, hija de David Bowie yla modelo Iman, habló sobre lo que vivió al ser obligada a rehabilitarse a los 14 años después de desarrollar una adicción al alcohol y las drogas mientras sufría depresión.
La música contó que sus padres tomaron esta decisión cuando Bowie fue diagnosticado con cáncer, por lo que ella no pudo estar presente cuando el ícono de la música falleció.
Lexi Jones habla sobre las dificultades de ser hija de David Bowie
En un video que compartió a través de su cuenta de Instagram, Lexi Jones detalló lo difícil que fue para ella crecer siendo la hija de David Bowie e Iman, ya que si bien tuvo muchas comodidades y beneficios, también sufrió por la sombra de sus padres.
“Sentí que no debía descubrir quién era, sentí que ya había sido definida antes de tan siquiera tener una oportunidad. Aprendí joven que atención y cariño no son siempre la misma cosa”, así Lexi describió las consecuencias de tener papás famosos y agregó que algunas personas únicamente se le acercaban por interés.
“¿Cómo podía sentirme vacía cuando mi vida estaba llena en el exterior? Creí que mi dolor significaba que algo estaba mal conmigo, específicamente, que estaba rota de alguna manera”, Lexi mencionó antes de hablar sobre su depresión.
Lexi Jones especificó que comenzó a tener ataques de ansiedad alrededor de los 10 años, por lo que sus maestros y padres comenzaron a mandarla a terapia. A los 11, empezó a auto-lastimarse y estaba deprimida, a las 12 desarrolló bulimia y a los 14 comenzó a consumir drogas y alcohol.
La hija de Bowie describe que llegó a ese punto ya que tenía confusión sobre su identidad y las expectativas que tenían los demás de ella: “No podía entender cómo vine de personas que prosperaban en todos los sentidos, mientras yo fallaba en todo. Odiaba mi persona adentro y afuera y dejé que esas comparaciones me arrastraran aún más abajo”.
Lexi Jones fue enviada a rehabilitación cuando David Bowie fue diagnosticado con cáncer
Lexi confesó que estaba en su “punto de quiebre” a los 14 años, justo cuando se enteró de que su papá tenía cáncer. Para entonces, la adolescente, que comenzaba su primer año de preparatoria, ya consumía drogas y alcohol.
Como respuesta, sus padres, David Bowie e Iman, decidieron obligarla a ir a rehabilitación. Lexi recuerda que su padre le leyó una carta que terminó con la frase “Siento que tengamos que hacer esto”, después, dos hombres entraron y se la llevaron aunque ella intentó oponerse y pedir ayuda. Lexi plasmó este suceso en dibujos que compartió en su Instagram.
“Me sentí despojada de cualquier derecho de quedarme en mi propia vida”, recordó. "Cuando la puerta [de la camioneta] se cerró, mis padres ya se habían ido”.
La primera estancia de Lexi fue en un programa de terapia en la naturaleza donde estuvo 91 días constantemente vigilada y aprendiendo a sobrevivir en la naturaleza al hacer fogatas, dormir en la intemperie e incluso bañarse una vez por semana. “Había acampado antes, pero nada como esto. Esto no era acampar. Se sentía como un primo extraño de los campamentos de entrenamiento”, recordó.
Después de este “campamento”, Lexi creyó que regresaría a casa; sin embargo, fue ingresada durante 13 meses en un centro de tratamiento residencial en Utah donde retomó la escuela. Dentro de este lugar, también era vigilada y debía ir avanzando niveles para demostrar su rehabilitación, sin embargo, al cometer errores, era regresada al primero.
David Bowie murió mientras su hija estaba internada
Durante su estancia en este centro fue que Lexi se enteró de que su papá, David Bowie, había fallecido. “Tuve el lujo de hablar con él dos días antes, en su cumpleaños. Le dije que lo amaba y él lo dijo de vuelta y los dos sabíamos”, mencionó Lexi hablando sobre su última interacción con Bowie.
Para Lexi fue difícil leer los encabezados de noticias sobre la muerte de su padre porque mencionaban que había fallecido rodeado de su familia: “Sí, toda la familia estaba ahí, menos yo”.
Ante el video de casi 20 minutos que publicó Lexi, no ha habido una respuesta por parte de su madre Iman, del equipo de su papá, David Bowie o de su medio-hermano, Duncan Bowie. Hasta ahora, más de 17,000 personas han dado like a la declaración y más de 262,000 la han visto.