Hija de David Bowie revela: fue internada en rehabilitación a los 14 mientras su papá moría de cáncer

Lexi Jones habla sobre las dificultades de ser hija de David Bowie

En un video que compartió a través de su cuenta de Instagram , Lexi Jones detalló lo difícil que fue para ella crecer siendo la hija de David Bowie e Iman, ya que si bien tuvo muchas comodidades y beneficios, también sufrió por la sombra de sus padres.

Lexi nació de la relación entre Bowie e Iman. (Getty Images)

“Sentí que no debía descubrir quién era, sentí que ya había sido definida antes de tan siquiera tener una oportunidad. Aprendí joven que atención y cariño no son siempre la misma cosa”, así Lexi describió las consecuencias de tener papás famosos y agregó que algunas personas únicamente se le acercaban por interés.

“¿Cómo podía sentirme vacía cuando mi vida estaba llena en el exterior? Creí que mi dolor significaba que algo estaba mal conmigo, específicamente, que estaba rota de alguna manera”, Lexi mencionó antes de hablar sobre su depresión.

Para Lexi, fue difícil crecer bajo la sombra de sus padres. (Instagram - @_p0odle_)

Lexi Jones especificó que comenzó a tener ataques de ansiedad alrededor de los 10 años, por lo que sus maestros y padres comenzaron a mandarla a terapia. A los 11, empezó a auto-lastimarse y estaba deprimida, a las 12 desarrolló bulimia y a los 14 comenzó a consumir drogas y alcohol.

La hija de Bowie describe que llegó a ese punto ya que tenía confusión sobre su identidad y las expectativas que tenían los demás de ella: “No podía entender cómo vine de personas que prosperaban en todos los sentidos, mientras yo fallaba en todo. Odiaba mi persona adentro y afuera y dejé que esas comparaciones me arrastraran aún más abajo”.