Bill Gates admite infidelidades a su esposa y ofrece disculpa por nexos con Epstein

Bill Gates conoció a Jeffrey Epstein en 2011 y mantuvo contacto con él hasta aproximadamente 2014. Según el empresario, el objetivo de esa relación era explorar posibles donaciones para proyectos de salud global, dado que Epstein tenía vínculos con personas de alto poder adquisitivo. Gates afirmó que en ese momento no tenía pleno conocimiento del historial criminal del financiero. “Saber lo que sé ahora, lo hace, ya sabes, cien veces peor en términos no solo de sus crímenes en el pasado, sino que ahora está claro que había un mal comportamiento constante”.

Los documentos que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos fueron los que ligaron al empresario con el financiero. En ellos se encontraban fotografías de Gates al lado de mujeres con la cara censurada. El empresario aclaró que eran únicamente fotos que el financiero le había pedido que se tomara junto a sus asistentes después de las reuniones que tenían juntos.

Esta es una de las fotos que se publicaron de los archivos de Epstein. (US House Oversight Committee)

Entre los documentos también había dos correos electrónicos del 18 de julio de 2013 que presuntamente escribió Epstein, pero no está claro si llegaron a Gates.

Uno de los documentos parecía tratarse de una renuncia a la Fundación Gates por las acciones del empresario, mientras que el otro expresaba el enojo de Epstein por la decisión del billonario de poner fin a su amistad. Ambos contenían acusaciones graves, entre ellas la supuesta enfermedad de transmisión sexual que habría contraído con las mujeres rusas, la ayuda que habría solicitado para mantenerlo en secreto y, presuntamente, la petición de una medicina que se le administraba a escondidas a su ex esposa Melinda.

Un portavoz de Gates calificó las acusaciones como completamente absurdas y falsas: “Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no haber tenido una relación continua con Gates y los extremos a los que llegaría para tenderle una trampa y difamarlo”.