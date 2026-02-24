Robert Carradine, papá de Hilary Duff en 'Lizzie McGuire', muere a los 71 años tras luchar contra el trastorno bipolar

Muere Robert Carradine, papá de Hilary Duff en Lizzie McGuire

El actor estadounidense Robert Carradine, conocido por interpretar a Sam McGuire, el papá de la protagonista en la serie juvenil Lizzie McGuire, falleció a los 71 años tras enfrentar el trastorno bipolar. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en el que destacan su importante lugar en la familia.

Robert Carradine (Getty Images)

"Con profunda tristeza debemos compartir que nuestro amado padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido", declararon a Deadline en un comunicado. “En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar.

“Esperamos que su trayectoria ilumine y anime a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales. En este momento, solicitamos privacidad para lamentar esta insondable pérdida. Agradecemos su comprensión y compasión”.

El hermano de Robert, Keith Carradine, le dijo al medio que la familia quería enviar sus agradecimientos a todas las personas que llamaron la "valiente lucha" del actor contra el trastorno bipolar.

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse”, explicó. “Es una enfermedad que lo afectó profundamente, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito”.