Muere Héctor Zamorano, primer expulsado en la historia de 'La Academia'

Muere Héctor Zamorano, primer expulsado de La Academia

Héctor Zamorano fue el primer expulsado de la primera generación de La Academia, proyecto en el que destacaron otros artistas como Myriam Montemayor, Yahir, Nadia y Víctor García.

En 2021, el cantante reveló que padecía depresión, sin embargo, fue hasta enero de 2023 cuando lo hizo público y compartió por medio de redes sociales que cada día era sumamente complicado para él.

En sus publicaciones aseguraba que se encontraba cansado de aparentar que estaba feliz, describiendo que los días eran una pesadilla: “Hoy cumplo dos años con esta depresión a la cual no le he podido ganar... He tratado de aparentar, pretender, ocuparme, le “he echado ganas”, pero al parecer no puedo con ella”.

Primera generación de La Academia (Instagram)

Ex compañeros de Héctor Zamorano reaccionan

En entrevista para Ventaneando, Estrella, ex alumna de la primera generación de La Academia y ex compañera de Héctor, aseguró que hasta el momento no se tienen los datos oficiales de la muerte de Héctor: “No lo sabemos, no te he tenido contacto con su familia”, aseguró.