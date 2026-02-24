La sorpresa que Anahí le dio a su sobrino atacado por un tiburón

En mensaje de agradecimiento de Patricio a sus tíos

Después de recibir el regalo de parte de Anahí y Manuel Velasco , Patricio volvió a agradecerles a sus tíos, quienes estuvieron muy pendientes de él en todo momento. Con mucha emoción, el niño les dedicó un mensaje para expresar lo importante que fue recibir esta muestra de cariño, la cual le ha dado ánimo para seguir adelante durante su recuperación.

Santiago es el hijo mayor de Jorge D'Alessio y Marichelo Puente y fue quien sacó a su hermano, Patricio, del mar. (Instagram - @macpuente)

“Hace unos días viví una de las peores experiencias de mi vida y mis tíos me dieron uno de los mejores regalos. Los amo con todo mi corazón y que cumplan sus mejores sueños, los amo con todo mi corazón”, escribió en la descripción de su video.

Tras compartir el regalo que recibió, la cantante respondió al mensaje de su sobrino para reiterarle lo feliz que la hace saber que se encuentra bien. “Te amamos muchísimo”, escribió.

Patricio continúa recuperándose después de la mordida de tiburón. (Instagram - @macpuente)

En su momento, Marichelo también dijo estar contenta de la satisfactoria recuperación de su hijo, quien tras el ataque y la revisión médica debió permanecer en una silla de ruedas, pero está increíblemente bien y con una actitud maravillosa”.

“Patito es un niño muy valiente, le cosieron su piernita, Dios lo cuida muchísimo”, dijo Marichelo tras revelar detalles de lo sucedido y al contar cómo se encuentra su hijo. “Patito la verdad es un niño muy valiente, estuvimos ahí pegados a él, le cosieron su piernita, Dios lo cuidó muchísimo”. agregó.