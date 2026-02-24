La sorpresa que Anahí le dio a su sobrino atacado por un tiburón

Hace unos días, Marichelo Puente, hermana de Anahí, contó el fuerte susto que vivió su familia durante unas vacaciones en Tulum. A través de su cuenta de Instagram, explicó que su hijo menor, Patricio, fue atacado por un tiburón mientras nadaba, pero afortunadamente el niño está fuera de peligro.
Gracias a la rápida reacción de su hermano Santiago, quien logró rescatarlo a tiempo, y de su mamá, quien le hizo un torniquete con una toalla antes de llevarlo de inmediato al hospital, el niño pudo recibir atención oportuna.
Publicidad
El detalle que Anahí y Manuel Velasco tuvieron con su sobrino atacado por un tiburón
Tras el incidente, Patricio, estuvo rodeado del apoyo y cariño de toda su familia. Sus papás permanecieron a su lado durante la recuperación y también recibió muestras de afecto de sus tíos, Anahí y Manuel Velasco, quienes le enviaron un significativo regalo para recordarle lo felices que están de saber que se encuentra bien.
El niño de 11 años compartió el especial detalle que recibió tras el accidente. A través de un video publicado en sus redes sociales, mostró una caja con una caricatura de él cargando un tiburón y cuyo contenido tenía varios regalos, cada uno dentro de otras pequeñas cajas decoradas con frases como: “Tu corazón es valiente” y “Aquí estamos todos los que te queremos para ti”.
La pareja le envió otro mensaje el cual llenó de alegría a Patricio, quien todavía está en recuperación y usando una silla de ruedas: “Hoy celebramos tu anécdota de vida, eres tan valiente. Tienes la mejor actitud y eso solo lo logra un corazón único como el tuyo, ningún tiburón puede contigo. Tus tíos: Titití, tío Manuel, Manu y Emi”, se puede leer en el mensaje, en el cual incluye a los hijos de la cantante.
Publicidad
En mensaje de agradecimiento de Patricio a sus tíos
Después de recibir el regalo de parte de Anahí y Manuel Velasco, Patricio volvió a agradecerles a sus tíos, quienes estuvieron muy pendientes de él en todo momento. Con mucha emoción, el niño les dedicó un mensaje para expresar lo importante que fue recibir esta muestra de cariño, la cual le ha dado ánimo para seguir adelante durante su recuperación.
“Hace unos días viví una de las peores experiencias de mi vida y mis tíos me dieron uno de los mejores regalos. Los amo con todo mi corazón y que cumplan sus mejores sueños, los amo con todo mi corazón”, escribió en la descripción de su video.
Tras compartir el regalo que recibió, la cantante respondió al mensaje de su sobrino para reiterarle lo feliz que la hace saber que se encuentra bien. “Te amamos muchísimo”, escribió.
En su momento, Marichelo también dijo estar contenta de la satisfactoria recuperación de su hijo, quien tras el ataque y la revisión médica debió permanecer en una silla de ruedas, pero está increíblemente bien y con una actitud maravillosa”.
“Patito es un niño muy valiente, le cosieron su piernita, Dios lo cuida muchísimo”, dijo Marichelo tras revelar detalles de lo sucedido y al contar cómo se encuentra su hijo. “Patito la verdad es un niño muy valiente, estuvimos ahí pegados a él, le cosieron su piernita, Dios lo cuidó muchísimo”. agregó.