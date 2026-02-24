Julio Iglesias demanda a funcionaria del gobierno de España por acusaciones de abusos sexual y esclavitud

Julio Iglesias demanda a funcionaria del gobierno de España

Las acusaciones que motivan la demanda impuesta por Julio Iglesias provienen de una publicación que Yolanda Díaz realizó el 13 de enero de 2026 en su cuenta de la red social Bluesky (@yolandadiaz.bsky.social).

Julio Iglesias (AFP)

La vicepresidenta compartió una noticia titulada “Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales” y añadió su propio comentario: “Escalofriantes testimonios (…) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.

Al día siguiente, el 14 de enero de 2026, durante una entrevista en el programa La Hora de la 1 de RTVE, Díaz reiteró y amplió estas afirmaciones al debatir públicamente la denuncia contra el cantante, atribuyéndole directamente un régimen de abusos sexuales y esclavitud laboral.

Julio Iglesias (Getty Images)

El escrito presentado por el abogado José Antonio Choclán insta a la vicepresidenta a rectificar públicamente sus declaraciones, reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de sus palabras, admitir que se produjo un indebido juicio paralelo por parte de una autoridad pública y, finalmente, indemnizar a Julio Iglesias en la cantidad que determine el tribunal por el grave daño social causado a su honor, imagen y reputación.

La defensa del artista califica las declaraciones como posibles delitos de injurias con publicidad y calumnias. Si Díaz no acepta la conciliación ni se retracta, el cantante advierte que interpondrá una querella penal en su contra.

En caso de que los tribunales encuentren culpable a Yolanda Díaz tras una eventual querella por injurias o calumnias con publicidad, podría enfrentar multas económicas según la gravedad y la difusión de las declaraciones, obligación de retractación pública, indemnización por daños al honor, cuantificada por el impacto reputacional y, en escenarios más graves aunque menos frecuentes en este tipo de delitos, penas de prisión o inhabilitación. La mayoría de estos casos se resuelven con multas y retractación pública.