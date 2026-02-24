El 22 de febrero, Emmanuel causó preocupación entre sus fans y en los medios de comunicación tras la cancelación de su participación en un concierto en Jardines de México, Morelos, como parte de la gira Twor Amigos junto a Mijares, quien se vio obligado a dar el concierto en solitario. Un día después, Emmanuel publicó un video donde explicó que su ausencia se debió a una crisis de vértigo.
Emmanuel revela la razón por la que fue hospitalizado de emergencia antes de su concierto
El estado de salud de Emmanuel
A través de su cuenta de Instagram, Emmanuel publicó un video con el propósito de tranquilizar a sus seguidores y medios de comunicación que mostraron su preocupación ante la ausencia del cantante en el show del domingo pasado del Twor Amigos junto a Mijares, quien se presentó solo.
Emmanuel comenzó agradeciendo a su compañero de gira, Mijares: “Antes que nada, quiero mandarle un saludo muy grande a mi querido compañero, Mijares, amigo, que ayer salió a cantar a Jardines de México en solitario”. Emmanuel describió que el cantante de Baño De Mujeres valientemente que tuvo que dar todo el show él solo.
El intérprete de Bella señora, habló sobre la razón por la que tuvo que abandonar el recinto antes de que el concierto comenzara: “A último momento, a última hora, tuve un problema de vértigo y ustedes saben que el vértigo anula completamente al personaje”.
Finalmente, Emmanuel también agradeció a los medios de comunicación, a sus fanáticos, así como a las personas que se han preocupado por su salud desde ese día: “Les quiero agradecer muchísimo desde el corazón”.
El estado de salud actual de Emmanuel
El cantante reiteró que fue dado de alta del hospital al día siguiente, el 23 de febrero y grabó el video antes de regresar a casa. Su estado de salud ya ha mejorado después de haber sido hospitalizado el mismo día del concierto: “Ya estoy bien, ya estaré con ustedes nuevamente cantando”.
Su video recibió una respuesta positiva tanto de fanáticos, como de artistas, quienes le desearon una pronta recuperación. Lucero comentó: “Venga. Ánimo amigo lindo y qué bueno que ya estás al 100”. Mientras que Mane de la Parra agregó: "¡Todo mi cariño! Qué bueno que estás mejor”.
La próxima fecha de concierto de Emmanuel y Mijares será el 28 de mayo de este año en el Auditorio Nacional en CDMX, lo cual da tiempo al cantante de 70 años para recuperarse y mejorar su salud antes de volver al escenario.