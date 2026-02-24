Emmanuel revela la razón por la que fue hospitalizado de emergencia antes de su concierto

El estado de salud de Emmanuel

A través de su cuenta de Instagram, Emmanuel publicó un video con el propósito de tranquilizar a sus seguidores y medios de comunicación que mostraron su preocupación ante la ausencia del cantante en el show del domingo pasado del Twor Amigos junto a Mijares, quien se presentó solo.

Mijares tuvo que dar el concierto sin Emmanuel. (Instagram - @emmanueloficial)

Emmanuel comenzó agradeciendo a su compañero de gira, Mijares: “Antes que nada, quiero mandarle un saludo muy grande a mi querido compañero, Mijares, amigo, que ayer salió a cantar a Jardines de México en solitario”. Emmanuel describió que el cantante de Baño De Mujeres valientemente que tuvo que dar todo el show él solo.

Emmanuel agradeció a Mijares por dar el espectáculo solo. (Instagram - @emmanueloficial)

El intérprete de Bella señora, habló sobre la razón por la que tuvo que abandonar el recinto antes de que el concierto comenzara: “A último momento, a última hora, tuve un problema de vértigo y ustedes saben que el vértigo anula completamente al personaje”.

Finalmente, Emmanuel también agradeció a los medios de comunicación, a sus fanáticos, así como a las personas que se han preocupado por su salud desde ese día: “Les quiero agradecer muchísimo desde el corazón”.