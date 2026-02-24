El elenco de Lizzie McGuire se despide de Robert Carradine, el papá de Hilary Duff en la serie

Hilary Duff, protagonista de la serie compartió un mensaje muy conmovedor en su cuenta de Instagram: "Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", escribió, recordando la calidez que sintió trabajando junto a Carradine.

Por su parte, Jake Thomas, quien interpretó al hermano de Lizzie en la serie, confesó que su “corazón duele” y lo recordó como una de las personas más geniales que haya conocido, llena de humor, talento y humanidad. "¡Lo amaba como el padre de Lizzie McGuire! Esto es tan desgarrador", compartió.

Además, Lalaine, quien dio vida a la amiga de Lizzie, también dedicó palabras sinceras de agradecimiento por la amistad y el apoyo que Carradine siempre ofreció en el set.

Robert Carradine en Lizzie McGuire. (IMDb)

La familia de Carradine emitió un comunicado en el que reconoció su valiente lucha contra el trastorno bipolar e hizo un llamado a reducir el estigma que rodea a las enfermedades mentales, esperando que su historia inspire mayor comprensión.

El legado de Carradine abarca décadas en cine y televisión, incluyendo su memorable papel en Lizzie McGuire, que marcó a toda una generación de espectadores.