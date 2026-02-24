El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte del actor Robert Carradine, de 71 años, conocido por interpretar a Sam McGuire, el papá en la serie Lizzie McGuire.
La noticia de su fallecimiento, luego de casi dos décadas de lucha contra el trastorno bipolar, ha provocado una ola de emotivos tributos de parte de sus compañeros de reparto y amigos en Hollywood.
Publicidad
El elenco de Lizzie McGuire se despide de Robert Carradine, el papá de Hilary Duff en la serie
Hilary Duff, protagonista de la serie compartió un mensaje muy conmovedor en su cuenta de Instagram: "Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", escribió, recordando la calidez que sintió trabajando junto a Carradine.
Por su parte, Jake Thomas, quien interpretó al hermano de Lizzie en la serie, confesó que su “corazón duele” y lo recordó como una de las personas más geniales que haya conocido, llena de humor, talento y humanidad. "¡Lo amaba como el padre de Lizzie McGuire! Esto es tan desgarrador", compartió.
Además, Lalaine, quien dio vida a la amiga de Lizzie, también dedicó palabras sinceras de agradecimiento por la amistad y el apoyo que Carradine siempre ofreció en el set.
La familia de Carradine emitió un comunicado en el que reconoció su valiente lucha contra el trastorno bipolar e hizo un llamado a reducir el estigma que rodea a las enfermedades mentales, esperando que su historia inspire mayor comprensión.
El legado de Carradine abarca décadas en cine y televisión, incluyendo su memorable papel en Lizzie McGuire, que marcó a toda una generación de espectadores.
Publicidad
La larga batalla de Robert Carradine contra el trastorno bipolar
Durante casi dos décadas, Robert Carradine enfrentó en privado una compleja batalla contra el trastorno bipolar, una enfermedad mental caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo que alternan entre episodios de euforia y depresión profunda.
De acuerdo con la información que su familia dio, el actor luchó con valentía y discreción mientras continuaba trabajando y manteniendo su vida familiar.
"Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro amado padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido", comenzó el mensaje de la familia.
"En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos a su alrededor. Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar. Esperamos que su viaje pueda arrojar luz y fomentar el abordaje del estigma que se asocia a las enfermedades mentales. En este momento pedimos privacidad para llorar esta pérdida inconmensurable. Con gratitud por su comprensión y compasión", finalizó.