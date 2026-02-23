Gran noticia para fans del universo de Tim Burton: Winona Ryder se une al elenco de 'Merlina'

Winona Ryder se une a la tercera temporada de Merlina

A través de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram y YouTube de la serie, se anunció el inicio de las filmaciones de la tercera temporada y se revelaron los nombres del elenco que regresará, así como las nuevas incorporaciones.

Winona Ryder, Tim Burton. (Getty Images)

Entre los nombres habituales, como Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Emma Myers y Hunter Doohan, destacó el de Winona Ryder como una de las mayores sorpresas para los seguidores de la serie y de la actriz, quienes consideran que su presencia encaja de manera natural con el tono oscuro y gótico de Merlina.

Según se informó en el mismo video, Ryder va a interpretar a Tabitha, un personaje del que aún no se han revelado muchos detalles, y se suma a otra incorporación reciente confirmada: Eva Green, quien dará vida a Ophelia, la hermana de Morticia Addams. Aunque la producción no ha adelantado información sobre el rol de Tabitha en la trama, la recepción del anuncio ha sido sumamente positiva.

Winona Ryder se unirá una vez más al universo de Tim Burton. (Getty Images)

Una nueva colaboración entre Winona Ryder y Tim Burton

El proyecto más reciente en el que coincidieron Winona Ryder y Tim Burton fue la secuela Beetlejuice Beetlejuice, estrenada un poco más de tres décadas después de la película original. En esta secuela también participó Jenna Ortega, quien interpretó a la hija del personaje de Ryder, y con quien fuera de la ficción mantiene una relación cercana, una dinámica que ahora genera aún más expectativas entre los fans de Merlina.

Winona Ryder, Jenna Ortega y Tim Burton trabajaron juntos para Beetlejuice Beetlejuice. (Getty Images)

En un comunicado, Burton expresó su emoción por el regreso de la actriz a su universo creativo: “Estoy muy feliz de que Winona se haya unido a nosotros; encaja a la perfección en este mundo”. Además, destacó su relación profesional y personal: “Y es una querida amiga. Siempre me siento afortunado de trabajar con ella”.

Por su parte, los creadores y showrunners de la serie (quienes también escribieron el guion de la secuela de Beetlejuice), Alfred Gough y Miles Millar, celebraron la incorporación de la actriz: “Cuando se trata de marginados, Winona Ryder es la mejor de todos los tiempos. Su legendaria colaboración con Tim Burton ha definido a algunos de los personajes más inolvidables del cine. Nos encantó colaborar con ella en Beetlejuice Beetlejuice y estamos encantados de darle la bienvenida a Nevermore”.

Winona Ryder en Beetlejuice. (IMDB)

Ryder y Burton han trabajado juntos en otros proyectos emblemáticos como Beetlejuice (1988), El joven manos de tijeras (1990), Frankenweenie (2012) e incluso el videoclip Here With Me de The Killers.

El anuncio de Winona Ryder uniéndose al elenco de Merlina no solo eleva las expectativas para la tercera temporada, sino que refuerza el vínculo creativo entre la actriz y Tim Burton, una colaboración que ha marcado a generaciones.