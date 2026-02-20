¿Qué ha sido del elenco de 'Hannah Montana' 20 años después de su estreno?

Miley Cyrus como Hannah Montana y Miley Stewart

Miley Cyrus alcanzó el estrellato a una edad temprana cuando obtuvo el papel principal de Hannah Montana en Disney Channel, un personaje que la actriz ha dicho que “cambió su vida para siempre”.

Aunque originalmente audicionó para el papel de Lilly Truscott, la mejor amiga de la estrella pop, fue elegida como protagonista gracias a su habilidad para actuar y cantar.

La carrera de Cyrus como cantante, tanto como Hannah Montana como artista independiente, floreció simultáneamente durante las cuatro temporadas de la serie. En junio de 2007 lanzó el álbum doble Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus, cuyo segundo disco marcó su debut como solista. Ese mismo año emprendió la exitosa gira Best of Both Worlds Tour.

Además de sus primeros éxitos musicales, Cyrus consiguió papeles fuera de la serie. Debutó en el cine junto a John Travolta en la película animada Bolt (2008) y más adelante dio un giro más maduro a su carrera actoral con The Last Song en 2010.

Cyrus también se enfocó en su música y reinventó notablemente su imagen con álbumes como Can't Be Tamed (2010) y Bangerz (2013). Este último, que incluye sencillos como “We Can’t Stop” y “Wrecking Ball”, se convirtió en su quinto álbum en alcanzar el No. 1 y le valió su primera nominación al Grammy.

Entre sus lanzamientos más recientes están Plastic Hearts (2020), con temas como “Midnight Sky”, “Prisoner” y “Angels Like You”, y Endless Summer Vacation (2023), que incluye “Flowers”, “River” y “Jaded”, y por el cual ganó dos premios Grammy.

En agosto de 2023 lanzó la balada emocional “Used to Be Young”, junto con un video musical y una serie en TikTok inspirada en la canción, en la que reflexiona sobre su vida y comparte historias inéditas de su pasado. El estreno coincidió con el décimo aniversario de su polémica presentación en los MTV VMAs junto a Robin Thicke y del lanzamiento del video de “Wrecking Ball”.

Cyrus hizo historia en agosto de 2024 al convertirse en la persona más joven en ser nombrada Disney Legend, un reconocimiento otorgado a quienes han influido significativamente en la compañía.

“Un poco de todo ha cambiado… pero al mismo tiempo, nada ha cambiado en absoluto”, dijo en su emotivo discurso. “Sigo estando orgullosa de haber sido Hannah Montana”.

Y añadió: “En muchos sentidos, este premio está dedicado a Hannah y a todos sus increíbles y leales fans, y a todos los que hicieron realidad mi sueño. Como diría la propia leyenda: ‘This is the life’”.

En cuanto a su vida amorosa, Cyrus mantuvo una relación intermitente con su coprotagonista de The Last Song, Liam Hemsworth, a quien conoció en el set en 2010. Se casaron en 2018, pero anunciaron su separación al año siguiente y se divorciaron en 2020.

Actualmente, la cantante está comprometida con el músico Maxx Morando, con quien se le relaciona desde 2021.

Emily Osment como Lily Truscott

Emily Osment interpretó a Lilly Truscott, la mejor amiga de Miley Stewart, en Hannah Montana de 2006 a 2011. Antes de la serie, tuvo varios trabajos como actriz infantil, incluyendo participaciones en Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams (2002) y Spy Kids 3-D: Game Over (2003).

Durante las cuatro temporadas de la exitosa producción de Disney Channel, Osment también apareció en The Haunting Hour: Don't Think About It (2007), Dadnapped (2009) y Cyberbully (2011).

Tras el final de la serie, obtuvo papeles en Almost Family (2019–2020) de Fox y en Young & Hungry (2014–2019) de Freeform, trabajo que le valió tres nominaciones a los Teen Choice Awards.

Más adelante consiguió un papel recurrente como Theresa en The Kominsky Method de Netflix, lo que le otorgó dos nominaciones a los premios del Sindicato de Actores (SAG) por Mejor Elenco en Serie de Comedia. Después interpretó a Mandy en Young Sheldon de 2022 a 2024. Actualmente protagoniza Georgie & Mandy's First Marriage en CBS.

En el plano personal, Osment se casó con su pareja de larga data, Jack Anthony, el 12 de octubre de 2024, tras comprometerse en junio de 2023. Sin embargo, la pareja se divorció apenas cinco meses después, alegando diferencias irreconciliables.

Jason Earles como Jackson Stewart

Jason Earles interpretó a Jackson Stewart, el hermano mayor de Miley. Antes de conseguir el papel, que lo mostró interpretando a un joven de 16 años cuando en realidad tenía 29 al inicio de la serie,el actor apareció en otros proyectos, como la comedia de CBS Still Standing y la película National Treasure (2004).

Durante las cuatro temporadas de Hannah Montana, Earles fue estrella invitada en Phil of the Future* como el personaje Grady Spaggett. Él, junto con varios miembros del elenco, también participó en los Disney Channel Games en 2007 y 2008.

Más adelante, hizo un cameo en la tercera y cuarta temporada de High School Musical: The Musical: The Series, marcando su regreso a Disney. Además, trabajó en la serie de Disney+ como coach de actuación desde la primera temporada.

“Estaba encantado de poder brindar eso a los chicos cuando comenzaron. Ahí fue donde nació todo”, dijo Earles a PEOPLE. “Y luego los quise tanto a todos que simplemente sigo regresando”.

El actor también comparó el estrellato inmediato de la protagonista de HSMTMTS, Olivia Rodrigo ,tras lanzar el éxito Drivers License, sencillo que la llevó a obtener siete nominaciones al Grammy, con lo que vivió Miley Cyrus en Hannah Montana.

“Para mí, lo impresionante es que estuve ahí durante Hannah Montana y vi a Miley convertirse en la estrella pop más grande del mundo de la noche a la mañana”, explicó. “La serie se estrenó, les dijimos: ‘Ella es una estrella pop’, y de repente, lo era”.

En cuanto a su vida personal, Earles se casó con su novia de muchos años, Katie Drysen, en agosto de 2017. Describió la ceremonia como “el día más mágico de mi vida”.

Mitchel Musso como Oliver Oken

Mitchel Musso interpretó a Oliver Oken, el mejor amigo de Miley y Lilly. Antes de conseguir el papel, debutó en el cine con Secondhand Lions (2003) y apareció en otros proyectos, incluyendo la serie animada King of the Hill.

Tras sus cuatro temporadas en Hannah Montana, Musso continuó trabajando con Disney Channel y dio voz a Jeremy Johnson en Phineas and Ferb. Prestó su voz al personaje animado junto a Ashley Tisdale durante cuatro temporadas, de 2007 a 2015.

Entre otros proyectos, interpretó al Rey Brady en Pair of Kings de Disney XD y fue presentador de PrankStars.

Además de la actuación, Musso incursionó en la música y lanzó su álbum debut homónimo con Walt Disney Records en junio de 2009. Tras una pausa de 10 años, regresó a la música con el sencillo “DRANK”, parte de su próxima mixtape Ghost.

En agosto de 2023, el actor y cantante fue arrestado en Texas bajo cargos de intoxicación pública y robo. Según informó el Departamento de Policía de Rockwall en un comunicado obtenido por PEOPLE, Musso “causó un disturbio” y “tomó una bolsa de papas fritas y comenzó a comerlas”.

Billy Ray Cyrus como Robby Ray Stewart

Billy Ray Cyrus interpretó a Robby Ray Stewart, el papá de Miley. Antes de coprotagonizar junto a su hija el éxito de Disney Channel, ya se había consolidado en la industria del country, especialmente gracias a su sencillo Achy Breaky Heart, lanzado en 1992.

Durante las cuatro temporadas de Hannah Montana, Billy Ray participó en la cuarta temporada de Dancing with the Stars en 2007. También actuó en la película de Jackie Chan, The Spy Next Door (2010).

A lo largo de la serie, Billy Ray colaboró musicalmente con Miley en varias canciones. Tras acompañarlo de gira durante su infancia, el dúo padre-hija grabó temas como I Learned from You y Stand (2006), Ready, Set, Don’t Go (2007) y Butterfly Fly Away (2009).

Billy Ray ha continuado lanzando música y ha publicado 16 álbumes de estudio desde 1992. En 2019, su carrera volvió a dispararse gracias a su participación en el remix de Old Town Road de Lil Nas X.

La colaboración le dio a Billy Ray su primer sencillo No. 1 en el Billboard Hot 100, además de sus dos primeros premios Grammy en las categorías de mejor dúo/grupo pop y mejor video musical.

En el plano personal, Billy Ray comenzó a salir con la cantante Firerose en 2022, tras su separación de su esposa de muchos años, Tish Cyrus, con quien tiene cinco hijos. Billy Ray y Firerose se comprometieron en agosto de 2022, se casaron en octubre de 2023 y solicitaron el divorcio en mayo de 2024. La separación tomó un giro complicado, ya que ambas partes se acusaron mutuamente de abuso en documentos judiciales. El divorcio se finalizó en agosto de 2024.

Actualmente, Billy Ray ha vuelto a encontrar el amor y mantiene una relación con la actriz Elizabeth Hurley desde el año pasado.

Moises Arias como Rico Suave

Moisés Arias interpretó al gerente del puesto de comida al aire libre, Rico Suave, en Hannah Montana de 2006 a 2011. Antes de obtener el papel, apareció en series como Everybody Hates Chris y The Emperor's New School.

Durante las cuatro temporadas de la serie, Arias también hizo cameos en otros éxitos de Disney Channel, como The Suite Life of Zack & Cody, Wizards of Waverly Place y Phineas and Ferb.

Tras Hannah Montana, participó en películas como The Kings of Summer (2013), Pitch Perfect 3 (2017) y The Wall of Mexico (2019). En 2019 actuó junto a su excompañero de Disney Channel Cole Sprouse en el drama romántico Five Feet Apart.

Posteriormente protagonizó, junto a Pete Davidson, la película The King of Staten Island (2020).

Su papel más reciente es el de Norm MacLean en Fallout de Prime Video, adaptación del popular videojuego que también cuenta con las actuaciones de Ella Purnell, Aaron Moten y Walton Goggins.

Cuando no está en la pantalla, el actor también explora el trabajo detrás de cámara, compartiendo su faceta como fotógrafo en redes sociales.