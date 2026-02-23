¿Quién es el nuevo novio de Majo Aguilar? Él es Diego Bacter, músico de la banda Porter

La relación de Majo Aguilar y Diego Bacter

Hasta ahora, Majo Aguilar y Diego Bacter no han revelado detalles sobre su relación, aunque se sabe que llevan al menos un par de meses juntos.

Majo llegó a compartir fotografías donde levantó sospechas de una posible relación. (Instagram - @majo_aguilar)

En noviembre de 2025, la cantante mexicana publicó un carrusel de fotografías que tomó en un viaje a la playa. La que más destacó fue donde se ve a un hombre de espaldas caminando hacia el mar. Apenas el pasado 14 de febrero, Majo también compartió una mirror selfie donde se le veía sonriente mientras un hombre le da un beso en el cuello.

Majo compartió esta fotografía por San Valentín. (Instagram - @majo_aguilar)

Fue hasta el viernes 20 de febrero de este 2026 que Diego Bacter compartió un par de fotografías donde se les ve juntos. Diego acompañó las fotografías con el mensaje “Celebrar a la Majia”, haciendo un juego de palabras entre el nombre de Majo y magia.

Antes de Diego, Majo mantuvo una relación con Gil Cerezo, vocalista de la banda Kinky con quien anduvo entre 2023 y 2025. Majo dejó en claro en entrevistas que su relación se dio en buenos términos.

El ex de Majo es Gil Cerezo. (Getty Images)

Con esta publicación, se comprobaron los rumores de que el misterioso hombre de las fotografías de Aguilar era Diego Bacter, alguien de quien ya sospechaban los fanáticos de la cantante.