Por meses, la vida amorosa de Majo Aguilar generó especulaciones después de compartir fotografías junto a un misterioso hombre, cuyo rostro era irreconocible debido a los encuadres de las mismas. Ahora, gracias a que él compartió imágenes juntos, se revelo que se trata de Diego Bacter, integrante de la banda mexicana de Indie Rock Porter.
¿Quién es el nuevo novio de Majo Aguilar? Él es Diego Bacter, músico de la banda Porter
¿Quién es Diego Bacter?
Diego Rangel, cuyo nombre artístico es Diego Bacter, es bajista, sintetista, programador y productor desde 2004 de la banda Porter (también cuenta con proyectos individuales como compositor y comunicólogo).
Porter es una banda mexicana de rock proveniente de Guadalajara, Jalisco, integrada también por David Velasco (quien reemplazó al vocalista original), Juan Son, Fernando de la Huerta y Víctor Valverde.
Porter es, además, una de las bandas más relevantes de la década de los 2000’s en México junto a Zoé, División Minúscula y más. Algunas de sus canciones más populares son Pájaros, Espiral, Rincón Yucateco, Cachito De Galaxia, entre otras.
La relación de Majo Aguilar y Diego Bacter
Hasta ahora, Majo Aguilar y Diego Bacter no han revelado detalles sobre su relación, aunque se sabe que llevan al menos un par de meses juntos.
En noviembre de 2025, la cantante mexicana publicó un carrusel de fotografías que tomó en un viaje a la playa. La que más destacó fue donde se ve a un hombre de espaldas caminando hacia el mar. Apenas el pasado 14 de febrero, Majo también compartió una mirror selfie donde se le veía sonriente mientras un hombre le da un beso en el cuello.
Fue hasta el viernes 20 de febrero de este 2026 que Diego Bacter compartió un par de fotografías donde se les ve juntos. Diego acompañó las fotografías con el mensaje “Celebrar a la Majia”, haciendo un juego de palabras entre el nombre de Majo y magia.
Antes de Diego, Majo mantuvo una relación con Gil Cerezo, vocalista de la banda Kinky con quien anduvo entre 2023 y 2025. Majo dejó en claro en entrevistas que su relación se dio en buenos términos.
Con esta publicación, se comprobaron los rumores de que el misterioso hombre de las fotografías de Aguilar era Diego Bacter, alguien de quien ya sospechaban los fanáticos de la cantante.