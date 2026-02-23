'El juego de la vida' celebra 25 años con un emotivo reencuentro del elenco

El reencuentro del elenco de El juego de la vida

El evento se llevó a cabo en La Calle de las Sirenas, donde los asistentes fueron sorprendidos por la aparición del elenco, quienes cantaron y bailaron el icónico tema de entrada de la telenovela. Sara Maldonado y Ana Layevska, quienes interpretaron a Lorena y Paulina, fueron las primeras en salir a la pista, animando a los fans que crecieron con la historia.

Cerca de la mitad de la canción, Valentino Lanús apareció de forma sorpresiva, provocando uno de los momentos más recordados de la noche por su reencuentro con las actrices. Tras la presentación, los actores se tomaron fotografías con algunos de los seguidores presentes y compartieron recuerdos de aquella etapa que marcó el inicio de sus trayectorias artísticas.

Aunque actualmente sus caminos profesionales son distintos, ya que Maldonado y Layevska continúan activas en cine y televisión, mientras que Lanús se mantiene enfocado en su vida personal y espiritual, el reencuentro dejó claro que el vínculo que se formó durante la grabación de la telenovela sigue intacto.

Los actores recordaron su paso por la telenovela. (Instagram/@saramaldonado)

En una entrevista con Quién, los actores hicieron un viaje de nostalgia y revelaron qué consejos les darían a su versión de hace 25 años.

“Que disfrute cada segundo aunque sea cansado, pero sobre todo que confíe en sí misma porque las cosas se van a poner increíbles cada día”, nos aseguró Sara.

El consejo de Ana fue: “Sal más, diviértete más, disfruta”. Finalmente, Valentino mencionó: “Que no imaginaba lo que iba a pasar en mi vida, que todo va a estar bien y además, que cosas más allá de lo normal van a ocurrir, así que a disfrutar”.

La noche culminó con un pastel conmemorativo de la novela y posteriormente las actrices subieron fotografías a sus redes sociales celebrando lo que representó la novela y las amistades que hicieron ahí.

