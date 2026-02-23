'El juego de la vida' celebra 25 años con un emotivo reencuentro del elenco
Sara Maldonado, Ana Layevska y Valentino Lanús se reunieron para conmemorar el aniversario de la telenovela juvenil que marcó a toda una generación y abrió camino a nuevas narrativas femeninas en la televisión mexicana.
A 25 años de su estreno, El juego de la vidasigue ocupando un lugar especial en la memoria colectiva del público mexicano. La telenovela, que se convirtió en un fenómeno a inicios de los 2000 por su enfoque juvenil y su apuesta por romper estereotipos de género, celebró su aniversario con un emotivo reencuentro protagonizado por Sara Maldonado, Ana Layevska y Valentino Lanús.
El pasado sábado 21 de febrero, los actores se reunieron para recordar el pasado, agradecer el cariño del público y celebrar el impacto que tuvo la telenovela en sus carreras y en la representación de las mujeres dentro del deporte en la ficción televisiva.
El reencuentro del elenco de El juego de la vida
El evento se llevó a cabo en La Calle de las Sirenas, donde los asistentes fueron sorprendidos por la aparición del elenco, quienes cantaron y bailaron el icónico tema de entrada de la telenovela. Sara Maldonado y Ana Layevska, quienes interpretaron a Lorena y Paulina, fueron las primeras en salir a la pista, animando a los fans que crecieron con la historia.
Cerca de la mitad de la canción, Valentino Lanús apareció de forma sorpresiva, provocando uno de los momentos más recordados de la noche por su reencuentro con las actrices. Tras la presentación, los actores se tomaron fotografías con algunos de los seguidores presentes y compartieron recuerdos de aquella etapa que marcó el inicio de sus trayectorias artísticas.
Aunque actualmente sus caminos profesionales son distintos, ya que Maldonado y Layevska continúan activas en cine y televisión, mientras que Lanús se mantiene enfocado en su vida personal y espiritual, el reencuentro dejó claro que el vínculo que se formó durante la grabación de la telenovela sigue intacto.
En una entrevista con Quién, los actores hicieron un viaje de nostalgia y revelaron qué consejos les darían a su versión de hace 25 años.
“Que disfrute cada segundo aunque sea cansado, pero sobre todo que confíe en sí misma porque las cosas se van a poner increíbles cada día”, nos aseguró Sara.
El consejo de Ana fue: “Sal más, diviértete más, disfruta”. Finalmente, Valentino mencionó: “Que no imaginaba lo que iba a pasar en mi vida, que todo va a estar bien y además, que cosas más allá de lo normal van a ocurrir, así que a disfrutar”.
La noche culminó con un pastel conmemorativo de la novela y posteriormente las actrices subieron fotografías a sus redes sociales celebrando lo que representó la novela y las amistades que hicieron ahí.
Durante una entrevista con Quién, Sara Maldonado habló sobre el impacto que El juego de la vida tuvo en su carrera y en la televisión mexicana, así como del cariño que sigue recibiendo del público a 25 años de su estreno.
Aunque reconoce que en su momento sí pensó que la telenovela tendría éxito porque las novelas juveniles estaban de moda, nunca imaginó el alcance que tendría con el paso de los años, ya que se transmitió en varios países y hasta la fecha la actriz continúa siendo recordada por ese proyecto.
Al reflexionar sobre el paso del tiempo y el contacto con el elenco, Maldonado explicó que las dinámicas de la industria suelen ser complejas, por lo que solo mantiene el contacto con algunos. La actriz destacó que con quien ha vuelto a coincidir recientemente es con Ana Layevska, con quien filmó la película Un mal partido después de 24 años. También recordó encuentros en programas con Margarita Magaña y mencionó que con Maki Soler ha coincidido más en algunas ocasiones a lo largo de estos 25 años. Sin embargo, con otros compañeros perdió contacto, aunque los recuerda con mucho cariño.
Sobre sus escenas favoritas de la telenovela, Sara recordó especialmente cuando viajaron a grabar durante el Mundial de Japón 2002. “Nos tocó grabar escenas cuando jugó México en el Mundial. Me acuerdo que fue súper emocionante ver a tantos mexicanos cantando el himno nacional.” Aunque aclaró que no se considera una persona especialmente apasionada del fútbol, recordó la emoción del momento y la sensación de “piel chinita” al vivir esa experiencia.
En cuanto a su personaje de Lorena, Maldonado explicó que los actores siempre aportan algo de sí mismos a los personajes. Reconoció que se identificaba con ella en un plano más espiritual que circunstancial. “Lorena era una chavita que tenía muchas ilusiones, que tenía muchas metas, que tenía grandes sueños, quería lograr muchas cosas, creo que en eso me identificaba con ella.” Aunque no compartía el sueño de ser futbolista, comparó la ambición del personaje con su propio deseo de convertirse en actriz.
Finalmente, Sara reflexionó sobre el impacto social de El juego de la vida y la manera en que la telenovela ayudó a romper el estereotipo de que las mujeres no juegan fútbol. Compartió que, con los años, muchas mujeres se le han acercado para decirle que comenzaron a practicar este deporte gracias a la historia. “Eso a mí como persona y como actriz me hace sentir sumamente agradecida”. Destacó que, al tratarse de una producción de televisión abierta, la telenovela llegó a muchos lugares e introdujo una perspectiva distinta sobre el papel de las mujeres en el deporte.