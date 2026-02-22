MrBeast y Eugenio Derbez unen esfuerzos para apoyar la educación y construyen una escuela en el estado de México

MrBeast y Eugenio Derbez construyen una escuela en el estado de México

Desde enero pasado, MrBeast y Eugenio Derbez habían sido vistos juntos grabando en México, lo que generó especulaciones sobre una posible colaboración. Finalmente, este sábado confirmaron que trabajaron en conjunto para levantar una nueva escuela, compartiendo fotografías del proceso de construcción y del resultado final.

MrBeast y Eugenio Derbez (Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, Derbez destacó la importancia del proyecto y agradeció la invitación del creador digital. “A veces, las historias más importantes no se cuentan… se construyen. Gracias por demostrar que cuando se quiere ayudar no hay fronteras. La educación no solo cambia vidas, las transforma”, escribió el actor.

MrBeast y Eugenio Derbez (Instagram)

“Me siento profundamente agradecido de poder sumar a esta causa. Porque la educación no solo cambia vidas, las transforma. Cada niño merece un lugar donde soñar, aprender y crecer” agregó el mexicano.

La escuela fue construida en la comunidad de San Andrés Tepetitlán, en el municipio de Almoloya de Alquisiras, Estado de México, donde fue inaugurada con entusiasmo por habitantes, estudiantes y maestros.