MrBeast y Eugenio Derbez unen esfuerzos para apoyar la educación y construyen una escuela en el estado de México

El creador de contenido estadounidense MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, y el actor mexicano Eugenio Derbez sorprendieron este fin de semana al confirmar su colaboración en la construcción de una escuela en el Estado de México.
El proyecto forma parte de una iniciativa global impulsada por el youtuber, quien anunció recientemente su objetivo de construir diez escuelas en distintas regiones del mundo para apoyar a comunidades con necesidades educativas.
MrBeast y Eugenio Derbez construyen una escuela en el estado de México
Desde enero pasado, MrBeast y Eugenio Derbez habían sido vistos juntos grabando en México, lo que generó especulaciones sobre una posible colaboración. Finalmente, este sábado confirmaron que trabajaron en conjunto para levantar una nueva escuela, compartiendo fotografías del proceso de construcción y del resultado final.
A través de su cuenta de Instagram, Derbez destacó la importancia del proyecto y agradeció la invitación del creador digital. “A veces, las historias más importantes no se cuentan… se construyen. Gracias por demostrar que cuando se quiere ayudar no hay fronteras. La educación no solo cambia vidas, las transforma”, escribió el actor.
“Me siento profundamente agradecido de poder sumar a esta causa. Porque la educación no solo cambia vidas, las transforma. Cada niño merece un lugar donde soñar, aprender y crecer” agregó el mexicano.
La escuela fue construida en la comunidad de San Andrés Tepetitlán, en el municipio de Almoloya de Alquisiras, Estado de México, donde fue inaugurada con entusiasmo por habitantes, estudiantes y maestros.
El proyecto contempla 10 escuelas alrededor del mundo
Además de nuevas aulas, el proyecto incluyó la construcción de una oficina adecuada para la directora del plantel, quien durante diez años había trabajado desde su automóvil ante la falta de instalaciones. También se habilitó una cancha de fútbol destinada a fomentar la convivencia y el desarrollo integral de los alumnos.
MrBeastseñaló en redes sociales que la participación de Derbez fue clave para concretar la iniciativa en México. El proyecto forma parte de un plan más amplio con el que el creador busca beneficiar a distintas comunidades alrededor del mundo mediante la construcción de espacios educativos.
“Construimos 10 escuelas alrededor del mundo en lo que podría ser mi mayor proyecto. Estoy muy feliz con lo que logramos y emocionado de que vean el impacto”, expresó el youtuber al presentar la iniciativa.
A través del video, MrBeast explicó que el proyecto contó con una inversión de 3 millones de dólares y que beneficiará a más de 10 mil estudiantes en distintas comunidades. En México, el nuevo plantel no solo estará enfocado en la educación media superior, sino que también ofrecerá estudios de secundaria y bachillerato, bajo el nombre de “El primer bachillerato de la comunidad”, ampliando así las oportunidades educativas para jóvenes de la región.