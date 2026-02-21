¿Quién es Alysa Liu, la patinadora artística que hizo historia para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno?

El retiro de Alysa Liu

Los éxitos tempranos también estuvieron acompañados de altas exigencias y presión constante, factores que impactaron directamente en su salud mental.

En 2022, tras obtener el sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, Alysa anunció su retiro del patinaje artístico con solo 16 años, una decisión que sorprendió tanto por el momento de su carrera en la que llegaba, como por haber sido tomada de manera completamente personal, sin consultarlo siquiera con su padre.

Alysa Liu durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. (Getty Images)

En una publicación de Instagram escribió: “Sinceramente, nunca pensé que lograría tanto. Estoy muy feliz. Me siento muy satisfecha con el progreso de mi carrera como patinadora”.

Posteriormente, en una entrevista con 60 Minutes de CNN, habló sobre la “infancia anormal” que vivió debido a los entrenamientos diarios y a la presión competitiva: “Sobre todo de niño, no sabes realmente qué quieres. Patinar se siente más como una responsabilidad o incluso como una carga”. Alysa llegó incluso a comparar su rutina deportiva con un trabajo formal.

El exitoso regreso de Alysa Liu

Tras dos años alejada del hielo, Alysa atravesó una etapa de autodescubrimiento personal. Durante ese tiempo tomó clases universitarias, exploró intereses fuera del deporte y se acercó al diseño de moda, alejándose del ambiente competitivo que la había rodeado desde la infancia.

En 2024, decidió regresar al patinaje artístico bajo nuevas condiciones, priorizando su bienestar: eligió su propia música, participó en las decisiones creativas de sus programas y estableció una relación más libre y personal con su alimentación y entrenamientos.

Alysa Liu tras ganar el oro en Milán-Cortina. (Getty Images)

Ese cambio dio resultados, pues en 2025, logró un regreso triunfal al ganar el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, devolviendo el oro a Estados Unidos tras 19 años. Finalmente, selló su retorno histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, donde se coronó como la primera patinadora estadounidense desde 2002 en ganar el oro olímpico en patinaje artístico.

Con un total de 226.79 puntos, Alysa sorprendió con una rutina impecable que incluyó dos triples axels y un cuádruple Lutz, una combinación de alta dificultad que confirmó su lugar entre las mejores del mundo.

Alysa Liu consolida su regreso triunfal con el oro en Milán-Cortina. (Getty Images)

La victoria de Alysa Liu tras la pausa que decidió tomar en su carrera reabre la conversación sobre la importancia de la salud mental en el alto rendimiento, especialmente en los deportes olímpicos, y demuestra que el éxito también puede construirse desde el descanso, la autonomía y el equilibrio personal.