¿Quién es Alysa Liu, la patinadora artística que hizo historia para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno?
Alysa Liu ganó el oro en patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, convirtiéndose en la primera mujer estadounidense en lograrlo en más de dos décadas tras una pausa clave en su carrera.
Alysa Liu, la atleta olímpica que compitió en Milán-Cortina 2026 en la categoría de patinaje artístico, hizo historia para Estados Unidos tras ganar la medalla de oro en el programa libre el pasado 19 de febrero.
Con 20 años de edad, la patinadora se convirtió en la primera mujer estadounidense en llevar el oro a casa en esta categoría después de 24 años sin victorias.
Sin embargo, su camino no fue sencillo: pese a su corta edad, Liu atravesó momentos complejos que la llevaron a retirarse temporalmente del deporte, antes de protagonizar uno de los regresos más destacados del patinaje artístico reciente.
¿Quién es Alysa Liu?
Alysa Liu nació el 8 de agosto de 2005 en Clovis, California, en circunstancias poco comunes.
Su padre, Arthur Liu, un inmigrante chino que llegó a Estados Unidos a los 25 años, decidió formar una familia mediante gestación subrogada, optando por la paternidad en solitario.
La maternidad subrogada es un proceso que consiste en que una mujer de a luz para otra pareja o persona.
Alysa es la mayor de cinco hermanos y creció en Richmond, California. Desde los cinco años fue introducida al mundo del patinaje artístico y, gracias a sus habilidades innatas, comenzó a destacar a una edad muy temprana.
En 2019, con apenas 13 años, se convirtió en la campeona nacional femenina más joven de Estados Unidos.
Uno de los aspectos técnicos que más sorprendió fue la ejecución de tres triples axels, una hazaña reservada para muy pocas patinadoras a nivel mundial.
Un año después, en 2020, volvió a coronarse campeona nacional, incorporando saltos cuádruples en su programa libre, lo que elevó el nivel de dificultad de sus rutinas y consolidó su prestigio dentro del deporte.
El retiro de Alysa Liu
Los éxitos tempranos también estuvieron acompañados de altas exigencias y presión constante, factores que impactaron directamente en su salud mental.
En 2022, tras obtener el sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, Alysa anunció su retiro del patinaje artístico con solo 16 años, una decisión que sorprendió tanto por el momento de su carrera en la que llegaba, como por haber sido tomada de manera completamente personal, sin consultarlo siquiera con su padre.
En una publicación de Instagram escribió: “Sinceramente, nunca pensé que lograría tanto. Estoy muy feliz. Me siento muy satisfecha con el progreso de mi carrera como patinadora”.
Posteriormente, en una entrevista con 60 Minutes de CNN, habló sobre la “infancia anormal” que vivió debido a los entrenamientos diarios y a la presión competitiva: “Sobre todo de niño, no sabes realmente qué quieres. Patinar se siente más como una responsabilidad o incluso como una carga”. Alysa llegó incluso a comparar su rutina deportiva con un trabajo formal.
El exitoso regreso de Alysa Liu
Tras dos años alejada del hielo, Alysa atravesó una etapa de autodescubrimiento personal. Durante ese tiempo tomó clases universitarias, exploró intereses fuera del deporte y se acercó al diseño de moda, alejándose del ambiente competitivo que la había rodeado desde la infancia.
En 2024, decidió regresar al patinaje artístico bajo nuevas condiciones, priorizando su bienestar: eligió su propia música, participó en las decisiones creativas de sus programas y estableció una relación más libre y personal con su alimentación y entrenamientos.
Ese cambio dio resultados, pues en 2025, logró un regreso triunfal al ganar el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, devolviendo el oro a Estados Unidos tras 19 años. Finalmente, selló su retorno histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, donde se coronó como la primera patinadora estadounidense desde 2002 en ganar el oro olímpico en patinaje artístico.
Con un total de 226.79 puntos, Alysa sorprendió con una rutina impecable que incluyó dos triples axels y un cuádruple Lutz, una combinación de alta dificultad que confirmó su lugar entre las mejores del mundo.
La victoria de Alysa Liu tras la pausa que decidió tomar en su carrera reabre la conversación sobre la importancia de la salud mental en el alto rendimiento, especialmente en los deportes olímpicos, y demuestra que el éxito también puede construirse desde el descanso, la autonomía y el equilibrio personal.