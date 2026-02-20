Patrick Dempsey recuerda los últimos días de su amigo, Eric Dane

En una emotiva intervención en el programa The Chris Evans Breakfast Show, su amigo y compañero de set Patrick Dempsey compartió detalles de los últimos días de Dane, con quien había hablado apenas una semana antes de su muerte.

Patrick Dempsey relató cómo la enfermedad había avanzado rápidamente, afectando su capacidad de hablar y tragar, y cómo, a pesar del deterioro físico, Dane mantuvo su característico sentido del humor y su espíritu.

“Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, por lo que su calidad de vida se estaba deteriorando muy rápidamente”, aseguró el actor.

Eric Dane y Patrick Dempsey (Getty Images)

Dempsey recordó con cariño el inicio de su amistad en el rodaje de Grey’s Anatomy y destacó el impacto positivo que el actor tuvo tanto dentro como fuera de las cámaras.

“Era el hombre más divertido, un verdadero gozo trabajar con él… y siempre voy a celebrar la alegría que aportó a la vida de la gente”, dijo. También valoró el compromiso de Dane con la concienciación sobre el ALS durante sus últimos meses.

"Es difícil expresarlo con palabras. Me siento muy triste por sus hijos", agregó.