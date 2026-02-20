La muerte del actor Eric Dane, conocido por su papel como el Dr. Mark “McSteamy” Sloan en Grey's Anatomy, quien falleció el jueves 19 de febrero a los 53 años después de una valiente batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), conmocionó al mundo del espectáculo. Ahora, se reveló que sus últimos días estuvieron marcados por la fuerza, el humor y el cariño de quienes lo rodeaban.
Patrick Dempsey recuerda los últimos días de su amigo, Eric Dane
En una emotiva intervención en el programa The Chris Evans Breakfast Show, su amigo y compañero de set Patrick Dempsey compartió detalles de los últimos días de Dane, con quien había hablado apenas una semana antes de su muerte.
Patrick Dempsey relató cómo la enfermedad había avanzado rápidamente, afectando su capacidad de hablar y tragar, y cómo, a pesar del deterioro físico, Dane mantuvo su característico sentido del humor y su espíritu.
“Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, por lo que su calidad de vida se estaba deteriorando muy rápidamente”, aseguró el actor.
Dempsey recordó con cariño el inicio de su amistad en el rodaje de Grey’s Anatomy y destacó el impacto positivo que el actor tuvo tanto dentro como fuera de las cámaras.
“Era el hombre más divertido, un verdadero gozo trabajar con él… y siempre voy a celebrar la alegría que aportó a la vida de la gente”, dijo. También valoró el compromiso de Dane con la concienciación sobre el ALS durante sus últimos meses.
"Es difícil expresarlo con palabras. Me siento muy triste por sus hijos", agregó.
Patrick Dempsey recuerda a Eric Dane en Grey's Anatomy
El actor, que interpretó a Derek Shepherd, recordó la primera aparición de Dane en la serie como Mark Sloan durante la temporada 2 en 2006.
“La primera escena fue de él en todo su esplendor saliendo del baño con una toalla puesta, luciendo increíble, haciéndome sentir completamente fuera de forma e insignificante”, recordó entre risas.
La familia de Dane confirmó su fallecimiento en un comunicado, señalando que pasó sus últimos días rodeado de amigos cercanos, su esposa e hijas, Billie y Georgia, a quienes describieron como el centro de su mundo.
El legado de Dane como actor y defensor del avance en la investigación de la ELA ha generado un amplio eco entre colegas y fans, que continúan rindiéndole tributo en redes sociales y medios de comunicación.