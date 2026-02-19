Sofía Castro revela el gran amuleto que Angélica Rivera le dio ahora que protagonizará su primera telenovela

Sofía Castro está lista para cumplir uno de sus más grandes sueños: Protagonizará su primera telenovela que lleva por título Hermanos Coraje, bajo la producción de su papá, José Alberto “El Güero” Castro.
Siempre respaldada por el apoyo de sus papás, especialmente de Angélica Rivera, con quien trabajó por primera vez en Con una misma mirada, la joven actriz recibió de su mamá un regalo con un significado sentimental muy especial.
Sofía Castro honra el legado de Angélica Rivera con su primer protagónico
Sofía Castro reveló que Angélica Rivera le regaló las botas que ella misma usó durante las grabaciones de la telenovela La Dueña en 1995. Además, compartió cómo reaccionó su mamá a la noticia de que protagonizará su primera telenovela.
“Muy contenta, está feliz. También tuvo un detalle conmigo hermoso, me regaló sus botas de La Dueña con una cartita hermosa. Para mi mamá fue un protagónico importante que marcó mucho su carrera”, compartió Sofía ante la cámara del programa Hoy.
Por tratarse de un regalo muy especial, la actriz las usó el primer día que empezó a grabar, pues quiere que formen parte del look que llevará en pantalla, lo cual demuestra la gran admiración que siente por su mamá, quien ha sido su apoyo incondicional a lo largo de su carrera.
“Sí me las puse el primer día y en algunos cambios me las pongo y está muy contenta. Obviamente la tengo como ejemplo, mi mamá es una gran actriz, una gran mujer y poder compartir esto con ella es muy gratificante”, agregó entusiasmada.
Sofía Castro cumple su sueño de protagonizar una telenovela
Fue hace apenas unas semanas cuando Sofía Castro compartió una serie de fotografías junto a sus galanes en la telenovela. En las imágenes aparece acompañada por Brandon Peniche, Emilio Osorio y Emmanuel Palomares, así como por su papá.
“Los Coraje y Clara. Así empieza esta historia, emocionada y profundamente agradecida. Qué bonito compartir esto con ustedes 3 y con todo el resto del elenco. Muy pronto”, escribió la actriz al pie de su publicación.
En la telenovela Hermanos Coraje, Sofía interpreta a Clara, un personaje con el que concreta su anhelo de convertirse en protagonista: “Lo recibo con mucho amor, con mucha gratitud, con mucho respeto. Es un sueño que yo tenía desde chiquita, hacer este personaje con mi papá, estar arropada. Es mi primer protagónico en las novelas, para mí es un reto bastante grande”, declaró en entrevista para el programa Hoy.
Sofía Castro compartió los primeros momentos del inicio de grabaciones de su nueva telenovela y celebró este importante paso en su carrera con sus seguidores. A través de redes sociales, la actriz mostró cómo vive este nuevo reto y lo acompañó con una fotografía de su infancia, recordando que perseguir sus sueños ha sido una constante a lo largo de su vida.