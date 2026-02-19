Sofía Castro revela el gran amuleto que Angélica Rivera le dio ahora que protagonizará su primera telenovela

Sofía Castro honra el legado de Angélica Rivera con su primer protagónico

Sofía Castro reveló que Angélica Rivera le regaló las botas que ella misma usó durante las grabaciones de la telenovela La Dueña en 1995. Además, compartió cómo reaccionó su mamá a la noticia de que protagonizará su primera telenovela.

Sofía Castro (Instagram)

“Muy contenta, está feliz. También tuvo un detalle conmigo hermoso, me regaló sus botas de La Dueña con una cartita hermosa. Para mi mamá fue un protagónico importante que marcó mucho su carrera”, compartió Sofía ante la cámara del programa Hoy.

Por tratarse de un regalo muy especial, la actriz las usó el primer día que empezó a grabar, pues quiere que formen parte del look que llevará en pantalla, lo cual demuestra la gran admiración que siente por su mamá, quien ha sido su apoyo incondicional a lo largo de su carrera.

Sofía Castro y Angélica Rivera actúan juntas en la seria "Con esa misma mirada". (Instagram)

“Sí me las puse el primer día y en algunos cambios me las pongo y está muy contenta. Obviamente la tengo como ejemplo, mi mamá es una gran actriz, una gran mujer y poder compartir esto con ella es muy gratificante”, agregó entusiasmada.