Revelan la causa de la muerte de Peter Greene, el villano de 'Pulp Fiction' y 'La Máscara'

Revelan la causa de la muerte de Peter Greene

Según la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York, Greene falleció a causa de una herida de bala accidental en la axila izquierda, que dañó la arteria braquial y provocó una hemorragia fatal, de acuerdo con el informe oficial difundido esta semana. Su muerte fue clasificada como un accidente.

Peter Greene, de 60 años, fue encontrado sin vida el pasado 12 de diciembre en su departamento en el barrio Lower East Side, tras la alerta de un vecino que escuchó música a alto volumen durante varios días y solicitó una verificación por parte de las autoridades.

Peter Greene (Getty Images)

A lo largo de su carrera, Greene se destacó por dar vida a personajes intensos y memorables, especialmente antagonistas, como Dorian Tyrell en La Máscara junto a Jim Carrey y Cameron Diaz, y Zed en Pulp Fiction de Quentin Tarantino.

