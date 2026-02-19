Revelan la causa de la muerte de Peter Greene, el villano de 'Pulp Fiction' y 'La Máscara'

Dos meses después de que fuera hallado sin vida en su departamento de Manhattan, se reveló la causa de la muerte de Peter Greene, el actor estadounidense conocido por sus papeles como villano en Pulp Fiction y La Máscara.
Según la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York, Greene falleció a causa de una herida de bala accidental en la axila izquierda, que dañó la arteria braquial y provocó una hemorragia fatal, de acuerdo con el informe oficial difundido esta semana. Su muerte fue clasificada como un accidente.
Peter Greene, de 60 años, fue encontrado sin vida el pasado 12 de diciembre en su departamento en el barrio Lower East Side, tras la alerta de un vecino que escuchó música a alto volumen durante varios días y solicitó una verificación por parte de las autoridades.
A lo largo de su carrera, Greene se destacó por dar vida a personajes intensos y memorables, especialmente antagonistas, como Dorian Tyrell en La Máscara junto a Jim Carrey y Cameron Diaz, y Zed en Pulp Fiction de Quentin Tarantino.
¿Quién era Peter Greene?
Peter Greene, nacido el 8 de octubre de 1965 en Utica, Nueva York, fue un actor estadounidense que se ganó un lugar en Hollywood interpretando villanos memorables.
Su rostro y estilo intenso lo hicieron destacar en películas como Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino, y La Máscara, junto a Jim Carrey y Cameron Diaz.
A lo largo de su carrera, Greene cultivó una reputación de actor versátil, capaz de dar vida a personajes complejos y perturbadores con gran naturalidad.
Además de sus icónicos papeles en cine, Greene participó en series de televisión como Chicago P.D. y The Black Donnellys, consolidando su perfil como un intérprete confiable para roles dramáticos y antagonistas.
Aunque su carrera estuvo marcada por personajes intensos, colegas y amigos lo recuerdan por su personalidad generosa y su sentido del humor detrás de cámaras, lo que lo convirtió en un referente dentro de la comunidad actoral.