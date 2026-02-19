'Orgullo y Prejuicio': todos los actores que estarán en la nueva adaptación de Netflix

Emma Corrin – Elizabeth Bennet

La actriz que interpreta a una versión joven de la princesa Diana en The Crown, será la encargada de darle vida a la protagonista, Elizabeth Bennet.

Interpretada por Keira Knightley en 2005, Corrin se siente honrada de poder darle vida una nueva versión de Lizzie.

“No puedo esperar a que una nueva generación se enamore nuevamente de esta historia”, aseguró la actriz.

La actriz también es conocida por su papel en Nosferatu (2024). (Getty Images.)

Jack Lowden – Mr. Darcy

El esposo de la actriz Saoirse Ronan, conocido por sus actuaciones en Slow Horses y Dunkirk, será el interés amoroso de Lizzie: Mr. Darcy.

En entrevistas recientes, Lowden afirma: “Me gusta bastante la idea de ser un Darcy pelirrojo".

Jack Lowden es un actor escocés que inició su carrera actoral en teatro. (Getty Images)

Olivia Coleman – Mrs. Bennet

La actriz ganadora del Oscar por su actuación en The Favorite, ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene la versatilidad para interpretar personajes diferentes, como lo es el de Mrs. Bennet, una mujer dramática y obsesionada con casar a todas sus hijas.

Olivia Coleman es una de las actrices británicas más reconocidas. (Getty Images)

Rufus Sewell – Mr. Bennet

El actor conocido por sus papeles en The Diplomat o The Holiday, interpretará al padre de la familia Bennet, un personaje inteligente pero con un humor muy sarcástico.