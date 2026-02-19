Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

'Orgullo y Prejuicio': todos los actores que estarán en la nueva adaptación de Netflix

Netflix reveló a los actores que protagonizarán su nueva adaptación de 'Orgullo y Prejuicio', la novela de Jane Austen que llegará a la plataforma con una apuesta por acercar el clásico a nuevas generaciones.
jue 19 febrero 2026 07:33 PM
Orgullo y Prejuicio Netflix
Netflix reveló el primer vistazo de su adaptación de Orgullo y Prejucio. (Netflix/Ludovic Robert)

Netflix anunció el año pasado el renacimiento de la historia de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, con una miniserie de seis capítulos, producida por la plataforma de streaming. Escrita por Dolly Alderton, esta nueva adaptación promete ser fiel a la novela original para conservar la esencia y apelar tanto a aquellos que aman el libro, como a los que aún no están familiarizados con la trama.

La serie ya comenzó a filmarse en Reino Unido y aunque aún no hay fecha de estreno confirmada, Netflix adelantó los actores que formarían parte del elenco para esta nueva producción.

Publicidad

Emma Corrin – Elizabeth Bennet

La actriz que interpreta a una versión joven de la princesa Diana en The Crown, será la encargada de darle vida a la protagonista, Elizabeth Bennet.

Interpretada por Keira Knightley en 2005, Corrin se siente honrada de poder darle vida una nueva versión de Lizzie.

“No puedo esperar a que una nueva generación se enamore nuevamente de esta historia”, aseguró la actriz.

Emma-Corrin
La actriz también es conocida por su papel en Nosferatu (2024). (Getty Images.)

Jack Lowden – Mr. Darcy

El esposo de la actriz Saoirse Ronan, conocido por sus actuaciones en Slow Horses y Dunkirk, será el interés amoroso de Lizzie: Mr. Darcy.

En entrevistas recientes, Lowden afirma: “Me gusta bastante la idea de ser un Darcy pelirrojo".

Jack-Lowden
Jack Lowden es un actor escocés que inició su carrera actoral en teatro. (Getty Images)

Olivia Coleman – Mrs. Bennet

La actriz ganadora del Oscar por su actuación en The Favorite, ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene la versatilidad para interpretar personajes diferentes, como lo es el de Mrs. Bennet, una mujer dramática y obsesionada con casar a todas sus hijas.

Olivia-Coleman
Olivia Coleman es una de las actrices británicas más reconocidas. (Getty Images)

Rufus Sewell – Mr. Bennet

El actor conocido por sus papeles en The Diplomat o The Holiday, interpretará al padre de la familia Bennet, un personaje inteligente pero con un humor muy sarcástico.

Rufus-Sewell
Rufus Sewell también es reconocido por su papel en Charles II: The Power and the Passion. (Getty Images)

Publicidad

Las hermanas Bennet

Además de Emma Corrin como Lizzie, el cast contará con las actuaciones de Freya Mavor (Industry y Skins), quien interpretará a Jane.

En el rol de Mary estará Hopey Parish, y en el de Kitty, Hollie Avery, ambas haciendo su debut actoral en la serie. Finalmente, quien interpretará a Lydia, será Rhea Norwood (Heartstopper).

Cast Orgullo y Prejuicio
Las actrices que interpretarán a las hermanas Bennet. (Getty Images | Instagram/@hopey.parish & @itshollieavery)

Los otros intereses amorosos de 'Orgullo y Prejuicio'

En el terreno de las potenciales parejas de las hermanas Bennet estará Louis Partridge (conocido por Enola Holmes y Disclaimer) interpretando a Mr. Wickham.

También estará Daryl McCormack (Wake Up Dead Man) en el papel de Mr. Bingley y Jamie Demetriou (Fleabag) como Mr. Collins.

Cast Orgullo y Prejuicio
Los actores que interpretarán a Mr. Wickham, Mr. Bingley y Mr. Collins. (Getty Images)

Las antagonistas

Entre los personajes que generarán drama en la serie están Caroline Bingley, quien estará interpretada por Siena Kelly (Adult Material), y Lady Catherine de Bourgh interpretada por Fiona Shaw (Harry Potter y Killing Eve).

Cast Orgullo y Prejuicio
Siena Kelly y Fiona Shaw se unen al elenco de Orgullo y Prejuicio. (Getty Images)

'Orgullo y Prejuicio': otros actores confirmados

  • Anjana Vasan (Black Mirror) – Mrs. Gardiner
  • Sebastian Armesto (The Tudors) – Mr. Gardiner
  • Rosie Cavaliero (Scoop) – Lady Lucas
  • Saffron Coomber (Three Little Birds) – Mrs. Hurst
  • James Dryden (Time Bandits) – Mr. Hurst
  • Justin Edwards (1917) – Sir William Lucas
  • James Northcote (Wuthering Heights) – Colonel Forster
  • Eloise Webb (La Cenicienta) – Harriet Forster
  • Isabella Sermon (Jurassic World: Fallen Kingdom) – Georgiana Darcy
Publicidad

Tags

Orgullo y Prejuicio Netflix

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

QuienFebrero

Publicidad