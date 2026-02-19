'Orgullo y Prejuicio': todos los actores que estarán en la nueva adaptación de Netflix
Netflix reveló a los actores que protagonizarán su nueva adaptación de 'Orgullo y Prejuicio', la novela de Jane Austen que llegará a la plataforma con una apuesta por acercar el clásico a nuevas generaciones.
Netflix anunció el año pasado el renacimiento de la historia de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, con una miniserie de seis capítulos, producida por la plataforma de streaming. Escrita por Dolly Alderton, esta nueva adaptación promete ser fiel a la novela original para conservar la esencia y apelar tanto a aquellos que aman el libro, como a los que aún no están familiarizados con la trama.
La serie ya comenzó a filmarse en Reino Unido y aunque aún no hay fecha de estreno confirmada, Netflix adelantó los actores que formarían parte del elenco para esta nueva producción.
Interpretada por Keira Knightley en 2005, Corrin se siente honrada de poder darle vida una nueva versión de Lizzie.
“No puedo esperar a que una nueva generación se enamore nuevamente de esta historia”, aseguró la actriz.
Jack Lowden – Mr. Darcy
El esposo de la actriz Saoirse Ronan, conocido por sus actuaciones en Slow Horses y Dunkirk, será el interés amoroso de Lizzie: Mr. Darcy.
En entrevistas recientes, Lowden afirma: “Me gusta bastante la idea de ser un Darcy pelirrojo".
Olivia Coleman – Mrs. Bennet
La actriz ganadora del Oscar por su actuación en The Favorite, ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene la versatilidad para interpretar personajes diferentes, como lo es el de Mrs. Bennet, una mujer dramática y obsesionada con casar a todas sus hijas.
Rufus Sewell – Mr. Bennet
El actor conocido por sus papeles en The Diplomat o The Holiday, interpretará al padre de la familia Bennet, un personaje inteligente pero con un humor muy sarcástico.
Las hermanas Bennet
Además de Emma Corrin como Lizzie, el cast contará con las actuaciones de Freya Mavor (Industry y Skins), quien interpretará a Jane.
En el rol de Mary estará Hopey Parish, y en el de Kitty, Hollie Avery, ambas haciendo su debut actoral en la serie. Finalmente, quien interpretará a Lydia, será Rhea Norwood (Heartstopper).
Los otros intereses amorosos de 'Orgullo y Prejuicio'
En el terreno de las potenciales parejas de las hermanas Bennet estará Louis Partridge (conocido por Enola Holmes y Disclaimer) interpretando a Mr. Wickham.
También estará Daryl McCormack (Wake Up Dead Man) en el papel de Mr. Bingley y Jamie Demetriou (Fleabag) como Mr. Collins.
Las antagonistas
Entre los personajes que generarán drama en la serie están Caroline Bingley, quien estará interpretada por Siena Kelly (Adult Material), y Lady Catherine de Bourgh interpretada por Fiona Shaw (Harry Potter y Killing Eve).
'Orgullo y Prejuicio': otros actores confirmados
Anjana Vasan (Black Mirror) – Mrs. Gardiner
Sebastian Armesto (The Tudors) – Mr. Gardiner
Rosie Cavaliero (Scoop) – Lady Lucas
Saffron Coomber (Three Little Birds) – Mrs. Hurst
James Dryden (Time Bandits) – Mr. Hurst
Justin Edwards (1917) – Sir William Lucas
James Northcote (Wuthering Heights) – Colonel Forster