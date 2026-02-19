La demanda contra Mark Zuckerberg

El juicio atiende la demanda presentada por una joven identificada en documentos judiciales como K.G.M., quien sostiene que comenzó a utilizar plataformas como Instagram y Youtube antes de los 10 años. De acuerdo con la acusación, ese uso temprano y prolongado la llevó a desarrollar una dependencia que le generó ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. Su demanda se da bajo el argumento de que las plataformas habrían sido diseñadas para maximizar el tiempo de uso y priorizar la interacción constante, incluso entre menores de edad.

Aunque Meta y Google —empresa matriz de YouTube— son los principales acusados en este proceso, otras compañías como Tik Tok y Snao llegaron a acuerdos extrajudiciales antes de que el juicio iniciara formalmente.

Histórico: Mark Zuckerberg comparece en juicio por la adicción de menores a las redes sociales. (Getty Images)

La comparecencia de Zuckerberg

Durante su comparecencia, Mark defendió la postura de Meta y rechazó que sus plataformas estén diseñadas para generar adicción. Reconoció la existencia de lo que describió como “uso problemático”, pero sostuvo que no equivale necesariamente a 'una adicción clínica inducida por el diseño del producto'.

Uno de los puntos más relevantes de su testimonio fue el reconocimiento de fallas en los mecanismos de verificación de edad. Zuckerberg admitió que los sistemas implementados para impedir el acceso de menores de 13 años no siempre funcionan como se esperaba porque usuarios falsean su edad al registrarse. Sin embargo, insistió en que la empresa ha desarrollado nuevas herramientas de supervisión parental y controles de seguridad en años recientes.

"¿Esperas que un niño de nueve años lea toda la letra pequeña?", cuestionó el abogado Mark Lainer, quien explicó que las funciones de verificación de edad no estaban disponibles cuando muchos menores se registraron a Instagram.

El empresario también negó haber engañado al Congreso estadounidense en comparecencias previas relacionadas con seguridad digital y protección infantil. Frente a los cuestionamientos de los abogados de la demandante, sostuvo que Meta también ha invertido recursos significativos en investigación sobre bienestar digital y que los productos evolucionan constantemente para responder a nuevas preocupaciones sociales.

Ademas, discutió la responsabilidad corporativa frente al comportamiento individual. Zuckerberg argumentó que el uso excesivo de una plataforma no puede atribuirse únicamente a la empresa, sino que intervienen múltiples factores, incluidos el entorno familiar, la supervisión adulta y las decisiones personales de los usuarios.