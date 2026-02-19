En febrero, mes de la Art Week en la Ciudad de México, la fusión entre arte y gastronomía cobra especial relevancia para los verdaderos amantes de la cultura.
Este año, Giornale destacó al atender la necesidad de reconectar con nuestro lado artístico mientras disfrutamos de platillos memorables. Así nació la colaboración entre la cadena restaurantera y la artista visual mexicana Cecilia Maafs.
‘El arte hace sonreír’, la fusión gastronómica y artística que Giornale trajo a la mesa
El arte de hacer sonreír
A pocos días de la Art Week, una de las semanas culturales más importantes del año, se presentó “El arte hace sonreír”, una colaboración con la muralista e ilustradora mexicana Cecilia Maafs.
La propuesta se materializó en una vajilla intervenida con ilustraciones que refuerzan el espíritu creativo y libre de Giornale. La intervención invita a integrar el arte en lo cotidiano y guía a los comensales a estar presentes y atentos a los detalles mientras disfrutan su estancia.
Durante la presentación y bajo la guía de Maafs, los invitados intervinieron una tote bag, merch oficial del restaurante, como símbolo de la unión entre arte y gastronomía. Un recordatorio de que todos tenemos la capacidad y la libertad de crear en donde sea que nos encontremos.
Un menú refrescante, repleto de innovación
Tras 24 años de crecimiento y atención al detalle, Giornale transmite cercanía y cuidado a través de su mantra y slogan: “¿Ya sonreíste hoy?”. Pionero en la introducción de ingredientes como la quinoa en la ciudad, el restaurante ofrece hoy más de cien platillos saludables y originales. Su menú presenta propuestas que diversifican cualquier mesa, como alimentos veganos, libres de gluten y alternativas que se adaptan a distintos estilos de vida.
Este año, Giornale reafirmó su lugar como un spot gastronómico en constante evolución al sumar platillos frescos que conquistan el gusto por lo dulce, como el Açaí Berry, los Overnight Oats y los Protein Pancakes. Para los amantes de lo salado, se integraron propuestas como el sándwich de pollo estilo Nashville y la hamburguesa de pescado rebozado estilo Baja.
Más que un restaurante, un segundo hogar
León Fascovich, fundador y director general de Giornale, define el proyecto como "un espacio donde la gente se siente bien, cuidada y presente”. Además, Fascovich invita a los visitantes a sentirse como en casa, con confianza y con la libertad de buscar alimentos que se ajusten a su medida. La filosofía se vive claramente en la sucursal de Giornale Altavista, donde los comensales disfrutan sus alimentos en un ambiente iluminado y rodeado de vegetación. Además, el staff, digno de mención honorífica, se distingue por su atención constante y amable hacia los visitantes. Giornale es un spot a considerar para quien busque innovación y confort.