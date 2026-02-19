‘El arte hace sonreír’, la fusión gastronómica y artística que Giornale trajo a la mesa

El arte de hacer sonreír

A pocos días de la Art Week, una de las semanas culturales más importantes del año, se presentó “El arte hace sonreír”, una colaboración con la muralista e ilustradora mexicana Cecilia Maafs.

La propuesta se materializó en una vajilla intervenida con ilustraciones que refuerzan el espíritu creativo y libre de Giornale. La intervención invita a integrar el arte en lo cotidiano y guía a los comensales a estar presentes y atentos a los detalles mientras disfrutan su estancia.

Así es como se ve la vajilla de la colaboración de Giornale y Cecilia Maafs. (Cortesía)

Durante la presentación y bajo la guía de Maafs, los invitados intervinieron una tote bag, merch oficial del restaurante, como símbolo de la unión entre arte y gastronomía. Un recordatorio de que todos tenemos la capacidad y la libertad de crear en donde sea que nos encontremos.