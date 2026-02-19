Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel: Todas las fotos de su primer viaje en pareja

Después de vivir su primer Día de San Valentín como pareja, Andrea Legarreta decidió compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de la celebración junto a Luis Carlos Origel.
Aunque la conductora del programa Hoy ya había publicado algunas imágenes del festejo, fue hasta ahora que reveló el destino que eligió para esta fecha dedicada al amor: una escapada romántica en San Miguel de Allende.
Andrea Legarreta comparte los detalles de su primer San Valentín con Luis Carlos Origel
A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta mostró parte del fin de semana que disfrutó junto a su novio, Luis Carlos Origel, incluyendo cenas íntimas, paseos por las calles coloniales y momentos de descanso en un ambiente relajado y romántico.
¡Es que San Valentín en San Miguel contigo!", escribió la conductora quien definió este viaje de pareja como "simplemente mágico" junto a las fotografías dejaron ver la complicidad y la etapa de plenitud que vive tras darse una nueva oportunidad en el amor.
La pareja también disfrutó de un romántico paseo nocturno por el centro de San Miguel de Allende. Recorrieron la plaza principal, frente a la parroquia de San Miguel Arcángel, donde aprovecharon para capturar la selfie más romántica de su viaje.
"Sin duda San Miguel de Allende es uno de los lugares más bellos de nuestro país. Lleno de belleza, historia, arte, cultura, sabor, lugares y servicios de primera ¡maravilloso! Volveremos pronto", escribió en la parte final de su mensaje.
Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel: Un romance que surgió desde la amistad
La presentadora también incluyó en el álbum una fotografía junto a su pareja y el chef Vicente Torres, tomada durante su visita al restaurante Moxi, ubicado dentro del Hotel Matilda: “Somos fans de tu cocina, tu talento y la gran persona que eres. ¡Moxi, una delicia!”, escribió Legarreta.
Este San Valentín marcó un momento significativo para Andrea Legarreta, pues se trata del primero que celebra públicamente con una nueva pareja luego de su separación del cantante Erik Rubín, con quien mantuvo una relación de más de dos décadas.
Desde que confirmaron su romance hace poco más de un mes, Andrea y Luis Carlos han mostrado que su historia comenzó desde una sólida amistad de años, la cual evolucionó naturalmente hacia una relación sentimental.