Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel: Todas las fotos de su primer viaje en pareja

Andrea Legarreta comparte los detalles de su primer San Valentín con Luis Carlos Origel

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta mostró parte del fin de semana que disfrutó junto a su novio, Luis Carlos Origel, incluyendo cenas íntimas, paseos por las calles coloniales y momentos de descanso en un ambiente relajado y romántico.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

(Instagram)

¡Es que San Valentín en San Miguel contigo!", escribió la conductora quien definió este viaje de pareja como "simplemente mágico" junto a las fotografías dejaron ver la complicidad y la etapa de plenitud que vive tras darse una nueva oportunidad en el amor.

La pareja también disfrutó de un romántico paseo nocturno por el centro de San Miguel de Allende. Recorrieron la plaza principal, frente a la parroquia de San Miguel Arcángel, donde aprovecharon para capturar la selfie más romántica de su viaje.

Andrea Legarreta y su novio Luis Carlos Origel

(Instagram)

"Sin duda San Miguel de Allende es uno de los lugares más bellos de nuestro país. Lleno de belleza, historia, arte, cultura, sabor, lugares y servicios de primera ¡maravilloso! Volveremos pronto", escribió en la parte final de su mensaje.