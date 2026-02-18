Whoopi Goldberg, aprovechó el programa The View para explicar por qué su nombre aparece en la lista de personas de alto perfil que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que son mencionadas en los archivos del caso de Jeffrey Epstein .
Whoopi Goldberg explica por qué aparece su nombre en los archivos del caso Jeffrey Epstein: ‘No era su novia, no lo era”
¿Por qué aparece el nombre de Whoopi Goldberg en los archivos Epstein?
En la transmisión del programa The View del 17 de febrero, la actriz de 70 años y presentadora del programa, Whoopi Goldberg, abordó la aparición de su nombre en la lista que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la lista de personas de alto perfil que son nombradas en correos electrónicos y otros archivos de Jeffrey Epstein.
Whoopi comenzó a hablar sobre esto después de que en el programa se abordara el tema de los archivos Epstein.
La actriz pidió a la producción del show que “en nombre de la transparencia” mostraran el archivo en el que aparece su nombre: “Mi nombre está en los archivos, sí, ¿y qué dice?”.
Goldberg leyó en voz alta el mail enviado el 8 de mayo de 2013 en el que es mencionada y cuyo emisor está cubierto pero tiene como remitente a Jeffrey.
El correo electrónico dice: “Whoopi Goldberg necesita un avión para llegar a Mónaco. La Caridad de John Lennon lo va a pagar. No quieren alquilar así que están buscando propietarios privados”.
Después se añaden los detalles del viaje y el correo electrónico termina con la pregunta “¿Quieres ofrecer el GII?”.
La presentadora especificó que en lugar de “Caridad de John Lennon” debería mencionar la de Julian Lennon. También mencionó que, como se ve en el documento, "al parecer dijeron que no gracias”.
Whoopi Goldberg jamás estuvo en el avión de Jeffrey Epstein
La actriz ganadora al Premio Oscar por la película Ghost mostró su inconformidad al decir “las personas están tratando de convertirme… yo no fui su novia”.
Incluso hizo referencia a cómo algunos usuarios de redes sociales han bromeado al decir que no pudo ser novia de Jeffrey Epstein ya que era “muy grande”.
Whoopi Goldberg añadió que las personas creen que estuvo con Epstein aunque ya conocen a “cada hombre con el que he estado porque los investigadores escribieron sobre ellos, ustedes personas han escrito sobre estas cosas, así que no, nunca tuve esto”. E insistió en que “nunca estuve en el avión” del magnate.
Además de Whoopi Goldberg, otros famosos han sido mencionados en la lista compartida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por haber sido nombrados en artículos, correos electrónicos o contactos relacionados a Jeffrey Epstein.