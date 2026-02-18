Whoopi Goldberg explica por qué aparece su nombre en los archivos del caso Jeffrey Epstein: ‘No era su novia, no lo era”

¿Por qué aparece el nombre de Whoopi Goldberg en los archivos Epstein?

En la transmisión del programa The View del 17 de febrero, la actriz de 70 años y presentadora del programa, Whoopi Goldberg, abordó la aparición de su nombre en la lista que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la lista de personas de alto perfil que son nombradas en correos electrónicos y otros archivos de Jeffrey Epstein.

Whoopi comenzó a hablar sobre esto después de que en el programa se abordara el tema de los archivos Epstein.

La actriz pidió a la producción del show que “en nombre de la transparencia” mostraran el archivo en el que aparece su nombre: “Mi nombre está en los archivos, sí, ¿y qué dice?”.

Whoopi Goldberg apareció en la lista publicada por la Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Getty Images)

Goldberg leyó en voz alta el mail enviado el 8 de mayo de 2013 en el que es mencionada y cuyo emisor está cubierto pero tiene como remitente a Jeffrey.

El correo electrónico dice: “Whoopi Goldberg necesita un avión para llegar a Mónaco. La Caridad de John Lennon lo va a pagar. No quieren alquilar así que están buscando propietarios privados”.

Después se añaden los detalles del viaje y el correo electrónico termina con la pregunta “¿Quieres ofrecer el GII?”.

La presentadora especificó que en lugar de “Caridad de John Lennon” debería mencionar la de Julian Lennon. También mencionó que, como se ve en el documento, "al parecer dijeron que no gracias”.