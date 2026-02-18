Todo lo que debes saber sobre el regreso de Hannah Montana a 20 años de su estreno

El impacto a nivel mundial de Hannah Montana

Fue el 24 de marzo de 2006 cuando el exitoso show de Disney Channel Hannah Montana salió al aire. Convirtiéndose en uno de los shows más importantes de este canal y que llevó al estrellato a Miley Cyrus.

La serie de Hannah Montana no solo estuvo nominada al premio Emmy, también generó 14 álbumes platino y 18 de oro a nivel mundial. Su impactó llevó a la creación de dos películas, una de ellas presentada en salas de cine.

Mensaje de Miley Cyrus sobre el regreso de Hannah Montana

En un comunicado, Miley, ahora considerada como ‘leyenda de Disney’, expresó sus sentimientos sobre el regreso de su popular personaje: "Hannah Montana siempre será parte de mí".

HOLLYWOOD - AUGUST 02: Singer/actress Miley Cyrus of the show Hannah Montana sings inside at the Hollywood Radio & Television Society "Kids Day 2006" at the Hollywood and Highland complex on August 2, 2006 in Hollywood, California. (Photo by Stephen Shugerman/Getty Images for HRTS) (Stephen Shugerman)

"Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión", agregó.

“El hecho de que Hannah sigue impactando en la gente es algo de lo que estoy muy orgullosa", resaltó la celebridad.

Getty Images (Colin McConnell/Toronto Star via Getty Images)

"Este aniversario es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años".