Espectáculos

Todo lo que debes saber sobre el regreso de Hannah Montana a 20 años de su estreno

El icónico personaje de Miley Cyrus que marcó a una generación regresa para celebrar su aniversario número 20
mié 18 febrero 2026 03:44 PM
14/12/2007(ColinMcConnell,Toronto Star) pics of miley cyrus ,teen idol who stars in tv show hannah m
Miley Cyrus anuncia el regreso de Hannah Montana 20 años después de su estreno. (Getty Images)

Miley Cyrus , quien interpretó a Hannah Montana y Miley Stewart por primera vez en el 2004, anunció el regreso de este personaje 20 años después del estreno del primer capítulo.

Este regreso es parte de la decisión de Miley de rendirle un homenaje a su ‘alter ego’ con un programa especial que será transmitido en la plataforma de Disney+.

El impacto a nivel mundial de Hannah Montana

Fue el 24 de marzo de 2006 cuando el exitoso show de Disney Channel Hannah Montana salió al aire. Convirtiéndose en uno de los shows más importantes de este canal y que llevó al estrellato a Miley Cyrus.

La serie de Hannah Montana no solo estuvo nominada al premio Emmy, también generó 14 álbumes platino y 18 de oro a nivel mundial. Su impactó llevó a la creación de dos películas, una de ellas presentada en salas de cine.

Mensaje de Miley Cyrus sobre el regreso de Hannah Montana

En un comunicado, Miley, ahora considerada como ‘leyenda de Disney’, expresó sus sentimientos sobre el regreso de su popular personaje: "Hannah Montana siempre será parte de mí".

Hannah Montana
HOLLYWOOD - AUGUST 02: Singer/actress Miley Cyrus of the show Hannah Montana sings inside at the Hollywood Radio & Television Society "Kids Day 2006" at the Hollywood and Highland complex on August 2, 2006 in Hollywood, California. (Photo by Stephen Shugerman/Getty Images for HRTS) (Stephen Shugerman)

"Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión", agregó.

“El hecho de que Hannah sigue impactando en la gente es algo de lo que estoy muy orgullosa", resaltó la celebridad.

Miley Cyrus
Getty Images (Colin McConnell/Toronto Star via Getty Images)

"Este aniversario es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años".

Dónde y cuándo ver el especial de Hannah Montana

El episodio especial por el aniversario 20 de Hannah Montana se estrenará en la plataforma Disney+ el 24 de marzo, 20 años exactos desde su estreno en el 2006. Se grabará en directo en el estudio e incluirá una entrevista exclusiva con Miley.

Miley Cyrus Signing for Hannah Montana Soundtrack at Virgin Records Megastore in Times Square - October 24, 2006
Miley Cyrus during Miley Cyrus Signing for Hannah Montana Soundtrack at Virgin Records Megastore in Times Square - October 24, 2006 at Virgin Megastore in New York City, New York, United States. (Photo by Hikari Yokoyama/WireImage for Disney) (Hikari Yokoyama/WireImage for Disney )

En el sitio web de Disney se informó que "ofrecerá una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop y al impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo".

Hollywood Radio & Television Society Presents "Kids Day 2006" - Inside
HOLLYWOOD - AUGUST 02: Singer/actress Miley Cyrus of the show Hannah Montana sings inside at the Hollywood Radio & Television Society "Kids Day 2006" at the Hollywood and Highland complex on August 2, 2006 in Hollywood, California. (Photo by Stephen Shugerman/Getty Images for HRTS) (Stephen Shugerman)

"Cyrus repasará los momentos, la música y los recuerdos que marcaron una época. Los espectadores podrán disfrutar de imágenes de archivo inéditas, mientras que algunos de los escenarios más memorables de Hannah Montana volverán a la vida, como la sala de estar de la familia Stewart", mencionaron.

Reacción de los fans sobre el regreso de Hannah Montana

BBC Newsbeat ha estado hablando con algunos de los mayores fans de la estrella mientras comienza la cuenta regresiva para el “Hannahversary”.

“Crecí con Miley Cyrus y Hannah Montana”, declaró Darcy Davis. La estudiante de 20 años, y autoproclamada superfán, asegura que Cyrus fue “una parte muy importante de mi infancia”.

MTV TRL Presents Miley Cyrus
NEW YORK - OCTOBER 23: (U.S. TABS OUT) Actress Miley Cyrus promotes her Walt Disney Records release of the soundtrack from her TV series Hannah Montana while appearing on MTV's Total Request Live October 23, 2006 in New York City. (Photo by Peter Kramer/Getty Images) (Peter Kramer/Getty Images)

“Recuerdo que me negaba a dormir hasta ver Hannah Montana. Amo su música ahora y la amaba cuando era niña”, añadió.

Ahora espera que, a partir del especial de aniversario, se anuncie una gira mundial. “Vendería un pulmón por eso. Sería increíble”, añadió.

Disney Channel Games 2007 - Ballpark And Concert
KISSIMMEE, FL - APRIL 27: Hannah Montana star Miley Cyrus performs during the Disney Channel Games 2007 Concert at The Ballpark at Disney's Wide World of Sports Complex on April 27, 2007 in Kissimmee, Florida. (Photo by Gerardo Mora/Getty Images) (Gerardo Mora/Getty Images)

Y aunque algunos fans han dicho que querían que Cyrus retomara su papel en un nuevo episodio, Davis considera que el especial de Disney+ es la “forma perfecta” de celebrar los 20 años: “Si fuera un episodio, lo vería. Si fuera una gira, pagaría los boletos”.

MTV TRL Presents Miley Cyrus
NEW YORK - OCTOBER 23: (U.S. TABS OUT) Actress Miley Cyrus promotes her Walt Disney Records release of the soundtrack from her TV series Hannah Montana by posing while appearing on MTV's Total Request Live October 23, 2006 in New York City. (Photo by Peter Kramer/Getty Images) (Peter Kramer/Getty Images)

