Jimmy Fallon frena negocio con Tommy Mottola tras revelaciones en los archivos Epstein

Jimmy Fallon frena proyecto empresarial con Tommy Mottola

Jimmy Fallon y Tommy Mottola mantienen una amistad cercana desde hace años. Con frecuencia se les ha visto conviviendo en Nueva York y disfrutando juntos de la cocina italoamericana en Rao's, un restaurante emblemático del East Harlem.

Jimmy Fallon y Tommy Mottola (Instagram)

Incluso, según varios testimonios, han llegado a entretener a los comensales con canciones improvisadas a capela. Además, Mottola ha sido invitado en distintas ocasiones al programa de Jimmy Fallon para promocionar sus proyectos.

Ahora, otra vieja amistad de Mottola terminó por frenar sus planes empresariales. La línea de salsas para pasta que desarrollaba junto a Jimmy Fallon apenas se encontraba en sus primeras etapas, según fuentes citadas por The Hollywood Reporter y, de concretarse, apuntaba a lanzarse en 2027.

Jimmy Fallon (Getty Images)

Sin embargo, el proyecto no seguirá adelante. De acuerdo con personas cercanas, la polémica por la aparición de Tommy Mottola en documentos vinculados a Jeffrey Epstein provocó dudas sobre la viabilidad comercial de la colaboración.

El portal Page Six señaló que la iniciativa quedó “en pausa”, mientras una fuente relacionada con el producto fue más tajante: “Nadie quiere estar ni a 50 pies de alguien mencionado en los archivos de Epstein”.