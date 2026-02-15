Se revela la razón por la que Britney Spears vendió su catálogo musical

Britney Spears no vendió su catálogo musical por falta de dinero

La revista Forbes calculó que el acuerdo con Primary Wave prácticamente duplicó la fortuna personal de Britney Spears , situando su patrimonio neto en alrededor de 150 millones de dólares.

A pesar de todo, según fuentes cercanas, el manejo deficiente de sus negocios por parte de antiguos representantes, aseguran que "ella no está ni ha estado escasa de dinero en absoluto", insistió el amigo, "no tuvo nada que ver con su situación financiera actual".

Durante la mayor parte de su carrera, la cantante, que ha vendido cerca de 150 millones de discos, trabajó con Jive Records y, tras una reestructuración en 2011, pasó a formar parte de RCA Records.

“Solo ganaba entre un 2% y un 3% de regalías por sus tres primeros álbumes más importantes. La mayoría de los artistas reciben entre un 20% y un 25%, así que se trataba de corregir el rumbo de la historia”, añadió la fuente.

Aunque Spears participó como compositora en varios de sus álbumes, salvo “Everytime” no figura acreditada en la mayoría de sus grandes éxitos, por lo que su porcentaje de ingresos por ventas, radio y streaming es menor que el de artistas que escriben íntegramente su propio material.