Revelan detalles del plan de atentado terrorista en concierto de Taylor Swift en Viena

Últimas actualizaciones

Debido a las reglas de privacidad de Austria, los nombres de los sospechosos no han salido a la luz, pero sí han habido tres arrestos por la planeación ataque.

El ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, especuló que el atentado frustrado estaba previsto para el 7 o el 9 de agosto. El segundo sospechoso,un joven de 17 años, había sido contratado días antes por una empresa que prestaba servicios en el recinto donde se presentaría Taylor Swift.

Ninguno de los dos hombres tenía entradas para el evento y finalmente fueron arrestados por fuerzas especiales de la policía cerca del estadio.

El ministro del Interior confirmó que en ese momento no se contemplaban más sospechosos. No obstante, un joven de 15 años que había estado en contacto con ambos fue interrogado por las autoridades.

“La situación era grave, la situación es grave”, declaró Gerhard Karner. “Pero también podemos decir que se evitó una tragedia”

Un tercer sospechoso en relación al atentado planeado fue arrestado el 9 de agosto, confirmó Gerhard Karner. El joven de 18 años “proviene del entorno social” del principal sospechoso, declaró, según Associated Press.

“Había estado en contacto con el autor principal, pero no está directamente vinculado a los planes del ataque”, continuó el comunicado de Karner. “Sin embargo, como se descubrió hace unos días, prestó juramento de lealtad específicamente al Estado Islámico el 6 de agosto”.

Un menor identificado como Mohammad A. fue acusado en junio de 2025 por presuntamente apoyar el plan de una organización terrorista extranjera para atacar el concierto.

“Mohammad A. se ha adherido a la ideología de la organización terrorista Estado Islámico (EI) a más tardar desde abril de 2024”, señala un comunicado de la Fiscalía General. “Entre mediados de julio y agosto de 2024, estuvo en contacto con un joven austríaco que estaba planeando un atentado con bomba en un concierto de la cantante Taylor Swift en Viena.”

Más de un año después de que se cancelaran los conciertos, un joven austriaco de 21 años conocido como Beran A, uno de los tres sospechosos que fueron arrestados en el 2024, fue acusado de pertenecer a una organización terrorista, fabricar explosivos e intentar comprar armas de manera ilegal, según la acusación formal presentada en febrero de 2026, informó BBC.

Según la acusación, Beran A. presuntamente recibió instrucciones en línea y trabajó para fabricar una bomba de metralla utilizando el explosivo triperóxido de triacetona (TATP). El documento señala que este tipo de bomba de metralla es “característico de los ataques del Estado Islámico”, de acuerdo con BBC.

También habría buscado asesoramiento de miembros del Estado Islámico sobre cómo llevar a cabo un atentado con bomba.

Beran A. enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable. Hasta el momento, no ha hecho comentarios sobre los cargos.