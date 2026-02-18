Otra boda para Paris Hilton: Carter Reum le propone matrimonio frente a sus dos hijos

Paris Hilton recibe una nueva propuesta de matrimonio

Durante un romántico fin de semana en las Islas Turcas y Caicos, Paris Hilton vivió una sorpresa inolvidable, su esposo, Carter Reum, le pidió matrimonio nuevamente para renovar sus votos, a cinco años de su lujosa boda.

Paris Hilton y Carter Reum (Instagram)

"Fue incluso más mágico que la primera vez", le compartió Paris a la revista People. "Tener a Londres y Phoenix con nosotros lo hizo muy emotivo y especial".

En las fotos que compartió Hilton en su cuenta de Instagram, se puede ver como Reum decoró la arena con arreglos florales y velas. También colocó mensajes con letras iluminadas que decía: "¿QUIERES CASARTE CONMIGO OTRA VEZ?".

Paris Hilton y Carter Reum (Instagram)

Las imágenes muestran a Reum, con un traje blanco arrodillado mientras le entregaba un anillo a Hilton, quien usó un vestido blanco: "Hemos formado esta hermosa familia juntos, y estando en la playa, rodeada de tanto amor, me sentí muy agradecida", aseguró la cantante. "Carter es mi mejor amigo, mi pareja, mi vida para siempre. Cada año con él se vuelve más dulce, y este momento fue un cuento de hadas".

Paris Hilton y Carter Reum (Instagram)

“Ver París durante los últimos cinco años, especialmente como madre, ha sido la mayor alegría y el mayor privilegio de mi vida", agregó Carter. "Proponerle matrimonio nuevamente no se trataba solo de renovar nuestros votos, se trataba de honrar a la increíble mujer que es y el ejemplo de fortaleza, corazón y resiliencia que espero inspire a nuestros hijos y a cualquiera que crea en el amor duradero".

Después de la propuesta, Paris, Carter y sus hijos se reunieron con familiares y amigos en la playa para celebrar. La noche culminó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo.