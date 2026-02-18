Otra boda para Paris Hilton: Carter Reum le propone matrimonio frente a sus dos hijos

El 14 de febrero fue una fecha inolvidable para Paris Hilton. La empresaria celebró el Día de San Valentín junto a su esposo, Carter Reum, y sus dos hijos, Phoenix y London, en una velada llena de romanticismo que terminó con una inesperada sorpresa: una nueva propuesta de matrimonio.
A cinco años de haber llegado al altar, el empresario se hincó nuevamente para pedirle que volviera a ser su esposa, esta vez frente a sus pequeños. La DJ compartió el momento con sus seguidores, dejando ver la emoción y complicidad que sigue viva en su relación.
Paris Hilton recibe una nueva propuesta de matrimonio
Durante un romántico fin de semana en las Islas Turcas y Caicos, Paris Hilton vivió una sorpresa inolvidable, su esposo, Carter Reum, le pidió matrimonio nuevamente para renovar sus votos, a cinco años de su lujosa boda.
"Fue incluso más mágico que la primera vez", le compartió Paris a la revista People. "Tener a Londres y Phoenix con nosotros lo hizo muy emotivo y especial".
En las fotos que compartió Hilton en su cuenta de Instagram, se puede ver como Reum decoró la arena con arreglos florales y velas. También colocó mensajes con letras iluminadas que decía: "¿QUIERES CASARTE CONMIGO OTRA VEZ?".
Las imágenes muestran a Reum, con un traje blanco arrodillado mientras le entregaba un anillo a Hilton, quien usó un vestido blanco: "Hemos formado esta hermosa familia juntos, y estando en la playa, rodeada de tanto amor, me sentí muy agradecida", aseguró la cantante. "Carter es mi mejor amigo, mi pareja, mi vida para siempre. Cada año con él se vuelve más dulce, y este momento fue un cuento de hadas".
“Ver París durante los últimos cinco años, especialmente como madre, ha sido la mayor alegría y el mayor privilegio de mi vida", agregó Carter. "Proponerle matrimonio nuevamente no se trataba solo de renovar nuestros votos, se trataba de honrar a la increíble mujer que es y el ejemplo de fortaleza, corazón y resiliencia que espero inspire a nuestros hijos y a cualquiera que crea en el amor duradero".
Después de la propuesta, Paris, Carter y sus hijos se reunieron con familiares y amigos en la playa para celebrar. La noche culminó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo.
La historia de amor de Paris Hilton y Carter Reum
La historia de amor entre Paris Hilton y Carter Reumcomenzó mucho antes de su romance. Ambos se conocían desde hacía más de 15 años gracias a su círculo social en común en Los Ángeles. Sin embargo, no fue sino hasta finales de 2019 cuando comenzaron a salir formalmente.
Su relación se hizo pública a inicios de 2020, durante la fiesta posterior a los Globos de Oro, y desde entonces la empresaria dejó claro que esta historia era distinta a las anteriores.
La pareja se comprometió por primera vez el 17 de febrero de 2021, luego de más de un año de relación. Carter le propuso matrimonio a Paris con un anillo diseñado por Jean Dousset, bisnieto de Louis Cartier, mientras celebraban el cumpleaños número 40 de la empresaria en una isla privada.
Nueve meses después, el 11 de noviembre de 2021, contrajeron matrimonio en una lujosa boda celebrada en una finca privada de Los Ángeles, rodeados de numerosas celebridades. “Mi eternidad comienza hoy… 11/11”, escribió Hilton en Instagram junto a una fotografía del enlace.
El 16 de enero dieron la bienvenida a su primer hijo, Phoenix, a través de gestación subrogada. Más tarde, el 11 de noviembre de ese mismo año, fecha en la que celebraban su segundo aniversario de bodas, nació su hija London, también mediante vientre subrogado.