La emotiva carta que Emiliano Salinas escribió a Ludwika Paleta, quien habló por primera vez de su familia política

La carta que Emiliano Salinas escribió a Ludwika Paleta

En el podcast Diario de un humano, de Emilio Antún, existe la costumbre de leer una carta sorpresa al invitado por parte de uno de sus familiares o allegados.

En el caso de Ludwika Paleta, Emilio le leyó la carta que su esposo, Emiliano Salinas, le escribió.

Emilio Antún leyó la carta que Emiliano Salinas escribió para Ludwika Paleta. (Getty Images)

El texto comenzó con el apodo que Emiliano usa para referirse a Ludwika: “Mi pollo precioso”. El hijo del ex presidente habló sobre la ausencia de Ludwika en los últimos días para promocionar su película ¿Quieres ser mi… novia? diciendo “una vez más siento el vacío que dejas cada vez que te vas”. Emiliano agregó que la actriz le hace falta.

Emiliano Salinas se refiere a Ludwika Paleta como "mi pollo precioso". (Getty Images)

Continuó diciendo que “en momentos así, aprecio y agradezco aún más todo lo que aportas a mi vida y lo que hemos construido juntos”.

Salinas incluso habló sobre cuando él y Paleta se conocieron: “Nunca me sorprendió lo rápido que me enamoré de ti, ni lo bonita que fue nuestra relación desde el principio”.

Emiliano Salinas confesó haberse enamorado rápidamente de Ludwika Paleta. (Getty Images)

En la carta, el esposo de Ludwika también mencionó cómo su amor continúa creciendo con el paso del tiempo.

“Lo que más me ha sorprendido es cómo ha florecido esa relación día con día y cómo nunca he dejado de crecer ese amor, pues hoy te amo más que nunca”.

Emiliano igualmente habló sobre lo que siente al ver a su esposa tener éxito por sus proyectos como actriz.

“Cuando te vas me dejas siempre con una sonrisa por verte triunfar. Es increíblemente inspirador ver lo comprometida que eres y cómo te entregas en cada uno de tus proyectos y lo das todo”.

Salinas reiteró su orgullo por Ludwika: “Estoy muy orgulloso de ti, amo verte brillar y cómo alumbras con tu luz. Es un placer ver la mujer fuerte, guerrera, tierna, amorosa, apasionada, alegre y divertida que eres”.

Finalmente, el esposo de Ludwika Paleta cerró la carta diciendo que “ha sido el mayor privilegio de mi vida ser tu compañero y formar una familia contigo y ver crecer a los chiquitines hermosos y tan parecidos a su mamá. Te amo siempre y con todo mi corazón”. Cuando Emilio Antún terminó de leer la carta, la actriz se limpió un par de lágrimas.