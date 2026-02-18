La Berlinale enfrenta críticas de famosos por su silencio ante la situación en Gaza

¿Qué famosos firmaron la carta contra el silencio de la Berlinale?

Javier Bardem

El actor español de No Country for Old Men es una de las figuras que ha alzado la voz sobre el conflicto de Gaza. En diversas ocasiones ha mostrado su apoyo al pueblo palestino como fue durante la alfombra roja de los Emmy 2025, donde portó una kufiya palestina (pañuelo tradicional del Medio Oriente) y aprovechó las cámaras y el foco de la premiación para “denunciar lo que es urgente que es el genocidio de Israel en Gaza”.

Javier Bardem durante la alfombra roja de los Emmy 2025. (Getty Images)

Tilda Swinton

La actriz ganadora del Oscar es otra figura que ha usado su plataforma para hablar sobre el conflicto israelí-palestino, una de ellas siendo en el mismo festival en 2025. Las críticas ya estaban presentes desde el año pasado, sin embargo, Swinton aprovechó el momento para hablar sobre lo que está pasando en Gaza: “Se está perpetrando lo inhumano bajo nuestra mirada. Estoy aquí para denunciarlo sin vacilación ni duda alguna y para expresar mi inquebrantable solidaridad con todos aquellos que reconocen la inaceptable complacencia de nuestros gobiernos avariciosos que hacen las paces con destructores del planeta y criminales de guerra, vengan de donde vengan.”

Tilda Swinton recibió el Oso de Oro Honorífico en la Berlinale 2025. (Getty Images)

Adam McKay

El director de Don’t Look Up es conocido por su activismo ambiental y político, enfocado particularmente en el cambio climático, por lo que su nombre en esta carta no es un evento aislado.

Adam McKay utiliza el cine como herramienta política. (Getty Images )

Brian Cox

El actor de Succesion también es reconocido por defender diferentes causas políticas y sociales como lo es la independencia de Escocia. Asimismo, en el pasado ha hablado sobre el conflicto en Gaza, incluyendo un video que hizo para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU donde informa las maneras de ayudar a las familias palestinas.

Brian Cox ha condenado públicamente las acciones de Israel en Gaza. (Getty Images)

Fernando Meirelles

El director de Ciudad de Dios es un activista importante en la crisis climática y la sostenibilidad en el cine. Particularmente sus obras siempre han estado marcadas por denuncias sociales, lo cual afirma su posición sobre estar en desacuerdo con que el cine debe mantenerse al margen de la política.

Fernando Meirelles formó parte de la iniciativa Cinema Green Project para impulsar la sostenibilidad en los jóvenes cineastas. (Getty Images)

Además de los ya mencionados, muchos más directores y actores firmaron la carta. Entre los nombres destacados se incluye a Tobias Menzies, Tatiana Maslany, Christopher Young, Peter Mullan, Mike Leigh, Lukas Dhont, entre otros.