La Berlinale enfrenta críticas de famosos por su silencio ante la situación en Gaza

Durante la Berlinale 2026, el tema político ha estado presente, principalmente a raíz de las declaraciones del director Wim Wenders, quien se pronunció a favor de mantenerse al margen de la política. Desde entonces, diversos activistas han criticado no solo los comentarios del cineasta, sino también al Festival Internacional de Cine de Berlín por no asumir una postura clara sobre el conflicto israelí-palestino.
Recientemente, comenzó a circular una carta abierta firmada por más de 80 figuras de la industria cinematográfica, en la que condenan de manera contundente el silencio que existe en torno a la situación en Gaza, así como la censura hacia las personas que han hablado públicamente sobre el tema.
La Berlinale enfrenta críticas por su silencio ante la situación en Gaza
Las críticas surgieron a raíz de los comentarios de Wim Wenders durante la conferencia de prensa de apertura del festival. Al ser cuestionado sobre Gaza y el apoyo del gobierno alemán a Israel, el director afirmó: "Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hiciéramos películas dedicadas exclusivamente a la política, entraríamos en el terreno de la política, pero nosotros somos el contrapeso de la política".
En la carta abierta, las personalidades del cine que participan actualmente o han participado en ediciones pasadas del festival se expresaron completamente en desacuerdo con las declaraciones del director de Paris, Texas, y afirmaron que “no puedes separar una de la otra”, refiriéndose al cine y la política.
El documento también condena a la Berlinale por su silencio, destacando que en otros conflictos internacionales como los de Irán o Ucrania sí se han emitido posicionamientos claros y públicos.
Finalmente, concluyeron con un llamado a la acción: “Exigimos a la Berlinale que cumpla con su deber moral y manifieste claramente su oposición al genocidio, sus crímenes contra la humanidad y sus crímenes de guerra contra los palestinos, y ponga fin por completo a su implicación en proteger a Israel de las críticas y las exigencias de rendición de cuentas”.
¿Qué famosos firmaron la carta contra el silencio de la Berlinale?
Javier Bardem
El actor español de No Country for Old Men es una de las figuras que ha alzado la voz sobre el conflicto de Gaza. En diversas ocasiones ha mostrado su apoyo al pueblo palestino como fue durante la alfombra roja de los Emmy 2025, donde portó una kufiya palestina (pañuelo tradicional del Medio Oriente) y aprovechó las cámaras y el foco de la premiación para “denunciar lo que es urgente que es el genocidio de Israel en Gaza”.
Tilda Swinton
La actriz ganadora del Oscar es otra figura que ha usado su plataforma para hablar sobre el conflicto israelí-palestino, una de ellas siendo en el mismo festival en 2025. Las críticas ya estaban presentes desde el año pasado, sin embargo, Swinton aprovechó el momento para hablar sobre lo que está pasando en Gaza: “Se está perpetrando lo inhumano bajo nuestra mirada. Estoy aquí para denunciarlo sin vacilación ni duda alguna y para expresar mi inquebrantable solidaridad con todos aquellos que reconocen la inaceptable complacencia de nuestros gobiernos avariciosos que hacen las paces con destructores del planeta y criminales de guerra, vengan de donde vengan.”
Adam McKay
El director de Don’t Look Up es conocido por su activismo ambiental y político, enfocado particularmente en el cambio climático, por lo que su nombre en esta carta no es un evento aislado.
Brian Cox
El actor de Succesion también es reconocido por defender diferentes causas políticas y sociales como lo es la independencia de Escocia. Asimismo, en el pasado ha hablado sobre el conflicto en Gaza, incluyendo un video que hizo para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU donde informa las maneras de ayudar a las familias palestinas.
Fernando Meirelles
El director de Ciudad de Dios es un activista importante en la crisis climática y la sostenibilidad en el cine. Particularmente sus obras siempre han estado marcadas por denuncias sociales, lo cual afirma su posición sobre estar en desacuerdo con que el cine debe mantenerse al margen de la política.
Además de los ya mencionados, muchos más directores y actores firmaron la carta. Entre los nombres destacados se incluye a Tobias Menzies, Tatiana Maslany, Christopher Young, Peter Mullan, Mike Leigh, Lukas Dhont, entre otros.