Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

La Berlinale enfrenta críticas de famosos por su silencio ante la situación en Gaza

Más de 80 figuras del cine, entre las que destacan Javier Bardem y Tilda Swinton, firmaron una carta abierta durante la Berlinale para exigir una postura clara del festival ante la situación en Gaza.
mié 18 febrero 2026 03:51 PM
Javier Bardem y Tilda Swinton
Javier Bardem y Tilda Swinton son dos de las figuras que firmaron la carta abierta condenando el silencio de la Berlinale sobre Gaza. (Getty Images)

Durante la Berlinale 2026 , el tema político ha estado presente, principalmente a raíz de las declaraciones del director Wim Wenders, quien se pronunció a favor de mantenerse al margen de la política. Desde entonces, diversos activistas han criticado no solo los comentarios del cineasta, sino también al Festival Internacional de Cine de Berlín por no asumir una postura clara sobre el conflicto israelí-palestino.

Recientemente, comenzó a circular una carta abierta firmada por más de 80 figuras de la industria cinematográfica, en la que condenan de manera contundente el silencio que existe en torno a la situación en Gaza, así como la censura hacia las personas que han hablado públicamente sobre el tema.

Publicidad

La Berlinale enfrenta críticas por su silencio ante la situación en Gaza

Las críticas surgieron a raíz de los comentarios de Wim Wenders durante la conferencia de prensa de apertura del festival. Al ser cuestionado sobre Gaza y el apoyo del gobierno alemán a Israel, el director afirmó: "Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hiciéramos películas dedicadas exclusivamente a la política, entraríamos en el terreno de la política, pero nosotros somos el contrapeso de la política".

En la carta abierta, las personalidades del cine que participan actualmente o han participado en ediciones pasadas del festival se expresaron completamente en desacuerdo con las declaraciones del director de Paris, Texas, y afirmaron que “no puedes separar una de la otra”, refiriéndose al cine y la política.

Wim Wenders
La declaración de Wim Wenders generó polémica en la comunidad del cine. (Getty Images)

El documento también condena a la Berlinale por su silencio, destacando que en otros conflictos internacionales como los de Irán o Ucrania sí se han emitido posicionamientos claros y públicos.

Finalmente, concluyeron con un llamado a la acción: “Exigimos a la Berlinale que cumpla con su deber moral y manifieste claramente su oposición al genocidio, sus crímenes contra la humanidad y sus crímenes de guerra contra los palestinos, y ponga fin por completo a su implicación en proteger a Israel de las críticas y las exigencias de rendición de cuentas”.

Publicidad

¿Qué famosos firmaron la carta contra el silencio de la Berlinale?

Javier Bardem

El actor español de No Country for Old Men es una de las figuras que ha alzado la voz sobre el conflicto de Gaza. En diversas ocasiones ha mostrado su apoyo al pueblo palestino como fue durante la alfombra roja de los Emmy 2025, donde portó una kufiya palestina (pañuelo tradicional del Medio Oriente) y aprovechó las cámaras y el foco de la premiación para “denunciar lo que es urgente que es el genocidio de Israel en Gaza”.

Javier Bardem
Javier Bardem durante la alfombra roja de los Emmy 2025. (Getty Images)

Tilda Swinton

La actriz ganadora del Oscar es otra figura que ha usado su plataforma para hablar sobre el conflicto israelí-palestino, una de ellas siendo en el mismo festival en 2025. Las críticas ya estaban presentes desde el año pasado, sin embargo, Swinton aprovechó el momento para hablar sobre lo que está pasando en Gaza: “Se está perpetrando lo inhumano bajo nuestra mirada. Estoy aquí para denunciarlo sin vacilación ni duda alguna y para expresar mi inquebrantable solidaridad con todos aquellos que reconocen la inaceptable complacencia de nuestros gobiernos avariciosos que hacen las paces con destructores del planeta y criminales de guerra, vengan de donde vengan.”

Tilda Swinton
Tilda Swinton recibió el Oso de Oro Honorífico en la Berlinale 2025. (Getty Images)

Adam McKay

El director de Don’t Look Up es conocido por su activismo ambiental y político, enfocado particularmente en el cambio climático, por lo que su nombre en esta carta no es un evento aislado.

Adam Mc
Adam McKay utiliza el cine como herramienta política. (Getty Images )

Brian Cox

El actor de Succesion también es reconocido por defender diferentes causas políticas y sociales como lo es la independencia de Escocia. Asimismo, en el pasado ha hablado sobre el conflicto en Gaza, incluyendo un video que hizo para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU donde informa las maneras de ayudar a las familias palestinas.

Brian Cox
Brian Cox ha condenado públicamente las acciones de Israel en Gaza. (Getty Images)

Fernando Meirelles

El director de Ciudad de Dios es un activista importante en la crisis climática y la sostenibilidad en el cine. Particularmente sus obras siempre han estado marcadas por denuncias sociales, lo cual afirma su posición sobre estar en desacuerdo con que el cine debe mantenerse al margen de la política.

Fernando Meirelles
Fernando Meirelles formó parte de la iniciativa Cinema Green Project para impulsar la sostenibilidad en los jóvenes cineastas. (Getty Images)

Además de los ya mencionados, muchos más directores y actores firmaron la carta. Entre los nombres destacados se incluye a Tobias Menzies, Tatiana Maslany, Christopher Young, Peter Mullan, Mike Leigh, Lukas Dhont, entre otros.

Publicidad

Tags

Berlinale Javier Bardem Tilda Swinton

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

QuienFebrero

Publicidad