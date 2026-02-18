James Van Der Beek y su esposa Kimberly renovaron sus votos matrimoniales antes de su muerte; aquí los detalles

James Van Der Beek y su esposa renovaron sus votos matrimoniales antes de su muerte

De acuerdo con declaraciones que Kimberly Van Der Beek concedió a la revista People, la pareja tomó la decisión de renovar sus votos matrimoniales unos días antes de realizar la ceremonia que se llevó a cabo en la habitación del matrimonio, decorada con flores y velas que amigos cercanos se encargaron de preparar.

James Van Der Beek y su esposa renovaron sus votos (Instagram)

"Lo decidimos con dos días de antelación y nuestros amigos nos regalaron anillos nuevos, llenaron nuestra habitación de flores y velas, y renovamos nuestros votos desde la cama", contó Kimberly, quien agregó que la ceremonia fue "sencilla, hermosa y conmovedora".

Al evento asistieron sus familiares y algunos amigos cercanos mientras otros observaban por Zoom. Su amigo, el instrumentista Poranguí, tocó la música y cerró la ceremonia con la balada "Somewhere Over the Rainbow".

James Van Der Beek y su esposa Kimberly (Instagram)

James Van Der Beek y Kimberly se conocieron en un viaje a Israel en 2009. Un año después, regresaron y se casaron en Tel Aviv y formaron una familia con sus seis hijos, Olivia, de 15 años, Annabel, de 12, Emilia, de 9, y Gwendolyn, de 7, Joshua, de 13, y Jeremiah, de 4.