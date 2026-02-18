El actor James Van Der Beek vivió un momento muy emotivo apenas unos días antes de su muerte, ocurrida el pasado miércoles 11 de febrero a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal. El protagonista de la serie juvenil Dawson's Creek renovó sus votos matrimoniales con su esposa, Kimberly Van Der Beek, en una ceremonia íntima que ella misma describió como “sencilla, hermosa y conmovedora”.
James Van Der Beek y su esposa Kimberly renovaron sus votos matrimoniales antes de su muerte; aquí los detalles
James Van Der Beek y su esposa renovaron sus votos matrimoniales antes de su muerte
De acuerdo con declaraciones que Kimberly Van Der Beek concedió a la revista People, la pareja tomó la decisión de renovar sus votos matrimoniales unos días antes de realizar la ceremonia que se llevó a cabo en la habitación del matrimonio, decorada con flores y velas que amigos cercanos se encargaron de preparar.
"Lo decidimos con dos días de antelación y nuestros amigos nos regalaron anillos nuevos, llenaron nuestra habitación de flores y velas, y renovamos nuestros votos desde la cama", contó Kimberly, quien agregó que la ceremonia fue "sencilla, hermosa y conmovedora".
Al evento asistieron sus familiares y algunos amigos cercanos mientras otros observaban por Zoom. Su amigo, el instrumentista Poranguí, tocó la música y cerró la ceremonia con la balada "Somewhere Over the Rainbow".
James Van Der Beek y Kimberly se conocieron en un viaje a Israel en 2009. Un año después, regresaron y se casaron en Tel Aviv y formaron una familia con sus seis hijos, Olivia, de 15 años, Annabel, de 12, Emilia, de 9, y Gwendolyn, de 7, Joshua, de 13, y Jeremiah, de 4.
James Van Der Beek tenía graves problemas económicos antes de morir
Durante varios años, James Van Der Beek enfrentó una fuerte deuda de impuestos. Según reportó TMZ, el actor y su familia lidiaron con problemas fiscales importantes antes de que él fuera diagnosticado con cáncer colorrectal en 2023.
De acuerdo con ese informe, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) les reclamaba 95,438.31 dólares correspondientes a 2018 y otros 173,890.31 dólares de 2019, lo que sumaba una deuda cercana a los 270 mil dólares. En noviembre de 2021 se les impuso un embargo fiscal sobre sus bienes, medida que permaneció vigente hasta abril de 2022, cuando finalmente lograron saldar el adeudo.
Apenas el pasado fin de semana se dio a conocer que el protagonista de Dawson's Creek, con el apoyo de amigos cercanos, había comprado por 4.76 millones de dólares el rancho en Texas que durante años rentó para su familia. El 9 de enero, casi un mes antes de su fallecimiento, realizó el pago inicial de la propiedad de 36 acres.
Tras confirmarse su muerte, también se puso en marcha una campaña de recaudación para cubrir gastos médicos y garantizar la educación y estabilidad de sus hijos. En menos de 24 horas, la iniciativa superó los 2 millones de dólares.