Anna Wintour y su sucesora, Chloe Malle, dejan ver sus diferencias en plena entrevista

Durante una entrevista que The New York Times realizó a la actual Directora Editorial Global de Vogue, Anna Wintour, y a su sucesora, la jefa de Contenido Editorial de Vogue US, Chloe Malle, ambas compartieron su visión sobre la revista y mencionaron cómo se inspiran una a la otra; sin embargo, la plática tuvo algunos momentos incómodos que dejaron en evidencia sus diferentes personalidades y estilos de trabajo.
Desde que Chloe Malle tomó el puesto en septiembre de 2025, usuarios de redes sociales y fans tanto de Vogue como de la moda y Anna Wintour han cuestionado su papel como sucesora de Wintour argumentando que Anna era mejor y que en realidad sigue estando a la cabeza, pero detrás de Chloe.
Al inicio de la entrevista, Anna Wintour declaró que Chloe “es brillante y le interesan muchas cosas distintas, por supuesto aprecia y ama la moda, pero no es una obsesionada por la moda y creo que es un gran regalo que tener cuando ves el paisaje de Vogue”. Anna cree que esta cualidad de Chloe permite que pueda tener una perspectiva más amplia sobre la revista.
Por su parte, Chloe comentó que durante la planeación de la edición de Vogue de marzo, Anna Wintour estuvo “muy alejada” y dejó que todo “se fuera hirviendo”, pero que antes de que “hirviera” se unió para checar y la llamó a su oficina para hacerle comentarios: “Chloe, todo en la edición de marzo de Vogue luce bien, está bien, pero quiero saber, ¿dónde está lo tuyo? ¿Qué hace esta edición tuya? ¿Dónde están los perros raros?”.
Con esto, Anna hacía referencia al trend Dogue, creado por Chloe en el que recrea portadas icónicas de la revista pero con perros. Después de que Malle compartió esta anécdota, Anna sonrió ligeramente. Chloe también mencionó que esa intervención de Wintour le permitió aligerar el peso del legado de Vogue. Posteriormente habló sobre aquello que la inspira, entre ello los 37 años en que Anna estuvo a la cabeza de la marca.
Comienzan las comparaciones entre Anna Wintour y su sucesora Chloe Malle
En la misma entrevista, Chloe Malle mencionó que no quiere que “el hecho de que esté editando Vogue ahora signifique que soy alguien intimidante para hablar en la entrada al Kínder. Eso no es lo que yo soy”. Comentario que levantó polémica porque por años se ha considerado a Anna Wintour una persona inalcanzable e inaccesible, que se caracteriza por ser selectiva en sus relaciones, cualidad que incluso se convirtió en una de sus marcas personales.
Después de mencionar que Chloe tiene su propio estilo y pondrá su sello único a la revista, Anna también invitó a la gente a dejar de compararlas porque “Chloe ya es una gran editora de Vogue”.
A pesar de ello, Malle confesó que lo que intenta replicar de Anna es “ser muy persistente en checar las cosas, en presionarte y en mantener las cosas siguiendo su rumbo. Y me siento muy tironeada en diferentes direcciones y es muy importante para mí sentirme presente y disponible para la gente de Vogue, para mi esposo, para mis hijos, para mi madre”. Anna le recomendó priorizar el balance ya que ella también tenía hijos pequeños en su inicio en Vogue.
El momento más incómodo de la entrevista
La pregunta que generó más tensión en la entrevista fue cuando se cuestionó a Chloe qué haría si tuviera el presupuesto que con el que Vogue contaba a finales de los 90, a lo que ella respondió con diferentes ideas que pondría en acción, desde pagar más a los empleados hasta hacer coberturas más complejas.
Cuando Chloe terminó de responder, Anna aclaró contundentemente que Vogue tiene un “presupuesto muy sano” y que la manera en que usan sus recursos cambia constantemente dependiendo la situación.
La última pregunta de la entrevista, "¿Cuándo fue la última vez que te sentiste nerviosa?”, confirmó las diferentes personalidades de Chloe y Anna. La joven confesó haberlo estado media hora antes de la entrevista, mientras que Wintour dijo que ella no se pone nerviosa nunca.