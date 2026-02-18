Anna Wintour y su sucesora, Chloe Malle, dejan ver sus diferencias en plena entrevista

Chloe Malle y Anna Wintour hablan sobre el futuro de Vogue en incómoda entrevista

El periódico The New York Times realizó una entrevista en conjunto a Anna Wintour y Chloe Malle sobre cómo visualizan el futuro de Vogue en sus respectivos puestos como Directora Editorial Global de Vogue, en el caso de Anna, y como Jefa de Contenido Editorial de Vogue US en el de Chloe.

Desde que Chloe Malle tomó el puesto en septiembre de 2025, usuarios de redes sociales y fans tanto de Vogue como de la moda y Anna Wintour han cuestionado su papel como sucesora de Wintour argumentando que Anna era mejor y que en realidad sigue estando a la cabeza, pero detrás de Chloe.

Algunas personas creen que Chloe "no llena los zapatos" de Wintour. (Getty Images)

Al inicio de la entrevista, Anna Wintour declaró que Chloe “es brillante y le interesan muchas cosas distintas, por supuesto aprecia y ama la moda, pero no es una obsesionada por la moda y creo que es un gran regalo que tener cuando ves el paisaje de Vogue”. Anna cree que esta cualidad de Chloe permite que pueda tener una perspectiva más amplia sobre la revista.

Anna cree que está bien que Chloe no sea una obsesionada por la moda. (Getty Images)

Por su parte, Chloe comentó que durante la planeación de la edición de Vogue de marzo, Anna Wintour estuvo “muy alejada” y dejó que todo “se fuera hirviendo”, pero que antes de que “hirviera” se unió para checar y la llamó a su oficina para hacerle comentarios: “Chloe, todo en la edición de marzo de Vogue luce bien, está bien, pero quiero saber, ¿dónde está lo tuyo? ¿Qué hace esta edición tuya? ¿Dónde están los perros raros?”.

Con esto, Anna hacía referencia al trend Dogue, creado por Chloe en el que recrea portadas icónicas de la revista pero con perros. Después de que Malle compartió esta anécdota, Anna sonrió ligeramente. Chloe también mencionó que esa intervención de Wintour le permitió aligerar el peso del legado de Vogue. Posteriormente habló sobre aquello que la inspira, entre ello los 37 años en que Anna estuvo a la cabeza de la marca.