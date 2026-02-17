¿Quién fue Billy Steinberg, el compositor de éxitos de Madonna, Cyndi Lauper y Whitney Houston que murió este martes?

Canciones que escribió Billy Steinberg

Like a Virgin – Madonna

Steinberg escribió el primer número uno en Billboard de Madonna, basándose en una experiencia de amor propia. La canción fue rechazada en diversas ocasiones por ejecutivos que creían que el título era “bizarro”, hasta que Michael Ostin, un ejecutivo de Warner Bros. la pasó a la artista.

True Colors – Cyndi Lauper

La canción de Cyndi Lauper tuvo un efecto similar al de Madonna, pues se convirtió en uno de sus grandes éxitos gracias a la composición de Steinberg y Kelly. Los compositores la mandaron a diferentes artistas y afirmaron sentirse “afortunados” de que Cyndi haya sido la que grabara el éxito.

So Emotional – Whitney Houston

Esta canción le otorgó a Whitney Houston su sexto sencillo en número uno de Billboard Hot 100 de forma consecutiva. La canción pretendía seguir un ritmo parecido a los trabajos de Prince, pero al final optaron por mantener la versión que salió.

Eternal Flame – The Bangles

La vocalista del grupo, Susanna Hoffs, se acercó a los compositores con una idea concreta: hacer algo al estilo de los Beatles. Asimismo, el título fue inspirado por una visita que la artista hizo a la tumba de Elvis Presley que tiene una llama eterna. Steinberg y Kelly también escribieron In My Room para el grupo.

I Touch Myself – Divinyls

Otra canción con título controversial, pero que Steinberg explica que a él le gustaba jugar con el doble sentido de las palabras para mostrar algo que tiene un sentido más profundo pero manteniendo un tinte rebelde para el rock.

I´ll Stand By You – Pretenders

Steinberg escribió dos canciones para el grupo. Con esta sentía dudas ya que expresó que se sentía “genérica”. Sin embargo, eso cambió porque es una de las canciones que más generan reacciones positivas cuando el grupo la canta en vivo.

Falling Into You – Céline Dion

La canción fue co-escrita con Rick Nowels y Marie Claire D’Ubaldo y estuvo incluida en el álbum homónimo que se convirtió en uno de los más exitosos de la carrera de Céline Dion.

Hoy, los artistas que trabajaron con el compositor, conmemoran su legado en la industria musical y el impacto que tuvo en las carreras de muchos de ellos.