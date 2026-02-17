La divertida reacción de Shakira al ver máscara de Piqué en pleno concierto

La divertida reacción de Shakira al ver la máscara de Piqué

La divertida reacción de Shakira al ver la máscara de Piqué en pleno concierto en El Salvador ocurrió mientras caminaba entre el público interpretando su exitoso "Music Sessions, Vol. 53" que lanzó en colaboración con Bizarrap y en el que lanza indirectas en contra de su expareja.

La artista colombiana se percató que entre la gente que asistió al Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, uno de ellos llevaba una máscara del exfutbolista, pero los ojos en llamas, una larga lengua roja y cuernos simulando una figura del diablo.

Aunque la imagen estuvo a punto de pasar desapercibida por la cantante, la persona insistió para acercarse a la barrera y sacarla de entre el público para llamar su atención. El video se hizo viral en redes sociales y la reacción de la barranquillera desató risas entre sus seguidores que también aplaudieron el ingenio de la fan.

La gira mundial de Shakira concluirá el 4 de abril en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, tras despedirse de Latinoamérica el próximo 27 de febrero en la Ciudad de México.