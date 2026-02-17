La divertida reacción de Shakira al ver máscara de Piqué en pleno concierto

Shakiracontinúa cosechando momentos memorables con su gira Las mujeres ya no lloran. El pasado fin de semana se presentó en El Salvador, donde protagonizó una escena inesperada gracias a un fan que se encontraba entre el público que logró dejarla sorprendida.
Entre los asistentes, uno de ellos levantó una peculiar máscara con la cara de Gerard Piqué, que rápidamente llamó la atención por su estilo caricaturesco y una expresión que muchos describieron como “diabólica” por la forma en que fue dibujado.
La divertida reacción de Shakira al ver la máscara de Piqué
La divertida reacción de Shakiraal ver la máscara de Piqué en pleno concierto en El Salvador ocurrió mientras caminaba entre el público interpretando su exitoso "Music Sessions, Vol. 53" que lanzó en colaboración con Bizarrap y en el que lanza indirectas en contra de su expareja.
La artista colombiana se percató que entre la gente que asistió al Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, uno de ellos llevaba una máscara del exfutbolista, pero los ojos en llamas, una larga lengua roja y cuernos simulando una figura del diablo.
Aunque la imagen estuvo a punto de pasar desapercibida por la cantante, la persona insistió para acercarse a la barrera y sacarla de entre el público para llamar su atención. El video se hizo viral en redes sociales y la reacción de la barranquillera desató risas entre sus seguidores que también aplaudieron el ingenio de la fan.
La gira mundial de Shakira concluirá el 4 de abril en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, tras despedirse de Latinoamérica el próximo 27 de febrero en la Ciudad de México.
¿Shakira volverá a vivir cerca de Piqué?
A pesar de su turbio pasado en España, país que abandonó tras su separación de Gerard Piqué y con una intensa batalla con Hacienda, Shakiraregresará este año para volver a establecerse por algunos meses en ese país.
La capital española será su sede temporal durante los próximos meses y es que está planificando una larga gira por Europa y es justo en Madrid, donde las conexiones de los vuelos serán más directas con los países europeos, así lo confirmó el corresponsal de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin.
“Ya está lista para regresar a partir de octubre y durante varios meses a Madrid como epicentro de su gira europea y no Barcelona como se había comentado debido a una cuestión de logística”, declaró el fotógrafo.
La cantante colombiana viajará a Europa en compañía de sus hijos, Milan y Sasha, quienes “contarán con profesores privados quienes les impartirán sus clases”, agregó.
España fue el hogar de Shakira durante más de una década mientras vivió en pareja en Barcelona con Gerard Piqué, de quien se separó en 2022.