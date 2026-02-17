Publicidad

Espectáculos

Emily Cinnamon, hija de Saúl 'Canelo' Álvarez, debuta en New York Fashion Week

La colección ‘Morelia’, para la que desfiló Emily Cinnamon, fue creada por el diseñador Alonso Máximo está inspirada en su perrita de raza schnauzer.
mar 17 febrero 2026 01:24 PM
Emily Cinnamon (Instagram)

Emily Cinnamon , la hija de Saúl 'Canelo' Álvarez, sigue desarrollando su carrera como modelo y ahora fue la encargada de cerrar el desfile del diseñador Alonso Máximo, en New York Fashion Week.

De acuerdo con la visión del mexicano, la colección titulada ‘Morelia’, es una propuesta profundamente personal e inspirada en su propia memoria emocional con diseños creados desde el corazón.

Emily Cinnamon debuta en New York Fashion Week

Emily Cinnamon lució un vestido de la colección 'Morelia', inspirada en la perrita del diseñador de raza schnauzer con un “espíritu inquebrantable, profunda inteligencia y serena fortaleza", explicó el diseñador Alonso Máximo en su cuenta de Instagram.

Emily Cinnamon y el diseñador Alonso Máximo (Getty Images)

"Durante diez años, fue más que una compañera. Fue presencia. Fue lealtad sin distancia. Amor incondicional. Testigo silencioso de los viajes de la vida", agregó el artista.

Sobre los colores que se aprecian en el vestido, el diseñador explicó su significado: “Amarillo, la primera chispa de la vida. Oro, lealtad y eternidad. Fucsia, carácter intrépido. Rojo, amor profundo e incondicional. Verde, viaje y crecimiento. Negro, memoria, reverencia y elegancia. Naranja, transformación y renovación. Y el blanco del fondo es la pureza, así como el espacio sagrado en el que vivirá su recuerdo”.

Tras el desfile, Emily aprovechó para visitar algunos lugares de Nueva York en esta época de invierno como visitó la zona cero, la estatua de la Libertad y otros puntos turísticos como The Vessel.

El debut de Emily Cinnamon como modelo

Emily Cinnamon , la hija mayor de Saúl 'Canelo' Álvarez, debutó como modelo a los 15 años durante una pasarela como parte de los festejos de los 200 años de la fundación del estado de Jalisco.

Canelo Álvarez y su hija Emily Cinnamon. (Instagram)

En ese momento, la joven lució un vestido de la diseñadora Carolina Vázquez, en color dorado con negro.

Emily Cinnamon (Instagram)

“Fue algo espontáneo, mi mamá me dijo: ‘me están hablando para que representes el vestido de 200 años de Jalisco’, y lo primero que se me vino a la mente fue que mi papá hizo la pelea de los 200 años de Jalisco y pues de otra forma, que no es relacionada con el deporte, estoy representando al estado de Jalisco”, contó en ese entonces Emily en una entrevista para Ventaneando.

Emily se ha destacado por su pasión por la equitación, pero en lo súltmos años también se ha interesado por otras areas como el modelaje.

