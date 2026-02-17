Emily Cinnamon, hija de Saúl 'Canelo' Álvarez, debuta en New York Fashion Week

Emily Cinnamon debuta en New York Fashion Week

Emily Cinnamon lució un vestido de la colección 'Morelia', inspirada en la perrita del diseñador de raza schnauzer con un “espíritu inquebrantable, profunda inteligencia y serena fortaleza", explicó el diseñador Alonso Máximo en su cuenta de Instagram.

Emily Cinnamon y el diseñador Alonso Máximo (Getty Images)

"Durante diez años, fue más que una compañera. Fue presencia. Fue lealtad sin distancia. Amor incondicional. Testigo silencioso de los viajes de la vida", agregó el artista.

Sobre los colores que se aprecian en el vestido, el diseñador explicó su significado: “Amarillo, la primera chispa de la vida. Oro, lealtad y eternidad. Fucsia, carácter intrépido. Rojo, amor profundo e incondicional. Verde, viaje y crecimiento. Negro, memoria, reverencia y elegancia. Naranja, transformación y renovación. Y el blanco del fondo es la pureza, así como el espacio sagrado en el que vivirá su recuerdo”.

Tras el desfile, Emily aprovechó para visitar algunos lugares de Nueva York en esta época de invierno como visitó la zona cero, la estatua de la Libertad y otros puntos turísticos como The Vessel.