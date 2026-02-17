Carlos Rivera habla como nunca de su vida familiar junto a Cynthia Rodríguez

El próximo verano será especialmente significativo para Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, ya que celebrarán su cuarto aniversario de bodas al mismo tiempo que su hijo León cumplirá tres años de edad.
Fiel a la discreción que ha caracterizado su relación desde el inicio, el cantante rara vez comparte detalles íntimos de su vida personal, sin embargo, sorprendió al aparecer en el podcast La magia del caos, de Aislinn Derbez, donde habló abiertamente sobre su dinámica familiar.
Carlos Rivera habla de su vida familiar
Durante la plática,Carlos Riverareflexionó sobre cómo la paternidad ha transformado sus prioridades y como entre él y Cynthia Rodríguez planificaron su paternidad, para poder disfrutar al máximo de la crianza de León.
"Llegó en un momento ideal, donde ya habíamos cumplido muchos sueños, porque sí te cambian las prioridades, hoy yo estoy revisando que no me tarde más de una semana fuera de casa, porque ya quiero regresar", compartió.
Aunque cada uno sigue desarrollándose profesionalmente, siempre procuran pasar el mayor tiempo posible en familia: "Nos damos nuestras escapadas los tres, mi bebé ama mucho cuando estamos los tres, entonces tratamos de estar la mayor cantidad del tiempo juntos".
El cantante aseguró que tener un hijo era un sueño que la pareja tenía en común y ahora que es una realidad están disfrutando de cada etapa del niño: "En nuestro caso fue de una manera muy hermosa, porque disfrutamos mucho ser papás", confesó.
Carlos Rivera destaca la labor de Cynthia Rodríguez como mamá
Carlos Rivera destacó el papel fundamental de Cynthia Rodríguez en la crianza de su hijo, reconociendo el esfuerzo y dedicación que pone día a día como mamá: "Aunque tenemos ayuda, ella no permite, a ella le gusta estar ahí, se levanta a las seis de la mañana, que se levanta él, eso es algo que le aplaudo un montón, veo que lo disfruta mucho".
Debido a la entrega con la que Cynthia vive la maternidad, el cantante siempre tuvo claro que serían padres cuando ella así lo decidiera: "La mujer es la que tiene que decir en qué momento hacerlo, es una parte bien dura, yo quería que mi esposa cumpliera sus sueños, que hiciera todo lo que quería hacer antes de que ya decidiéramos ser papás", explicó.
Ahora que ha visto de cerca el incansable trabajo que realizan las mamás en casa, el cantante quiere enseñarle a su hijo León a valorarlas, amarlas y respetarlas: "Ahora que soy papá quiero que él crezca con un sentimiento, primero, de respeto absoluto, porque ahora valoro tanto lo que hace una mamá, es increíble, por todo a lo que renuncias", aseguró.
Aunque su hijo llegó en el mejor momento de su vida, Carlos sabía que la partenidad representaría un reto que lo obligaría a encontrar un equilibrio entre su carrera y su nueva faceta como hombre de familia.
"Lo más retador para mí era el tiempo, pero creo que desde el principio lo calculé. Cuando llega a pasar mucho tiempo de gira, ellos me alcanzan a dónde esté, ya tenemos esa dinámica y eso hace que pueda estar la mayor parte del tiempo con él", recalcó.