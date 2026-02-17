Carlos Rivera habla como nunca de su vida familiar junto a Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera destaca la labor de Cynthia Rodríguez como mamá

Carlos Rivera destacó el papel fundamental de Cynthia Rodríguez en la crianza de su hijo, reconociendo el esfuerzo y dedicación que pone día a día como mamá: "Aunque tenemos ayuda, ella no permite, a ella le gusta estar ahí, se levanta a las seis de la mañana, que se levanta él, eso es algo que le aplaudo un montón, veo que lo disfruta mucho".

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez (Instagram)

Debido a la entrega con la que Cynthia vive la maternidad, el cantante siempre tuvo claro que serían padres cuando ella así lo decidiera: "La mujer es la que tiene que decir en qué momento hacerlo, es una parte bien dura, yo quería que mi esposa cumpliera sus sueños, que hiciera todo lo que quería hacer antes de que ya decidiéramos ser papás", explicó.

Ahora que ha visto de cerca el incansable trabajo que realizan las mamás en casa, el cantante quiere enseñarle a su hijo León a valorarlas, amarlas y respetarlas: "Ahora que soy papá quiero que él crezca con un sentimiento, primero, de respeto absoluto, porque ahora valoro tanto lo que hace una mamá, es increíble, por todo a lo que renuncias", aseguró.

Carlos Rivera y su hijo León. (YouTube)

Aunque su hijo llegó en el mejor momento de su vida, Carlos sabía que la partenidad representaría un reto que lo obligaría a encontrar un equilibrio entre su carrera y su nueva faceta como hombre de familia.

"Lo más retador para mí era el tiempo, pero creo que desde el principio lo calculé. Cuando llega a pasar mucho tiempo de gira, ellos me alcanzan a dónde esté, ya tenemos esa dinámica y eso hace que pueda estar la mayor parte del tiempo con él", recalcó.