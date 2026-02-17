Aseguran que Apple, hija de Chris Martin, fue expulsada de Harvard por hacer bullying; ella responde

Este lunes 16 de febrero, Apple habló por primera vez sobre el tema y desmintió los rumores en redes sociales.
Publicidad
Apple Martin desmiente los rumores acerca de su expulsión de Harvard
Apple publicó en Instagram la captura de un comentario en el que se asegura que fue expulsada de la universidad de Harvard por hacer bullying y sobre ella desmintió los rumores.
“Hola. No quería responder, pero esta historia es completamente falsa y se ha salido de control”, escribió Apple Martin a una cuenta no identificada. “Nunca he sido expulsada de ninguna escuela, y mucho menos por acosar a alguien”.
“Entiendo perfectamente que a algunas personas no les agrade y está bien. Internet es un lugar donde la gente puede compartir sus opiniones”, continuó. “Pero este rumor es completamente falso, no soy ese tipo de persona y cualquiera que me conoce de cerca lo sabe ❤️”.
Publicidad
No es la primera vez que Apple Martin es acusada por bullying
En el 2024, Apple Martin enfrentó rumores de bullying durante el baile de las debutantes cuando aparentemente interrumpió la sesión de fotos de otra debutante. Sin embargo, la joven en cuestión, Aliénor Loppin de Montmort, dijo a People en ese momento: “Apple Martin es genuinamente la chica más amable que existe. ¡Realmente no merece nada de lo que está recibiendo!”
“¡Fue la chica más amable no solo conmigo, sino con todas las debutantes!”, añadió.
Publicidad
Apple Martin dice que le gustaría seguir los pasos de su mamá y dedicarse a la actuación.
En una entrevista con la revista Vogue, este febrero, Martin compartió que había cambiado de opinión acerca de sus planes sobre la universidad. Dijo que ya no quiere estudiar derecho y que le gustaría seguir el camino de la actuación como su mamá.
“Estaba en esa fase rebelde de ‘No quiero ser como mis padres'", dijo Apple Martin sobre su deseo de asistir a la facultad de derecho.
“No quiero ser cantante”, explicó, aunque señaló que también le gusta cantar. “Me gusta el teatro musical, pero subir al escenario sola para cantar da muchísimo miedo”.
“Me encanta bailar y me encanta actuar”, continuó. “Mi sueño es actuar”.