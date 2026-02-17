Publicidad

Espectáculos

Aseguran que Apple, hija de Chris Martin, fue expulsada de Harvard por hacer bullying; ella responde

Apple Martin desmiente los rumores sobre ser expulsada de Harvard por bullying.
mar 17 febrero 2026 01:40 PM
Apple Martin

Desde hace varias semanas, circula en redes sociales la versión de que Apple Martin , hija de Chris Martin , cantante de ColdPlay , y la actriz Gwyneth Paltrow, fue expulsada de la universidad de Harvard por hacer bullying a sus compañeros.

Este lunes 16 de febrero, Apple habló por primera vez sobre el tema y desmintió los rumores en redes sociales.

Apple Martin desmiente los rumores acerca de su expulsión de Harvard

Apple publicó en Instagram la captura de un comentario en el que se asegura que fue expulsada de la universidad de Harvard por hacer bullying y sobre ella desmintió los rumores.

“Hola. No quería responder, pero esta historia es completamente falsa y se ha salido de control”, escribió Apple Martin a una cuenta no identificada. “Nunca he sido expulsada de ninguna escuela, y mucho menos por acosar a alguien”.

Historia de Instagram Apple Martin

“Entiendo perfectamente que a algunas personas no les agrade y está bien. Internet es un lugar donde la gente puede compartir sus opiniones”, continuó. “Pero este rumor es completamente falso, no soy ese tipo de persona y cualquiera que me conoce de cerca lo sabe ❤️”.

Chanel : Photocall - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2023
PARIS, FRANCE - JANUARY 24: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Apple Martin attends the Chanel Haute Couture Spring Summer 2023 show as part of Paris Fashion Week on January 24, 2023 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) (Pascal Le Segretain/Getty Images)

No es la primera vez que Apple Martin es acusada por bullying

En el 2024, Apple Martin enfrentó rumores de bullying durante el baile de las debutantes cuando aparentemente interrumpió la sesión de fotos de otra debutante. Sin embargo, la joven en cuestión, Aliénor Loppin de Montmort, dijo a People en ese momento: “Apple Martin es genuinamente la chica más amable que existe. ¡Realmente no merece nada de lo que está recibiendo!”

Apple Martin
Instagram

“¡Fue la chica más amable no solo conmigo, sino con todas las debutantes!”, añadió.

Apple Martin dice que le gustaría seguir los pasos de su mamá y dedicarse a la actuación.

En una entrevista con la revista Vogue, este febrero, Martin compartió que había cambiado de opinión acerca de sus planes sobre la universidad. Dijo que ya no quiere estudiar derecho y que le gustaría seguir el camino de la actuación como su mamá.

A24's "Marty Supreme" New York Premiere
NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 16: (L-R) Apple Martin, Gwyneth Paltrow and Moses Martin attend A24's "Marty Supreme" New York Premiere on December 16, 2025 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images) (Theo Wargo/Getty Images)

“Estaba en esa fase rebelde de ‘No quiero ser como mis padres'", dijo Apple Martin sobre su deseo de asistir a la facultad de derecho.

“No quiero ser cantante”, explicó, aunque señaló que también le gusta cantar. “Me gusta el teatro musical, pero subir al escenario sola para cantar da muchísimo miedo”.

“Me encanta bailar y me encanta actuar”, continuó. “Mi sueño es actuar”.

Apple Martin
Instagram

