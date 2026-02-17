Aseguran que Apple, hija de Chris Martin, fue expulsada de Harvard por hacer bullying; ella responde

Apple Martin desmiente los rumores acerca de su expulsión de Harvard

Apple publicó en Instagram la captura de un comentario en el que se asegura que fue expulsada de la universidad de Harvard por hacer bullying y sobre ella desmintió los rumores.

“Hola. No quería responder, pero esta historia es completamente falsa y se ha salido de control”, escribió Apple Martin a una cuenta no identificada. “Nunca he sido expulsada de ninguna escuela, y mucho menos por acosar a alguien”.

“Entiendo perfectamente que a algunas personas no les agrade y está bien. Internet es un lugar donde la gente puede compartir sus opiniones”, continuó. “Pero este rumor es completamente falso, no soy ese tipo de persona y cualquiera que me conoce de cerca lo sabe ❤️”.