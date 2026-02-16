¿Quién es Christian Lee Hutson? El esposo de Maya Hawke y nuevo yerno de Ethan Hawke y Uma Thurman

La historia de amor entre Christian Lee Hutson y Maya Hawke

Según People, la pareja se conoció mientras Maya grababa música, de hecho, Hutson participó en el último álbum de Hawke en 2024, Chaos Angel. Incluso compartió una fotografía de ambos en su cuenta de Instagram el 14 de febrero de ese año para promocionar la canción homónima del álbum.

Christian Lee Hutson compartió esta fotografía para celebrar su colaboración con Maya Hawke en el álbum de la actriz. (Instagram - @christianleehutson)

Ese mismo año, en julio, Maya compartió una publicación, también en Instagram, donde se veían fotografías de la pareja. En la descripción, anunció el nuevo disco de Hutson, Paradise Pop. 10, donde además Hawke confirmó que ella participó como compositora.

En una entrevista que Maya tuvo en el podcast Zach Zang Show en 2024, reveló que la pareja en realidad llevaba una amistad de cuatro años, es decir desde 2020, y confirmó que comenzaron a andar después de que él produjo su tercer álbum.

Maya y Christian eran amigos antes de ser pareja. (Instagram - @christianleehutson)

En la entrevista, Maya incluso recomendó salir con amigos porque “te conocen, entienden que eres una persona y un ser humano que ha salido con otras personas, que ha salido con ellos, que tiene sentimientos, que eres un humano y no un papel donde pueden proyectar su imagen de novia perfecta”.

Los rumores de compromiso aparecieron en marzo de 2025 cuando en una entrevista que Julie Slater hizo a Hutson, la presentadora mencionó que Christian trabajó con su prometida Maya en su último álbum y él respondió que sí.

En abril, Maya fue vista con un anillo que parecía ser de compromiso, lo cual levantó aún más las sospechas de una posible boda que este 14 de febrero se volvió realidad en una ceremonia que tomó por sorpresa tanto a medios de comunicación como a los fans del músico y la actriz.