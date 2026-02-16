Este 14 de febrero, en pleno San Valentín, Maya Hawke y Christian Lee Hutson se casaron en Nueva York acompañados por invitados como los padres de la actriz, Ethan Hawke y Uma Thurman, así como varios de los compañeros de Maya en Stranger Things como Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y más. ¿Quién es Christian Lee Hutson? Te contamos.
¿Quién es Christian Lee Hutson? El esposo de Maya Hawke y nuevo yerno de Ethan Hawke y Uma Thurman
Maya Hawke y Christian Lee Hutson se casan
El pasado 14 de febrero, los usuarios de redes sociales fueron sorprendidos con fotografías de la boda sorpresa entre Maya Hawke y Christian Lee Hutson. Si bien la pareja había dado pistas de estar comprometidos, no habían revelado información sobre su boda.
La pareja se casó en Nueva York en una ceremonia a la que asistieron los padres de Maya, Ethan Hawke y Uma Thurman, su hermano Levon Roan Thurman-Hawke, así como sus compañeros de Stranger Things, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery.
Maya usó un vestido blanco liso junto a un abrigo oversized de plumas, mientras que su ahora esposo, Christian Lee Hutson, vistió un clásico smoking negro.
¿Quién es Christian Lee Hutson?
El amor entre Christian Lee Hutson y Maya Hawke en realidad nació por su pasión compartida por la música. Christian es un cantante, músico y compositor estadunidense de 35 años que comenzó su carrera como integrante de la banda The Driftwood Singers, que en 2013 se separó.
Desde entonces, inició su carrera como solista y hasta la fecha ha lanzado tres álbumes: Beginners (2020), Quitters (2022) y Paradise Pop. 10 (2024). Además de lanzar música propia, Hutson ha colaborado con otros artistas, entre los más destacados Phoebe Bridgers, quien incluso ayudó a producir la música de Christian y de quien fue telonero en algunos de sus shows de la gira Reunion Tour.
La historia de amor entre Christian Lee Hutson y Maya Hawke
Según People, la pareja se conoció mientras Maya grababa música, de hecho, Hutson participó en el último álbum de Hawke en 2024, Chaos Angel. Incluso compartió una fotografía de ambos en su cuenta de Instagram el 14 de febrero de ese año para promocionar la canción homónima del álbum.
Ese mismo año, en julio, Maya compartió una publicación, también en Instagram, donde se veían fotografías de la pareja. En la descripción, anunció el nuevo disco de Hutson, Paradise Pop. 10, donde además Hawke confirmó que ella participó como compositora.
En una entrevista que Maya tuvo en el podcast Zach Zang Show en 2024, reveló que la pareja en realidad llevaba una amistad de cuatro años, es decir desde 2020, y confirmó que comenzaron a andar después de que él produjo su tercer álbum.
En la entrevista, Maya incluso recomendó salir con amigos porque “te conocen, entienden que eres una persona y un ser humano que ha salido con otras personas, que ha salido con ellos, que tiene sentimientos, que eres un humano y no un papel donde pueden proyectar su imagen de novia perfecta”.
Los rumores de compromiso aparecieron en marzo de 2025 cuando en una entrevista que Julie Slater hizo a Hutson, la presentadora mencionó que Christian trabajó con su prometida Maya en su último álbum y él respondió que sí.
En abril, Maya fue vista con un anillo que parecía ser de compromiso, lo cual levantó aún más las sospechas de una posible boda que este 14 de febrero se volvió realidad en una ceremonia que tomó por sorpresa tanto a medios de comunicación como a los fans del músico y la actriz.