¿Nuevo romance? Erik Rubín es captado con una joven y confirma que 'se están conociendo'

Erik Rubín aclara si ya tiene una nueva pareja

Erik Rubín habló con franqueza sobre su vida sentimental y aclaró que, aunque se está dando la oportunidad de conocer a alguien, por ahora no busca formalizar ni etiquetar la relación; prefiere tomar las cosas con calma antes de iniciar un nuevo romance.

No es la primera vez que Erik Rubín es visto con su posible nueva pareja. (Instagram - @erikrubinoficial)

Los rumores sobre un posible romance surgieron luego de que el artista fue captado llegando al Aeropuerto de Monterrey acompañado de una joven. Ante la pregunta directa sobre si le gustaría compartir detalles de la relación con la joven con la que fue captado expresó: “¿Qué quiero compartir de qué? Estoy enamorado de la vida".

Al ser cuestionado sobre si tenía pareja, Rubín explicó que la relación aún está en una etapa inicial y que no siente la necesidad de etiquetarlo ni apresurarlo, prefiere que todo avance de forma natural y sin presiones.



“No ahorita no. Yo soy muy feliz, no necesito una pareja para ser feliz. Las cosas tienen que madurar, nos estamos conociendo, no tiene por qué haber títulos, no tiene por qué haber presión, tranquilos, si nosotros vamos tranquilos, ustedes más tranquilos”, expresó.