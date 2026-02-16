Han pasado tres años desde que Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación luego de más de dos décadas juntos. Luego de este tiempo de soltería, a principios de 2026, la conductora hizo público su romance con Luis Carlos Origel, lo que ha generó especulaciones sobre la vida amorososa de Erik. Ahora es el cantante quien frenó los rumores y negó estar estrenando pareja: señaló que no tiene una relación formal, pero dejó ver que se encuentra conociendo a una persona.
¿Nuevo romance? Erik Rubín es captado con una joven y confirma que 'se están conociendo'
Erik Rubín aclara si ya tiene una nueva pareja
Erik Rubín habló con franqueza sobre su vida sentimental y aclaró que, aunque se está dando la oportunidad de conocer a alguien, por ahora no busca formalizar ni etiquetar la relación; prefiere tomar las cosas con calma antes de iniciar un nuevo romance.
Los rumores sobre un posible romance surgieron luego de que el artista fue captado llegando al Aeropuerto de Monterrey acompañado de una joven. Ante la pregunta directa sobre si le gustaría compartir detalles de la relación con la joven con la que fue captado expresó: “¿Qué quiero compartir de qué? Estoy enamorado de la vida".
Al ser cuestionado sobre si tenía pareja, Rubín explicó que la relación aún está en una etapa inicial y que no siente la necesidad de etiquetarlo ni apresurarlo, prefiere que todo avance de forma natural y sin presiones.
“No ahorita no. Yo soy muy feliz, no necesito una pareja para ser feliz. Las cosas tienen que madurar, nos estamos conociendo, no tiene por qué haber títulos, no tiene por qué haber presión, tranquilos, si nosotros vamos tranquilos, ustedes más tranquilos”, expresó.
Erik Rubín habla del noviazgo de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel
Erik Rubín también habló del nuevo romance de su exesposa, Andrea Legarreta , y negó que exista algún conflicto entre ellos. El cantante dijo alegrarse por la felicidad de la conductora y destacó que mantienen una relación cordial con el fin de preservar la dinámica familiar por sus hijas, Mía y Nina.
“Ella es mi familia, la amo profundamente, quiero lo mejor para ella, me encanta verla feliz, nos vemos diario. Nuestra dinámica de familia no termina, incluso se fortalece de otras formas y me encanta verla feliz y contenta”, declaró.
Además, destacó que mantiene una buena relación con Luis Carlos Origel, la nueva pareja de la conductora de Hoy: “Él es un gran tipo, lo quiero mucho, es un gran amigo, que mejor que sea alguien así que, además, nos conocemos todos tan bien. La veo muy contenta, me da mucho gusto por ella”, agregó el cantante.
Fue hace poco más de un mes que Andrea Legarrera confirmó su noviazgo con el entrenador y confesó estar muy ilusionada con esta nueva oportunidad en el amor, la primera tras su separación de Erik Rubín.