BTS en cines: Toda la información sobre los conciertos que se proyectarán en salas

Después de casi de cuatro años de pausa como grupo completo, el regreso de BTS se ha convertido en uno de los acontecimientos más esperados dentro de la industria musical global. Su retorno no solo marca un momento clave para ARMY (fans del grupo), sino también una nueva etapa en la carrera del grupo, que ha apostado por ampliar la manera en la que conecta con su público.

Desde el anuncio de su comeback y el estreno de un nuevo documental en Netflix , hasta una gira mundial que contempla presentaciones en 34 ciudades, BTS ha dejado claro que su regreso será a gran escala. A esto se suma ahora una experiencia distinta para los fans: la proyección de algunos conciertos del tour Arirang en salas de cine, permitiendo que más personas vivan el espectáculo en pantalla grande, incluso si no pueden asistir a los shows en vivo.