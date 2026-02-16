Harry Styles confiesa los retos de convertirse en solista tras el éxito de One Direction

Con el lanzamiento de un nuevo álbum y una gira mundial en puerta, Harry Styles sigue posicionándose como uno de los artistas más relevantes de la industria musical. Una parte clave de esa identidad artística se construyó durante su etapa en One Direction, un periodo que marcó profundamente su carrera y su vida personal.
Recientemente, en una entrevista con Harry Lambert, publicada en The Sunday Times Magazine, el cantante confesó las dificultades que enfrentó en el periodo de transición entre ser un integrante de una de las boybands más famosas, a ser un solista en busca de su propio legado.
Publicidad
¿Cómo se sintió Harry Styles tras la separación de One Direction?
Al ser cuestionado sobre su sentir después de la separación del grupo, Styles explicó que formar parte de una banda le permitía pasar más desapercibido y de cierta manera compartir las responsabilidades en el escenario. “Cuando estás en una banda con cuatro personas más, hay mucho espacio para esconderse”, confesó.
Ese cambio se volvió evidente cuando comenzó a presentarse solo sobre el escenario. “Las primeras veces en el escenario pensaba: ‘¿Qué hago con mis manos?’”, recordó el cantante, evidenciando la inseguridad que acompañó sus primeros pasos como solista.
Styles también habló sobre el impacto emocional de esa transición: “Pero también me sentí muy solo de repente”. Aunque reconoció que tuvo la fortuna de contar con el interés del público desde los primeros momentos de su carrera, admitió que se impuso una fuerte presión personal. “Me presioné mucho, queriendo que fuera correcto”, señaló.
Además, el artista explicó que durante la creación de su álbum debut homónimo en 2017 atravesó dudas importantes, pues buscaba definir su sonido propio sin decepcionar a quienes confiaban en él desde sus inicios.
Publicidad
El descanso de Harry Styles
Otro punto clave de la entrevista fue el periodo de pausa que tomó tras finalizar su gira Love On Tour en 2023. Styles confesó que, aunque al inicio le parecía una locura, pronto entendió que era necesario. “Era hora de parar un rato y prestar atención a otros aspectos de mi vida”, afirmó.
Durante ese descanso, el intérprete de As It Was pasó una temporada en Italia, un país que recuerda con cariño y describe como fundamental para aprender a vivir con mayor calma. Roma, en particular, le enseñó a desacelerar después de tener una rutina intensa como estrella de pop desde el 2010. “Comprendí el placer de simplemente disfrutar el momento. Los romanos son los mejores en eso”, comentó.
Styles destacó que esos dos años de pausa fueron determinantes para su proceso creativo. “Vivir mi vida de una manera que me permitiera realmente apreciarme a mí mismo, lejos de este mundo, ha sido muy poderoso para mí”, explicó. "Sin duda, eso ha influido en el trabajo que estoy haciendo ahora, porque surgió de una libertad absoluta".
Con fecha de lanzamiento programada para el 6 de marzo, Kiss All The Time. Disco, Occasionally marcará una nueva etapa en la carrera del cantante. De acuerdo con las declaraciones, el proyecto refleja una versión más libre y consciente de sí mismo, resultado de años de reflexión, descanso y crecimiento personal que influyeron directamente en su proceso creativo.