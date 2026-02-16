Harry Styles confiesa los retos de convertirse en solista tras el éxito de One Direction

¿Cómo se sintió Harry Styles tras la separación de One Direction?

Al ser cuestionado sobre su sentir después de la separación del grupo, Styles explicó que formar parte de una banda le permitía pasar más desapercibido y de cierta manera compartir las responsabilidades en el escenario. “Cuando estás en una banda con cuatro personas más, hay mucho espacio para esconderse”, confesó.

Ese cambio se volvió evidente cuando comenzó a presentarse solo sobre el escenario. “Las primeras veces en el escenario pensaba: ‘¿Qué hago con mis manos?’”, recordó el cantante, evidenciando la inseguridad que acompañó sus primeros pasos como solista.

A pesar de los miedos y las dudas, Harry Styles tuvo un debut en solitario exitoso. (Getty Images)

Styles también habló sobre el impacto emocional de esa transición: “Pero también me sentí muy solo de repente”. Aunque reconoció que tuvo la fortuna de contar con el interés del público desde los primeros momentos de su carrera, admitió que se impuso una fuerte presión personal. “Me presioné mucho, queriendo que fuera correcto”, señaló.

Además, el artista explicó que durante la creación de su álbum debut homónimo en 2017 atravesó dudas importantes, pues buscaba definir su sonido propio sin decepcionar a quienes confiaban en él desde sus inicios.