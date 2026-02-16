Cynthia Erivo responde a rumores de romance con Ariana Grande tras ‘Wicked’

La química entre Cynthia Erivo y Ariana Grande traspasó la pantalla y desató especulaciones de romance tras la promoción de Wicked. Con el fin de acabar con los rumores de un supuesto romance, la actriz británica detalló la naturaleza de su relación con su coprotagonista.
Cynthia Erivo aclara su relación con Ariana Grande
Cynthia Erivo y Ariana Grande protagonizaron de la versión cinematográfica del musical de Broadway, Wicked, sin embargo, su cercanía no pasó desapercibida durante la gira promocional, lo que llevó a algunos fans a especular sobre un posible romance, algo que la actriz británica calificó como “una extraña fascinación” en una entrevista publicada por The Stylist.
“La gente pensaba que estábamos fingiendo frente a las cámaras o que éramos amantes”, declaró Erivo antes de criticar que el público no esté acostumbrado a ver amistades femeninas “profundas y reales”.
“No estamos acostumbrados a verlo en cámara, delante de la gente”, expresó durante la entrevista. “Una relación donde las personas están conectadas a veces simplemente les incomoda, no nos enseñan que esas relaciones son buenas para nosotros”, agregó.
Ariana Grande explica su contacto físico con Cynthia Erivo
Por su parte y durante su aparición en el podcast Good Hang de Amy Poehler en noviembre pasado, Ariana Grande explicó por qué a ambas les gusta tener contacto físico. La intérprete de "Thank U, Next" aseguró que opta por "canalizar mucha energía a través de sus manos".
La cantante confesó que ella siempre está sosteniendo una mano, apretando o tratando de alcanzar algo, generalmente con quien esté cerca de ella. Sus muestras de afecto físico, agregó, tienen como objetivo “canalizar apoyo y energía” hacia sus seres queridos.
Además, dijo que ellas están haciendo un esfuerzo por mantener su estrecha amistad luego de concluir la filiación de Wicked: For good: “Ambas estamos muy ocupadas, pero hacemos todo lo posible para mantenernos conectadas de esa manera y cuidarnos una a la otra para honrar el proyecto tanto como sea humanamente posible”.
Actualmente, Ariana Grande tiene una relación sentimental con su coprotagonista de Wicked, Ethan Slater; por su parte, Cynthia Erivo mantiene, desde hace varios años, un sólido romance con la guionista y productora estadounidense Lena Waithe.