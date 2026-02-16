Cynthia Erivo responde a rumores de romance con Ariana Grande tras ‘Wicked’

Cynthia Erivo aclara su relación con Ariana Grande

Cynthia Erivo y Ariana Grande protagonizaron de la versión cinematográfica del musical de Broadway, Wicked, sin embargo, su cercanía no pasó desapercibida durante la gira promocional, lo que llevó a algunos fans a especular sobre un posible romance, algo que la actriz británica calificó como “una extraña fascinación” en una entrevista publicada por The Stylist.

Cynthia Erivo y Ariana Grande (Getty Images)

“La gente pensaba que estábamos fingiendo frente a las cámaras o que éramos amantes”, declaró Erivo antes de criticar que el público no esté acostumbrado a ver amistades femeninas “profundas y reales”.

“No estamos acostumbrados a verlo en cámara, delante de la gente”, expresó durante la entrevista. “Una relación donde las personas están conectadas a veces simplemente les incomoda, no nos enseñan que esas relaciones son buenas para nosotros”, agregó.