Jessica Alba es cuestionada por aparecer en La Casita tras polémicas declaraciones sobre su identidad latina

¿Por qué critican a Jessica Alba?

Durante el ascenso de su carrera en Hollywood, con películas como Sin City o Los 4 Fantásticos, Jessica Alba concedió una entrevista en 2005 en la que afirmó: “No me gusta que me llamen latina porque soy mucho más que eso. Estoy orgullosa de mis raíces, pero quiero ser reconocida alrededor del mundo por ser quien soy, no solo por eso".

Estas declaraciones han resurgido recientemente y han provocado críticas hacia su presencia en el medio tiempo del Super Bowl, un espacio que celebró el orgullo latino y la identidad cultural. Para algunos usuarios, existe una contradicción entre aquel comentario y su participación en el espectáculo encabezado por Bad Bunny.

Jessica Alba junto a los otros famosos que estuvieron en La Casita: Karol G, Young Miko y Pedro Pascal. (Instagram/@jessicaalba)

Tras el evento, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un video en el que elogió el trabajo del cantante puertorriqueño y el mensaje que llevó al escenario:

"Verlo honrar la diversidad de nuestra comunidad me dio escalofríos y fue muy emotivo. Algunos de los momentos más significativos no necesitan explicación ni traducción; simplemente se sienten. Para mí, ayer fue alegría: vivirla plenamente. Porque cuando se honra la cultura en lugar de borrarla, cuando se ve a las personas en lugar de marginarlas, nos convertimos en uno.”

Este mensaje avivó el debate, y algunos usuarios señalaron una incongruencia entre sus palabras actuales y sus declaraciones pasadas.