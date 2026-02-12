Jessica Alba es cuestionada por aparecer en La Casita tras polémicas declaraciones sobre su identidad latina

El show de medio tiempo del Super Bowl LX sigue siendo tema de conversación tanto por el espectáculo en sí, como por el mensaje que Bad Bunny transmitió en uno de los escenarios más grandes del mundo.
Uno de los elementos más comentados fue "La Casita", un espacio donde aparecieron distintas figuras públicas, entre ellas Jessica Alba. Sin embargo, en los últimos días algunos usuarios en redes sociales comenzaron a criticar a la actriz por declaraciones que hizo en el pasado, en las que expresó que no le gustaba que la llamaran latina.
¿Por qué critican a Jessica Alba?
Durante el ascenso de su carrera en Hollywood, con películas como Sin City o Los 4 Fantásticos, Jessica Alba concedió una entrevista en 2005 en la que afirmó: “No me gusta que me llamen latina porque soy mucho más que eso. Estoy orgullosa de mis raíces, pero quiero ser reconocida alrededor del mundo por ser quien soy, no solo por eso".
Estas declaraciones han resurgido recientemente y han provocado críticas hacia su presencia en el medio tiempo del Super Bowl, un espacio que celebró el orgullo latino y la identidad cultural. Para algunos usuarios, existe una contradicción entre aquel comentario y su participación en el espectáculo encabezado por Bad Bunny.
Tras el evento, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un video en el que elogió el trabajo del cantante puertorriqueño y el mensaje que llevó al escenario:
"Verlo honrar la diversidad de nuestra comunidad me dio escalofríos y fue muy emotivo. Algunos de los momentos más significativos no necesitan explicación ni traducción; simplemente se sienten. Para mí, ayer fue alegría: vivirla plenamente. Porque cuando se honra la cultura en lugar de borrarla, cuando se ve a las personas en lugar de marginarlas, nos convertimos en uno.”
Este mensaje avivó el debate, y algunos usuarios señalaron una incongruencia entre sus palabras actuales y sus declaraciones pasadas.
Otras declaraciones de Jessica Alba sobre sus raíces latinas
A pesar de las críticas, otros usuarios han salido en defensa de la actriz, argumentando que esa declaración fue en 2005 y está sacada de contexto. Señalan que, en años posteriores, Alba ha hablado abiertamente sobre sus raíces y las dificultades que enfrentó en la industria por su origen.
En una entrevista con Pop Sugar, Alba mencionó que en Hollywood le decían: “'No eres lo suficientemente latina para interpretar a una latina, ni lo suficientemente caucásica para interpretar a la protagonista, así que serás la exótica".
Asimismo, en una entrevista de 2014 para Glamour, le preguntaron sobre la importancia de sus raíces en su identidad, a lo que ella responde: “Siempre me he sentido más cerca de ser latina que de cualquier otra cosa porque crecí con la familia de mi padre, que es mexicoamericana. Nunca me identifiqué de otra manera".
Mientras las opiniones en redes sociales siguen divididas, algunos usuarios han señalado que la discusión no debería centrarse en medir qué tan “latina” es una persona, sino en el contexto y el mensaje general del espectáculo. En ese sentido, también se ha recordado que "La Casita" incluyó a distintas figuras públicas, latinas y no latinas, como parte de una puesta en escena más amplia dentro del show de medio tiempo del Super Bowl LX.