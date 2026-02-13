¿Fátima Bosch renunciará a la corona de Miss Universo? Esta es la verdad

Posterior a su coronación como Miss Universo 2025, Fátima Bosch se ha enfrentado a cuestionamientos sobre la legitimidad de su título. Sin embargo, éstos no la han detenido y ha seguido trabajando en las causas que mueven su reinado.
En días recientes, Fátima acabó con los rumores que han estado circulando acerca de una supuesta renuncia a su título: aseguró que nada ni nadie la hará renunciar.
¿Cómo Fátima Bosch desmintió los rumores sobre su renuncia?
El pasado 11 de febrero de este año, a través de su cuenta de Instagram, desmintió los rumores acerca de su posible renuncia como Miss Universo 2025. Fue en sus historias que subió un screenshot que mostraba un artículo acerca de su supuesta renuncia, éste señalaba que las especulaciones se dieron por una publicación que ella misma hizo tiempo atrás con la frase “No aguanto más” y que borró casi inmediatamente.
El artículo incluía la inexistente publicación con el título “¿Será que Fátima renuncia a su título de Miss Universo 2025?”.
Fátima tomó el malentendido con humor: “Jajaja, oigan, no crean todas las fakes news que la gente se inventa”, dijo a sus seguidores a través de su cuenta y detalló que no podía estar más feliz de llevar la corona.
“Yo estoy súper feliz chambeando, tienen Miss Universe para todo el año, ¡no se preocupen!”, agregó en su mensaje.
No es la primera vez que Fátima sale a desmentir falsos rumores sobre su reinado
El año pasado, tras su triunfo, Fátima desmintió los rumores acerca de dejar el título tras la polémica del supuesto fraude y los rumores de haber comprado la corona. “Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y esta banda”, dijo en Hoy Día (Telemundo).
“La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero, lo repito, verdad sólo hay una y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso que todas mis compañeras. Pasamos exactamente las mismas pruebas y gané. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?”, comentó
“Cuando hay una verdad certera no es necesario estar defendiéndose constantemente. Sin embargo, al tener una voz, también es importante usarla. Aprovecho este espacio para decir que muchas personas saben que todo lo que se ha dicho sobre mí es completamente falso”, expresó la mexicana tras su llegada a Nueva York como Miss Universe. “Mi triunfo desató polémica, pero cuando alguien rompe moldes y estereotipos, como lo está haciendo hoy Miss Universo, eso suele incomodar… imagínate que la mujer que nos represente un año, que representa las causas sociales, sólo hable de 3 minutos de un performance”, agregó.