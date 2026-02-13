¿Fátima Bosch renunciará a la corona de Miss Universo? Esta es la verdad

¿Cómo Fátima Bosch desmintió los rumores sobre su renuncia?

El pasado 11 de febrero de este año, a través de su cuenta de Instagram, desmintió los rumores acerca de su posible renuncia como Miss Universo 2025. Fue en sus historias que subió un screenshot que mostraba un artículo acerca de su supuesta renuncia, éste señalaba que las especulaciones se dieron por una publicación que ella misma hizo tiempo atrás con la frase “No aguanto más” y que borró casi inmediatamente.

El artículo incluía la inexistente publicación con el título “¿Será que Fátima renuncia a su título de Miss Universo 2025?”.

Instagram

Fátima tomó el malentendido con humor: “Jajaja, oigan, no crean todas las fakes news que la gente se inventa”, dijo a sus seguidores a través de su cuenta y detalló que no podía estar más feliz de llevar la corona.

Fátima Bosch (Fotos: Anylú Hijosa-Peña / Locación: Casa Rosa Polanco y Showroom Diámetro / Make up: Mariana González / Hair stylist: Kariana Martínez para HOT TOOLS LATAM / Chamarra Amiri, vestido Zadig&Voltaire, botas Montserrat Messeguer, joyería Swarovski.)

“Yo estoy súper feliz chambeando, tienen Miss Universe para todo el año, ¡no se preocupen!”, agregó en su mensaje.