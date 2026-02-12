James Van Der Beek: El elenco de ‘Dawson's Creek’ reacciona a su lamentable muerte
A través de sus redes sociales, varios actores que formaron parte del elenco de la exitosa serie ‘Dawson's Creek’ lamentaron la muerte James Van Der Beek y lo recordaron con mensajes llenos de admiración y respeto.
El elenco de Dawson's Creek reaccionó a la muerte de James Van Der Beek, quien falleció el 11 de febrero a los 48 años tras una intensa lucha contra un cáncer colorrectal en etapa 3. El actor es reconocido por su interpretación del protagonista, Dawson Leery, durante las seis temporadas del drama adolescente que se transmitió entre 1998 y 2003.
Asimismo, Katie Holmes y Joshua Jackson interpretaron a los mejores amigos de Dawson, Joey Potter y Pacey Witter, respectivamente, mientras que Michelle Williams dio vida a Jen Lindley, la vecina de al lado en la serie que después se une al grupo.
Katie Holmes se despide de James Van Der Beek
Katie Holmes compartió un conmovedor mensaje en honor a su excompañero en la serie Dawson's Creek,James Van Der Beek: "Con gran pesar, logré algunas palabras. Esto es mucho para procesar. Estoy muy agradecida de haber compartido parte de la historia de James. Es muy querido. Kimberly, te queremos y siempre estaremos aquí para ti y tus hermosos hijos", escribió.
Junto a su publicación en Instagram, la actriz compartió la foto de una carta escrita a mano en la que empezó agradeciendo al actor por las experiencias compartidas.
“James: Gracias. Compartir espacio con tu imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en la tierra de la fantasía y confiar en que los corazones de cada uno están seguros al expresarse”, escribió Holmes.
“Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor: aventuras de una juventud única. Valentía. Compasión. Altruismo. Fuerza. Aprecio por la vida y las acciones emprendidas para vivirla con la integridad de que la vida es arte: crear un hermoso matrimonio, seis hijos amorosos: la travesía de un héroe”, agregó Holmes.
Finalmente lamentó la muerte del actor y le envió un mensaje de apoyo a su familia: “Lamento esta pérdida con el corazón aferrado a la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por su huella en ella”, aseguró la actriz. “Para Kimberly y los niños, estamos aquí para ustedes siempre. Y siempre estaremos ahí para llenarlos de amor y compasión", concluyó Holmes.
Elenco de Dawson's Creek reaccionó a la muerte de James Van Der Beek
Kerr Smith, quien interpretó a Jack McPhee en la serie, fue otro de los actores que se pronunció tras darse a conocer la muerte Van Der Beek: “Estoy muy agradecido por poder llamar hermano a James. Lo extrañaré muchísimo. Descansa en paz”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.
Busy Philipps, quien se sumó al elenco de Dawson's Creek como Audrey Liddell en la quinta en 2001, también recurrió a las redes sociales para recordar a la protagonista. Además de trabajar juntos en la serie, la pareja coincidió durante el estreno de la segunda temporada de “Don't Trust the B—- in Apartment 23”.
“Hoy siento un profundo dolor por todos nosotros… por cada persona que conoció y amó a James. Pero estoy profundamente destrozada por su increíble esposa, Kimberly, y sus seis maravillosos hijos”, escribió Philipps en Instagram. “James Van Der Beek era único y lo extrañaremos por siempre. No sé qué más decir. Estoy muy triste. Era mi amigo, lo quería mucho y estoy muy agradecida por nuestra amistad durante todos estos años”, agregó junto a un álbum de fotos de ella y Van Der Beek.
La actriz Mary-Margaret Humes, quien interpretó a la mamá de Dawson, resaltó la fuerza y dignidad con la que el actor enfrentó su diagnóstico de cáncer: “Rara vez me quedo sin palabras… hoy sería la excepción. James, mi valiente guerrero, luchaste una dura batalla contra todo pronóstico con una fuerza y dignidad”, escribió junto a dos fotos de ellos juntos.
“Siempre te querré y admiraré por eso. Nuestras últimas conversaciones, hace apenas unos días, permanecerán en mi corazón para siempre. A nuestra extensa familia de amigos de Dawson's Creek. Por favor, respeten nuestros silencios en este momento, ya que la bella Kimberly y su familia han pedido tranquilidad por ahora”, finalizó.
Kevin Williamson, el creador de Dawson's Creek también se dirigió a seguidores: “Hoy, varias veces, con el corazón, he intentado encontrar las palabras para expresar la hermosa brillantez de James y lo que su presencia ha significado en mi vida. Pero me he quedado sin palabras. Tendré que confiar en que algún día las encontraré”.
Chad Michael Murray, quien interpretó a Charlie Todd durante 12 episodios de la quinta temporada, comentó la publicación de la esposa de la James, Kimberly Van Der Beek, en la que dio la noticia de la muerte del actor: "Les envío mucho amor y luz a su hermosa familia. James era un gigante. Sentimos muchísimo lo que están pasando. Sus palabras, su arte y su humanidad nos inspiraron a todos; nos inspiró a ser mejores en todos los sentidos. Que Dios los bendiga".