James Van Der Beek: El elenco de ‘Dawson's Creek’ reacciona a su lamentable muerte

Elenco de Dawson's Creek reaccionó a la muerte de James Van Der Beek

Kerr Smith, quien interpretó a Jack McPhee en la serie, fue otro de los actores que se pronunció tras darse a conocer la muerte Van Der Beek: “Estoy muy agradecido por poder llamar hermano a James. Lo extrañaré muchísimo. Descansa en paz”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

James Van Der Beek y Kerr Smith (Instagram)

Busy Philipps, quien se sumó al elenco de Dawson's Creek como Audrey Liddell en la quinta en 2001, también recurrió a las redes sociales para recordar a la protagonista. Además de trabajar juntos en la serie, la pareja coincidió durante el estreno de la segunda temporada de “Don't Trust the B—- in Apartment 23”.

“Hoy siento un profundo dolor por todos nosotros… por cada persona que conoció y amó a James. Pero estoy profundamente destrozada por su increíble esposa, Kimberly, y sus seis maravillosos hijos”, escribió Philipps en Instagram. “James Van Der Beek era único y lo extrañaremos por siempre. No sé qué más decir. Estoy muy triste. Era mi amigo, lo quería mucho y estoy muy agradecida por nuestra amistad durante todos estos años”, agregó junto a un álbum de fotos de ella y Van Der Beek.

James Van Der Beek y Busy Philipps (Instagram)

La actriz Mary-Margaret Humes, quien interpretó a la mamá de Dawson, resaltó la fuerza y dignidad con la que el actor enfrentó su diagnóstico de cáncer: “Rara vez me quedo sin palabras… hoy sería la excepción. James, mi valiente guerrero, luchaste una dura batalla contra todo pronóstico con una fuerza y ​​dignidad”, escribió junto a dos fotos de ellos juntos.

“Siempre te querré y admiraré por eso. Nuestras últimas conversaciones, hace apenas unos días, permanecerán en mi corazón para siempre. A nuestra extensa familia de amigos de Dawson's Creek. Por favor, respeten nuestros silencios en este momento, ya que la bella Kimberly y su familia han pedido tranquilidad por ahora”, finalizó.

James Van Der Beek y Mary-Margaret Humes (Instagram)

Kevin Williamson, el creador de Dawson's Creek también se dirigió a seguidores: “Hoy, varias veces, con el corazón, he intentado encontrar las palabras para expresar la hermosa brillantez de James y lo que su presencia ha significado en mi vida. Pero me he quedado sin palabras. Tendré que confiar en que algún día las encontraré”.

Chad Michael Murray, quien interpretó a Charlie Todd durante 12 episodios de la quinta temporada, comentó la publicación de la esposa de la James, Kimberly Van Der Beek, en la que dio la noticia de la muerte del actor: "Les envío mucho amor y luz a su hermosa familia. James era un gigante. Sentimos muchísimo lo que están pasando. Sus palabras, su arte y su humanidad nos inspiraron a todos; nos inspiró a ser mejores en todos los sentidos. Que Dios los bendiga".