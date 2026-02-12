El protagonista de Dawson’s Creek, James Van Der Beek , falleció el 11 de febrero de 2026 a los 48 años tras una prolongada lucha contra el cáncer colorrectal, y sus amigos más cercanos han compartido imágenes de sus últimos días rodeado de cariño y momentos de tranquilidad
Emotivas fotos revelan los últimos días de James Van Der Beek antes de su muerte
Las fotografías que se compartieron a través de redes sociales muestran a Van Der Beek en compañía de sus seres queridos, en momentos emotivos.
En una de las imágenes más comentadas, el actor aparece en una silla de ruedas observando un atardecer junto a la ex luchadora Stacy Keibler, quien compartió un texto conmovedor sobre su experiencia a su lado. Keibler destacó que pasar esos días con él fue “un verdadero regalo de Dios” y reflexionó sobre la importancia de vivir cada momento y confiar en el plan divino.
Otra de sus amigas cercanas, la diseñadora Erin Fetherston, también compartió fotografías y palabras de afecto. En una de ellas, Van Der Beek aparece recostado, mientras Fetherston sostenía su mano, describiéndolo como “hermano” y resaltando la amistad profunda que los unía.
El actor, recordado mundialmente por dar vida a Dawson Leery en la icónica serie juvenil de los años 90, enfrentó su enfermedad con dignidad y serenidad hasta el final. Su familia confirmó que falleció pacíficamente y que vivió sus últimos días con "coraje, fe y gracia".
James Van Der Beek deja atrás a su esposa, Kimberly, y a sus seis hijos, quienes han recibido muestras de cariño y apoyo desde que se conoció la noticia de su fallecimiento.
La lucha de James Van Der Beek contra el cáncer
James Van Der Beek reveló públicamente su diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa 3 en noviembre de 2024, aunque había sido detectado inicialmente tras una colonoscopia en agosto de 2023 cuando tenía 46 años.
En un emotivo mensaje en redes sociales, el actor explicó que había estado manejando la noticia “en privado” con el apoyo de su familia antes de decidir compartirlo con el mundo, subrayando que seguía en tratamiento y que había “razones para el optimismo”.
A lo largo de los meses siguientes, Van Der Beek habló abiertamente sobre cómo la enfermedad transformó su vida, destacando la importancia del apoyo de su esposa y sus seis hijos y alentando a otros a realizar estudios de detección temprana de cáncer colorrectal, incluso si no presentan síntomas.
En una de sus últimas entrevistas, afirmó que su experiencia lo había obligado a replantearse prioridades, valorar el presente y encontrar fuerza en medio de la adversidad.