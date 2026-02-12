Emotivas fotos revelan los últimos días de James Van Der Beek antes de su muerte

Las fotografías que se compartieron a través de redes sociales muestran a Van Der Beek en compañía de sus seres queridos, en momentos emotivos.

En una de las imágenes más comentadas, el actor aparece en una silla de ruedas observando un atardecer junto a la ex luchadora Stacy Keibler, quien compartió un texto conmovedor sobre su experiencia a su lado. Keibler destacó que pasar esos días con él fue “un verdadero regalo de Dios” y reflexionó sobre la importancia de vivir cada momento y confiar en el plan divino.

Erin Fetherston y James Van Der Beek (Instagram)

Otra de sus amigas cercanas, la diseñadora Erin Fetherston, también compartió fotografías y palabras de afecto. En una de ellas, Van Der Beek aparece recostado, mientras Fetherston sostenía su mano, describiéndolo como “hermano” y resaltando la amistad profunda que los unía.

El actor, recordado mundialmente por dar vida a Dawson Leery en la icónica serie juvenil de los años 90, enfrentó su enfermedad con dignidad y serenidad hasta el final. Su familia confirmó que falleció pacíficamente y que vivió sus últimos días con "coraje, fe y gracia".

James Van Der Beek deja atrás a su esposa, Kimberly, y a sus seis hijos, quienes han recibido muestras de cariño y apoyo desde que se conoció la noticia de su fallecimiento.