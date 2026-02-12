David Bisbal reaparece y habla por primera vez tras la muerte de su querido papá

El mensaje con el que David Bisbal se despidió de su papá

José Bisbal Carrillo murió el 10 de febrero de 2026 a los 84 años en su ciudad natal, Almería, tras una larga lucha contra la enfermedad de Alzheimer, que lo había afectado severamente en los últimos años.

David Bisbal junto a su familia (Instagram)

David Bisbal compartió en su cuenta de Instagram una publicación con varias fotografías de su padre en su etapa como boxeador, acompañadas de un emotivo mensaje con el que se despidió de él. “Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", escribió.

José Bisbal fue una figura histórica del boxeo español. Excampeón nacional, conquistó en múltiples ocasiones el título de campeón de España y se consolidó como uno de los grandes pioneros del boxeo en su región.

El papá de David Bisbal ya no lo reconoce debido al Alzheimer que padece. (Instagram/davidbisbal)

Su importancia trascendió el ámbito familiar para convertirse en un referente deportivo en su ciudad natal. Reconocido como siete veces campeón de España y como uno de los impulsores del boxeo en Almería, dejó un legado marcado por sus triunfos y por el profundo respeto y admiración que despertó entre vecinos y aficionados al deporte.

El exboxeador fue diagnosticado con Alzheimer hace 15 años, aunque la noticia se mantuvo en privado hasta que el propio cantante la hizo pública en 2023. A partir de entonces, Bisbal impulsó diversas iniciativas para crear conciencia sobre la enfermedad, entre ellas el documental Bisbal, en el que, además de mostrar aspectos de su vida personal, retrata de manera íntima y honesta la compleja relación y el proceso que vivió junto a su padre.