David Bisbal reaparece y habla por primera vez tras la muerte de su querido papá

Tras anunciar hace unos días la muerte de su padre, José Bisbal Carrillo, David Bisbal habló públicamente por primera vez sobre la pérdida y aprovechó para agradecer el apoyo y las muestras de cariño que él y su familia han recibido durante estos días de duelo.
Las declaraciones las ofreció frente a los reporteros que cubrían el funeral. El artista compartió su gratitud y algunos sentimientos en torno a la pérdida del hombre que fue una figura clave en su vida personal y familiar.
David Bisbal se pronuncia tras el fallecimiento de su papá
David Bisbal habló públicamente por primera vez tras el fallecimiento de su padre, José Bisbal Carrillo, quien murió el 10 de febrero de 2026 a los 84 años. En esta primera aparición, el cantante recordó a su papá y lo describió como una figura fundamental en su vida personal y familiar.
“Mira, yo estoy aquí para agradecer porque sinceramente he sentido muchas muestras de cariño. Estoy muy agradecido. Pepe ha estado rodeado de sus hijos, de sus nietos, de todos sus hermanos, de sus amigos”, expresó el cantante.
“En nombre de todos tus compañeros también, para tus compañeros de la prensa, que sé que han mandado muchas muestras de cariño, les agradezco en el alma, son momentos delicados, pero estamos también tranquilos porque mi padre pues ahora está en paz. Un beso”, agregó con un semblante tranquilo.
Al ser cuestionado sobre el cariño que su papá despertaba, especialmente en su tierra natal, Bisbal no dudó en resaltar la conexión de José con su natal Almería. “Mi padre no solamente era querido en Almería, sino que él amaba su tierra. Los quiero”, añadió el artista, quien resaltó el profundo vínculo entre don José y la comunidad local que lo admiraba por sus logros deportivos.
El mensaje con el que David Bisbal se despidió de su papá
José Bisbal Carrillo murió el 10 de febrero de 2026 a los 84 años en su ciudad natal, Almería, tras una larga lucha contra la enfermedad de Alzheimer, que lo había afectado severamente en los últimos años.
David Bisbal compartió en su cuenta de Instagram una publicación con varias fotografías de su padre en su etapa como boxeador, acompañadas de un emotivo mensaje con el que se despidió de él. “Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", escribió.
José Bisbal fue una figura histórica del boxeo español. Excampeón nacional, conquistó en múltiples ocasiones el título de campeón de España y se consolidó como uno de los grandes pioneros del boxeo en su región.
Su importancia trascendió el ámbito familiar para convertirse en un referente deportivo en su ciudad natal. Reconocido como siete veces campeón de España y como uno de los impulsores del boxeo en Almería, dejó un legado marcado por sus triunfos y por el profundo respeto y admiración que despertó entre vecinos y aficionados al deporte.
El exboxeador fue diagnosticado con Alzheimer hace 15 años, aunque la noticia se mantuvo en privado hasta que el propio cantante la hizo pública en 2023. A partir de entonces, Bisbal impulsó diversas iniciativas para crear conciencia sobre la enfermedad, entre ellas el documental Bisbal, en el que, además de mostrar aspectos de su vida personal, retrata de manera íntima y honesta la compleja relación y el proceso que vivió junto a su padre.